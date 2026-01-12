Ai đi nước ngoài cũng phải biết: Cách kiểm tra bản thân có bị tạm hoãn xuất cảnh, bị nợ thuế hay không?

Theo quy định hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nếu bạn thuộc một trong các nhóm đối tượng dưới đây, việc kiểm tra trước chuyến đi là cực kỳ cần thiết.

Các nhóm đối tượng có nguy cơ bị hoãn xuất cảnh

1. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh Những người đang kinh doanh cá thể hoặc đứng tên chủ hộ kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu phát sinh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và thời gian quá hạn nộp trên 120 ngày. Đây là nhóm rất dễ bị "sót" nghĩa vụ thuế, đặc biệt là các trường hợp đã ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.

2. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có thể bị hoãn xuất cảnh nếu đơn vị còn nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá hạn trên 120 ngày. Luật quy định cơ quan thuế có quyền áp dụng biện pháp này đối với người đại diện pháp luật, ngay cả khi cá nhân đó không trực tiếp điều hành các hoạt động tài chính hằng ngày.

3. Cá nhân đứng tên doanh nghiệp không còn hoạt động Trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, không còn hiện diện tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể, chưa đóng mã số thuế và còn nợ thuế quá hạn, người đại diện pháp luật vẫn có thể bị chặn xuất cảnh. Tình huống này rất phổ biến ở các doanh nghiệp nhỏ, công ty "ngủ đông" sau dịch hoặc trường hợp người dân cho người khác mượn tên để thành lập công ty.

4. Người xuất cảnh định cư hoặc người nước ngoài rời Việt Nam Công dân Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi rời Việt Nam bắt buộc phải hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế. Nếu chưa hoàn tất, cơ quan chức năng sẽ thực hiện tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi xử lý xong.

Các nguyên nhân phổ biến khác: Thực tế cho thấy, nhiều du khách bị kẹt ở sân bay không phải do cố tình trốn thuế mà vì những lý do vô tình như: Quên quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nghỉ việc/chuyển việc; Doanh nghiệp cũ từng đứng tên chưa đóng mã số thuế; Hoặc phát sinh thuế từ kinh doanh hộ gia đình, tiền thuê đất nhưng không nhận được thông báo kịp thời.

Hướng dẫn 3 cách kiểm tra tình trạng nợ thuế nhanh chóng

Để hạn chế rủi ro, người dân nên thực hiện các bước kiểm tra tình trạng nợ thuế thông qua 3 công cụ chính thống dưới đây:

Cách 1: Tra cứu trên Website Tổng cục Thuế

Đây là cách giúp bạn kiểm tra xem mình có nằm trong danh sách bị công khai cưỡng chế nợ thuế liên quan đến xuất cảnh hay không.

Bước 1: Truy cập website của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://gdt.gov.vn/wps/portal. Chọn mục Dịch vụ công -> Công khai cưỡng chế nợ thuế.

Bước 2: Chọn mục Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu (Mã số thuế, số CCCD/CMND...) và nhấn Tìm kiếm.

Kết quả: Nếu không hiển thị thông tin: Bạn không thuộc danh sách bị công khai cưỡng chế tại thời điểm tra cứu.

Nếu có thông tin: Bạn cần xử lý nghĩa vụ thuế ngay theo hướng dẫn.

Lưu ý: Dữ liệu có thể cập nhật theo đợt, nên kiểm tra lại vài lần trước ngày đi.

Cách 2: Kiểm tra Mã số thuế cá nhân

Cách này giúp bạn rà soát xem có ai đang sử dụng trái phép giấy tờ cá nhân của mình để đăng ký đại diện doanh nghiệp hay không – một nguyên nhân oan ức khiến nhiều người bị nợ thuế.

Bước 1: Truy cập website https://masothue.com.

Bước 2: Nhập số CCCD (12 số) hoặc CMND cũ (9 số) để kiểm tra xem bạn có đang đứng tên đại diện cho doanh nghiệp nào không.

Bước 3: Xác minh thông tin hiển thị:

Trường hợp 1 (Có và đúng doanh nghiệp của bạn): Liên hệ bộ phận kế toán/tài chính để kiểm tra lại nghĩa vụ thuế.

Trường hợp 2 (Có nhưng không phải doanh nghiệp của bạn): Cần liên hệ ngay với Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch & Đầu tư), Cơ quan thuế quản lý và Cơ quan công an để xác minh hành vi giả mạo và được hướng dẫn xử lý.

Trường hợp 3 (Không có thông tin): Bạn an toàn, không phát sinh vấn đề liên quan đến đứng tên doanh nghiệp lạ.

Cách 3: Tra cứu qua ứng dụng eTax Mobile

Đây là phương pháp nhanh chóng và tiện lợi nhất, phù hợp với đại đa số cá nhân đang đi làm hoặc kinh doanh.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại bằng tài khoản cá nhân (VNeID hoặc tài khoản thuế điện tử).

Bước 2: Chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế.

Bước 3: Chọn tiếp Thông tin nghĩa vụ thuế.

Bước 4: Nhấn Tra cứu để hệ thống hiển thị kết quả.

Ứng dụng sẽ liệt kê chi tiết các khoản thuế còn phải nộp và tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Nếu phát hiện còn nợ, bạn cần thanh toán sớm trực tiếp trên ứng dụng để tránh bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Lời khuyên: Sau khi nộp thuế xong, hãy lưu lại biên lai và kiểm tra lại hệ thống sau vài ngày để đảm bảo dữ liệu đã được gạch nợ. Để chuyến đi suôn sẻ, du khách nên chủ động kiểm tra nợ thuế muộn nhất 7 ngày trước khi khởi hành. Đối với các chuyến đi xa, dài ngày với chi phí lớn, nên rà soát trước ít nhất 1 tháng để có đủ thời gian xử lý nếu phát sinh sự cố.