Ngập lụt sâu, nhiều bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân hoãn khám để đảm bảo an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt tại nhiều tỉnh thành, các bệnh viện tuyến trung ương phát đi thông báo quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời chủ động triển khai kế hoạch tiếp nhận, điều trị trong tình huống khẩn cấp.

Ngày 30/9, Bệnh viện Bạch Mai phát thông báo gửi đến người bệnh và thân nhân, nhấn mạnh an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm mưa bão.

“Người bệnh không nên cố gắng đến bệnh viện đúng hẹn nếu khu vực đang xảy ra mưa lớn, ngập lụt hoặc gió giật mạnh. Việc di chuyển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây hậu quả khôn lường”, đại diện lãnh đạo bệnh viện nói.

Bệnh viện Bạch Mai khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để bệnh nhân hoãn lịch khám mà không ảnh hưởng đến quyền lợi Bảo hiểm y tế. Người dân được khuyến khích đến viện ngay sau khi thời tiết ổn định.

Trong thời gian chờ đợi, người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc đơn thuốc cũ, không tự ý thay đổi liều lượng. Nếu thuốc sắp hết, người bệnh cần chủ động gọi đến tổng đài hoặc khoa điều trị để được tư vấn cách xử trí an toàn.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, bệnh viện đề nghị người dân đến cơ sở y tế gần nhất như trạm y tế xã, bệnh viện tỉnh để được sơ cứu kịp thời. Trong vai trò bệnh viện tuyến cuối, Bạch Mai sẵn sàng hỗ trợ chẩn đoán từ xa (Telehealth), phối hợp hội chẩn với tuyến dưới để đưa ra phác đồ điều trị nhanh chóng, hiệu quả.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức chăm sóc người gặp nạn do mưa bão.

Tại Bệnh viện Việt Đức , công tác ứng phó mưa bão được triển khai ở mức cao nhất. Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là ê-kíp cấp cứu, được huy động để tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nặng do ảnh hưởng thời tiết.

“Chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng 24/7. Mỗi phút chậm trễ có thể trả giá bằng mạng sống, nên toàn bộ quy trình cấp cứu được siết chặt và đẩy nhanh tối đa”, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh.

Chỉ riêng trong ngày 29/9, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn do mưa bão , trong đó không ít trường hợp đến từ các vùng ngập lụt nghiêm trọng.

Đối với bệnh nhân ung thư – nhóm đặc biệt nhạy cảm với các yếu tố ngoại cảnh – Bệnh viện K ra thông báo trấn an: Người bệnh có thể yên tâm hoãn lịch tái khám hoặc điều trị khi thời tiết xấu, mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh.

"Bệnh viện linh hoạt điều chỉnh lịch sau bão, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm. Bệnh nhân nên tiếp tục tuân thủ phác đồ đã được chỉ định, và chủ động liên hệ nếu thuốc điều trị gần hết", đại diện Bệnh viện K cho biết.

Bệnh viện cũng đã bố trí khu nhà lưu trú miễn phí cho bệnh nhân ngoại trú hoặc những người phải di chuyển từ xa đến khám, đặc biệt là tại các khoa như Khoa Khám bệnh.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định không rời “trận tuyến” dù mưa bão khốc liệt. Tập thể y bác sĩ được huy động tối đa, sẵn sàng đón tiếp, điều trị bệnh nhân từ các khu vực bão lũ.

Không chỉ tiếp nhận cấp cứu, bệnh viện còn phối hợp cùng các lực lượng quân đội và y tế địa phương để triển khai hỗ trợ y tế tại chỗ, kịp thời cứu chữa người dân bị thương, bị bệnh trong vùng bị ảnh hưởng nặng.

Điểm chung giữa các bệnh viện lớn là kích hoạt tổng đài tư vấn nóng, hỗ trợ người bệnh từ xa để giảm thiểu rủi ro di chuyển. Ngoài ra, các đơn vị đều đẩy mạnh hoạt động hội chẩn trực tuyến, giúp tuyến dưới nâng cao năng lực xử trí tình huống khẩn cấp.

Trong bối cảnh thời tiết bất thường, ngành y tế thể hiện rõ tinh thần đồng hành, đặt sự sống của người dân lên hàng đầu, sẵn sàng hy sinh tiện nghi, thời gian và sức lực để không ai bị bỏ lại phía sau giữa tâm bão.