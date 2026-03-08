Khách quốc tế đến Việt Nam tăng kỷ lục trong 2 tháng đầu năm 2026

Du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm 2026 khi lượng khách quốc tế liên tục tăng mạnh.

Du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm 2026 khi lượng khách quốc tế liên tục tăng mạnh, đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.

Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê, tháng 2/2026 Việt Nam đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp lượng khách vượt mốc 2 triệu lượt. Kết quả này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng ổn định của ngành du lịch sau giai đoạn phục hồi hậu dịch.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025 và đã đạt gần 19% mục tiêu đón khách quốc tế của cả năm.

Về cơ cấu thị trường, khu vực châu Á tiếp tục chiếm ưu thế, với khoảng 3,4 triệu lượt khách, tương đương 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất, với khoảng 971.000 lượt trong hai tháng đầu năm. Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 923.000 lượt khách.

Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ, như Philippines tăng 72%, Singapore tăng 35%, Indonesia tăng 27% và Malaysia tăng 16,5%. Ngoài ra, Ấn Độ tiếp tục nổi lên như một thị trường tiềm năng với lượng khách tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Ở thị trường châu Âu, lượng khách đến Việt Nam đạt khoảng 847.000 lượt trong hai tháng đầu năm. Trong đó, Nga là thị trường lớn nhất khu vực với 247.000 lượt khách, tăng mạnh 212,5% so với cùng kỳ. Du khách châu Âu thường có thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho ngành du lịch.

Trong khi đó, khu vực châu Mỹ duy trì đà tăng trưởng ổn định với khoảng 278.000 lượt khách, riêng Hoa Kỳ đạt khoảng 210.000 lượt, tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm được đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để ngành du lịch Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.