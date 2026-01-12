Khách hàng chuẩn bị tất toán sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng, 2 nhân viên SHB cùng ngăn lại và được công an trao bằng khen

Vừa qua, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cán bộ ngân hàng vì có thành tích xuất sắc trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 03/12/2025, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh tỉnh Cà Mau, 1 khách hàng (tên T.N.H) đến yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm 1,1 tỷ đồng.

Nhận thấy bà H. có nhiều biểu hiện tâm lý như lo lắng, sợ sệt và liên tục nghe điện thoại, nhân viên ngân hàng nhiều lần hỏi thăm nhưng bà H. không chịu nói. Chị Phan Thị Hồng Tươi (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng SHB) và chị Nguyễn Thị Thùy Dương (Giao dịch viên, Ngân hàng SHB) động viên, hỏi thăm, tư vấn.

Từ đó, bà H. đồng ý tâm sự việc bị đối tượng giả danh Bộ Công an yêu cầu rút tiền từ sổ tiết kiệm gửi tại Ngân hàng SHB để chuyển cho các đối tượng. Qua đó, 2 nhân viên SHB đã kịp thời ngăn chặn bà H. bị thiệt hại số tiền 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước đó bà H đã rút sổ tiết kiệm 1,1 tỷ đồng gửi tại một ngân hàng khác chuyển cho các đối tượng.

Cùng ngày, chị Tươi và chị Dương đưa bà H đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau để trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã phân loại, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, để xác minh làm rõ theo quy định.

Tại buổi trao giấy khen, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đánh giá cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả của 02 cán bộ ngân hàng; đồng thời khẳng định đây là minh chứng sinh động cho vai trò quan trọng của công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, chuyển tiền... Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, trao đổi với người thân hoặc liên hệ ngay Công an xã, phường gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Cà Mau