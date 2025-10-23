Nam thần bóng chuyền lên tiếng về ồn ào qua đêm với nữ diễn viên phim 18+

Mới đây, trang báo Nhật Bản Bunshun Online liên tục đăng loạt phóng sự điều tra, tiết lộ chủ côngRan Takahashi của tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản từng qua đêm với diễn viên phim người lớn Saika Kawakita. VĐV Ran Takahashi cùng Saika Kawakita bị bắt gặp xuất hiện tại một khách sạn ở Tokyo. Ngay lập tức, thông tin này khiến dư luận bùng nổ, đặc biệt là trong giới thể thao bởi Takahashi vốn được xem là gương mặt biểu tượng của bóng chuyền Nhật Bản với hình ảnh sạch, tài năng và phong độ ổn định.

Trước sức ép từ công chúng, Takahashi đã lên tiếng làm rõ. Anh khẳng định mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

“Chúng tôi là bạn, chỉ là bạn thôi. Không có gì hơn cả,” Takahashi nói ngắn gọn khi được hỏi về mối quan hệ với Saika Kawakita.

Ran Takahashi khẳng định mối quan hệ với nữ diễn viên chỉ là bạn

Nam vận động viên cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò với một cô gái khác influencer Uka – người trước đó từng bị chụp ảnh đi cùng anh tới khu xông hơi và khách sạn. Theo Takahashi, “chúng tôi chỉ đi uống nước với bạn bè, không có điều gì đặc biệt".

Giữa làn sóng tin đồn, phát ngôn ngắn gọn nhưng dứt khoát của Ran Takahashi đã phần nào làm dịu dư luận. Hiện tại, anh vẫn đang tập trung tập luyện cùng đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế sắp tới.

Vụ việc tuy chưa lắng hẳn, nhưng người hâm mộ hy vọng rằng tài năng và nỗ lực của Takahashi trên sân đấu sẽ tiếp tục là điều được nhắc đến nhiều nhất thay vì những ồn ào bên ngoài sân bóng.

Ran Takahashi, sinh năm 2001, hiện là chủ công của đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản. Anh cao 1m88, nặng 84 kg và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu châu Á. Năm 2025, Takahashi được vinh danh là “Chủ công hay nhất” tại Giải vô địch các CLB châu Á