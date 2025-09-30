9 năm, 46 chuyến đi cùng con, tôi nhận ra: Trẻ đi du lịch và trẻ chỉ ở nhà, khác biệt không hề nhỏ

Bắt đầu từ năm 3 tuổi, cậu bé Coco (nay đã 12 tuổi) không chỉ quen với việc xách balo, đi tàu xe, mà thậm chí còn biết tự cầm bản đồ để sắp xếp hành trình cho cả nhà trong kỳ nghỉ lễ.

Nhiều người thắc mắc: “Trẻ còn nhỏ, liệu có nhớ được gì sau những chuyến đi? Liệu có đáng khi tiền bạc chẳng tích cóp được nhiều mà chỉ dồn cho du lịch?”. Câu trả lời của bà mẹ này là: “Du lịch không phải để lấp đầy trí nhớ của trẻ, mà để mở rộng thế giới quan, nuôi dưỡng khả năng và cảm xúc”.

Du lịch kích thích não bộ, nâng cao khả năng thích ứng

Theo các chuyên gia giáo dục, việc thay đổi môi trường chính là cơ hội quý giá để trẻ tiếp xúc với những tình huống mới: lịch trình dày đặc, món ăn lạ, những người bạn xa lạ. Tất cả đều là “chất xúc tác” kích hoạt não bộ, giúp trẻ rèn luyện khả năng xử lý vấn đề và phát triển nhận thức.

Bà mẹ 8X cho biết, sau mỗi chuyến đi, cậu con trai của cô đều trưởng thành hơn. Khi lên cấp 2, chỉ mất một tuần để Coco thích nghi với nhịp học tập gấp gáp, trong khi nhiều bạn cùng lớp mất cả tháng. “Con không bao giờ né tránh khó khăn, luôn tìm ra giải pháp để tự vượt qua”, cô chia sẻ.

Trải nghiệm giúp trẻ rèn luyện cảm xúc và nhân cách

Không chỉ dừng ở trí tuệ, du lịch còn là “lò luyện cảm xúc” cho trẻ. Trên hành trình, trẻ phải học cách giao tiếp với nhiều đối tượng: bạn đồng trang lứa, người phục vụ, phụ huynh của các bạn khác. Những tình huống bất ngờ - xung đột, mâu thuẫn, niềm vui hay sự chia ly - giúp trẻ quan sát, học hỏi và rút ra bài học ứng xử.

Câu chuyện nhỏ được bà mẹ kể lại: trong một chuyến đi, một bé gái bị mẹ mắng, cả đoàn đều nghĩ em sẽ bị phạt nặng. Thấy vậy, Coco chủ động mang hoa quả đến “hòa giải”. Cuối cùng, không khí căng thẳng được xoa dịu. “Con tôi coi đó là một chiến công lớn”. bà mẹ cười nhớ lại.

Nhờ những va chạm ấy, Coco biết cách lắng nghe, thấu hiểu và xử lý tình huống thay vì nóng nảy. Ở trường, con luôn hòa nhập tốt, ít khi bị cô lập hay vướng vào xung đột.

Tăng cường khả năng học tập và sáng tạo

Thực tế, thiên nhiên và môi trường mới có tác dụng trị liệu, giúp con người thư giãn và tập trung hơn. Trong du lịch, trẻ phải liên tục giải quyết các “bài toán thực tế”: tìm đường, sắp xếp lịch trình, ứng phó khi kế hoạch thay đổi. Những trải nghiệm này giúp trẻ rèn khả năng quan sát, phân tích và đặc biệt là năng lực tư duy không gian - kỹ năng có liên quan mật thiết tới học tập, nhất là toán học.

Nhiều phụ huynh đi cùng đoàn cũng khẳng định: sau mỗi chuyến đi, con họ viết văn sinh động, có cảm xúc và “có hồn” hơn hẳn. Điều mà ở trường lớp khó có thể đem lại.

Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng nhau

Sau gần chục năm rong ruổi, bà mẹ này nhận ra: với trẻ, điểm đến không quan trọng bằng việc được đồng hành cùng cha mẹ. Một chuyến dã ngoại ở ngoại ô, vài ngày ở làng quê, hay đơn giản là chuyến đi “ngược dòng” đến những nơi ít người lui tới cũng đủ để trở thành ký ức đẹp.

“Điều quan trọng nhất không phải là nơi chốn, mà là việc bố mẹ chịu buông điện thoại, thật sự dành thời gian cho con. Chỉ cần có điều đó, bất kỳ chuyến đi nào cũng sẽ là kỳ nghỉ hoàn hảo”, cô nói.

Câu chuyện của bà mẹ 8X cho thấy, sự khác biệt giữa trẻ em thường xuyên đi du lịch và trẻ chỉ quanh quẩn ở nhà là rất lớn - từ khả năng thích nghi, tư duy độc lập, trí tuệ cảm xúc cho đến sự sáng tạo. Và có lẽ, đó chính là khoản “đầu tư dài hạn” quý giá nhất mà cha mẹ có thể dành cho con.

Nguồn và ảnh: QQ