Khám cho bé trai 6 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi phát hiện thứ "đáng sợ" trong dạ dày

Sau bữa cơm trưa, trong lúc vui chơi, bé trai T.H.N. (6 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bất ngờ nuốt phải một cục nam châm hình trái tim. May mắn, gia đình phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu.

Tại bệnh viện, bé được thăm khám và chụp X-quang. Hình ảnh ghi nhận trong dạ dày có dị vật là nam châm với cạnh dài khoảng 20mm.

Nội soi lấy nam châm hình trái tim trong dạ dày bệnh nhi. Ảnh BVCC/Tri thức & Cuộc sống

Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội soi. Ê-kíp bác sĩ tiến hành nội soi gây mê, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật. Sau một khoảng thời gian ngắn, cục nam châm đã được lấy ra an toàn. Kiểm tra đường tiêu hóa không ghi nhận tổn thương, bé tỉnh táo và được xuất viện trong ngày.

Nam châm sau khi gắp ra khỏi người bé trai. Ảnh: T.T/báo Thanh Niên.

BS.CKI. Nguyễn Trọng Tường, Phó khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long chia sẻ: "Bệnh nhi được phát hiện và đưa đến viện sớm nên việc can thiệp thuận lợi, dị vật không sắc nhọn nên may mắn không gây thủng hay chảy máu. Tuy nhiên, nếu để lâu, dị vật có thể di chuyển xuống ruột, gây tắc nghẽn, thậm chí tổn thương nặng đường tiêu hóa".

Trước đó, trong lúc chơi đùa, bé trai 5 tuổi (ở Vĩnh Long) vô tình nuốt phải đồng xu. Gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa bé đến một bệnh viện địa phương, nhưng nơi đây không đủ điều kiện thực hiện nội soi gắp dị vật. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện khác nhưng cũng chưa thể can thiệp.

Rất may, gia đình đã kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long để được can thiệp khẩn cấp, gắp thành công đồng xu mắc kẹt trong thực quản.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định chụp X-quang. Hình ảnh cho thấy tại vị trí miệng thực quản có một dị vật hình tròn, dẹp - đúng như lời kể của gia đình, đó chính là đồng xu mà bé đã nuốt phải.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội soi để thực hiện thủ thuật. Ê-kíp bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày có gây mê, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài.

Sau khoảng thời gian ngắn, đồng xu đường kính 20 mm đã được lấy ra an toàn. Kiểm tra niêm mạc dạ dày - thực quản cho thấy không có tổn thương hay chảy máu. Bé tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện ngay trong đêm.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng trẻ nuốt dị vật đường tiêu hóa khá thường gặp, dị vật sau nuốt phần lớn đều đi qua họng vào ống tiêu hóa, sau đó được đào thải tự nhiên theo phân và không gây ra vấn đề gì cho trẻ.

Tuy nhiên, các loại pin cúc, pin điện thoại… thường chứa các nguyên tố độc hại như cadimi,… Khi bị han rỉ hoặc thủng, rò rỉ, các chất này có thể đi ra ngoài, gây độc hại. Tính gây bỏng, độc niêm mạc đường tiêu hóa khi pin rò rỉ là cực kỳ cao, khó phục hồi về hình thái và chức năng các cơ quan nếu đã tổn thương.

Các chuyên gia nhi khoa cho biết, về chuyên môn việc nuốt phải một nam châm đơn lẻ sẽ không gây ra vấn đề gì về sức khỏe của bé, vì nó hoạt động giống như một vật thể lạ bị cô lập. Nam châm đơn lẻ trong hầu hết các trường hợp di chuyển âm thầm qua đường ruột một cách vô hại và bị tống ra ngoài mà không có biến chứng. Tuy nhiên, việc nuốt nhiều nam châm cùng một lúc hoặc một nam châm cùng với một miếng kim loại khác sẽ rất nguy hiểm.

Nguyên nhân nam châm là một kim loại có từ tính. Các phân tử từ tính này có thể bị hút vào nhau với lực hút rất mạnh, nó có khả năng làm cho thành ruột xen kẽ giữa nam châm và vật bị hút đè ép lại, đoạn ruột bị ép lại sẽ thiếu máu cục bộ, từ từ đoạn ruột sẽ bị hoại tử.

Các tế bào ruột bị hoại tử làm thủng ruột, từ nơi thủng, dịch ruột rò rỉ ra trong ổ bụng, gây ra viêm phúc mạc, nếu không mổ kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Khi trẻ chẳng may nuốt nam châm, cha mẹ cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để khám bệnh. Trong bệnh viện, cần nhớ khai báo cho bác sĩ biết là bé bị nuốt nam châm để bác sĩ có cách xử lý đúng và kịp thời.

Phòng ngừa tai nạn nuốt nam châm, gia đình không nên cho các cháu chơi đồ chơi có nam châm, nhất là các bé dưới 3 tuổi.

Cách phòng tránh những tai nạn đáng tiếc cho trẻ:

-Khi trông giữ trẻ, không làm việc khác mà phải thường xuyên giám sát, giữ trẻ trong tầm mắt.

-Các đồ vật nhỏ như đồng xu, pin, kim, tăm… hay những hóa chất có thể gây nguy hiểm cho trẻ như dầu hỏa, xăng, nước giặt, kể cả nước sôi… phải để xa tầm tay của trẻ.

-Kiểm tra đồ chơi của trẻ thường xuyên để đảm bảo các khe cắm pin đã khóa trong và an toàn.

-Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật hay có các biểu hiện bất thường như nôn, nuốt đau, nuốt khó, đau bụng…, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được theo dõi và điều trị kịp thời.

