Sự kiện ra mắt OPPO Reno15 Series bùng nổ giữa không gian âm nhạc Mưa Sao Băng cùng với Sơn Tùng M-TP và nhiều nghệ sĩ nổi bật

Thu hút gần 20.000 khán giả, đêm nhạc đánh dấu sự quy tụ của dàn nghệ sĩ V-pop hàng đầu, dẫn dắt bởi Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP, cùng sự góp mặt của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, RHYDER, 52Hz, ban nhạc Chillies và DJ 2PILLZ. Sự kiện không chỉ là màn chào sân của một siêu phẩm công nghệ mà còn là nơi OPPO Reno15 Series mang đến điểm chạm cảm xúc bùng nổ, nơi công nghệ và âm nhạc hòa cùng nhịp sống sôi động của giới trẻ.

Không gian trải nghiệm Reno15 Series rực rỡ: Mở màn cho đêm concert Mưa Sao Băng bùng nổ

Trước khi concert diễn ra, Đại lộ Lê Lợi đã sớm "tăng nhiệt" với không gian trải nghiệm Trạm Săn Ảnh Rực Rỡ Từng Giây với OPPO Reno15 Series. Lấy cảm hứng từ thiết kế Mưa Sao Băng, với sắc hồng xanh trendy toàn bộ khu vực check-in, chụp hình mang đậm không khí lễ hội trẻ trung, rộn ràng và đầy năng lượng.

Chuỗi 03 trạm trải nghiệm săn ảnh với các phần quà hấp dẫn từ OPPO Reno15 Series: Tại trạm selfie góc rộng 50MP, Reno15 Series phát huy lợi thế camera selfie góc rộng 100° 50MP, giúp người tham gia thoải mái chụp nhóm, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc đông vui trong không gian photobooth rực rỡ sắc màu.

Tiếp nối với trạm chân dung tele 3.5x, nơi Reno15 Series thể hiện khả năng tạo nên những bức chân dung ngoại cảnh giàu chiều sâu, hiệu ứng xoá phông tự nhiên và màu sắc sống động giữa bối cảnh đường phố.

Khép lại trải nghiệm, trạm AI Pop-out mang đến sắc thái cá nhân hoá mới mẻ khi người tham gia có thể biến chính những bức ảnh vừa chụp bằng OPPO Reno15 Series thành khoảnh khắc đứng cạnh idol, in ảnh lấy liền và sẵn sàng chia sẻ như một kỷ niệm đáng nhớ của đêm Mưa Sao Băng.

Màn chào sân của "Chuyên Gia Chân Dung AI"

Khi các hoạt động trải nghiệm khép lại, không khí tại đại lộ trung tâm nhanh chóng nóng lên với sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Đại diện OPPO Việt Nam xuất hiện trên sân khấu, chính thức vén màn siêu phẩm OPPO Reno15 Series.

Không chỉ là những thông số khô khan, OPPO Reno15 Series được giới thiệu như một người bạn đồng hành thấu hiểu người dùng trẻ:

Thiết kế: Ngôn ngữ "Mưa Sao Băng" với mặt lưng mô phỏng các vệt sáng chuyển động, tạo nên vẻ ngoài thời thượng và khác biệt.

Camera AI: Hệ thống nhiếp ảnh được nâng cấp toàn diện với Tele chân dung 3.5x tiêu cự vàng 85mm, Selfie góc siêu rộng 50MP và khả năng quay video 4K HDR. Các tính năng thông minh như ảnh ghép bật chủ thể AI (AI Popout) được nhấn mạnh như những công cụ giúp giới trẻ sáng tạo nội dung nhanh chóng, dễ dàng.

Hiệu năng tối ưu: Vận hành trên ColorOS 16 mượt mà, kết hợp cùng dung lượng pin "khủng" lên đến 7.000mAh và sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W, Reno15 Series mang đến trải nghiệm mượt mà, liền mạch trong mọi khoảnh khắc đời sống.

Sân khấu Mưa Sao Băng chạm đỉnh cùng Sơn Tùng M-TP và dàn nghệ sĩ nổi bật

Ngay sau màn ra mắt sản phẩm, sân khấu Concert chính thức "lên đèn", biến đại lộ Lê Lợi không còn đơn thuần là địa điểm tổ chức sự kiện, mà trở thành một "điểm hẹn âm nhạc" đúng nghĩa, nơi cảm xúc, nhịp điệu và tinh thần lễ hội được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu tiên.

Concert Mưa Sao Băng khởi động trong nhịp điệu sôi động với phần âm nhạc của DJ 2PILLZ, khi ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại phủ kín không gian, nhanh chóng kéo khán giả hòa vào bầu không khí lễ hội giữa trung tâm thành phố. Tiếp theo đó, Hồ Ngọc Hà xuất hiện như một "ngôi sao băng" đầu tiên. Với loạt bản hit như Cô Đơn Trên Sofa và phong thái cuốn hút, nữ ca sĩ gửi gắm thông điệp về sự tỏa sáng nội tại: mỗi người đều có ánh sáng riêng để tỏa sáng trong từng khoảnh khắc.

Chillies mang đến những nốt nhạc thanh xuân dịu dàng và trẻ trung, với những bản "hit" đặc trưng khiến "con dân" phải hoà ca như Đại Lộ Mặt Trời và Vùng Ký Ức. Khoảnh khắc ban nhạc selfie cùng khán giả bằng camera góc rộng 50MP của Reno15 đã tạo nên một điểm nhấn đáng nhớ và "siêu wow" của đêm nhạc.

52Hz và RHYDER đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z đầy cá tính. Nếu 52Hz mang đến sự mộng mơ với Mê Cung Tình Yêu kết hợp visual AI Pop-out bay bổng, thì RHYDER lại "đốt cháy" sân khấu bằng nguồn năng lượng bùng nổ trong Chịu Cách Mình Nói Thua. Sự kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng sân khấu mô phỏng tính năng AI Pop-out đã mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn chưa từng có.

Đỉnh điểm của Concert Mưa Sao Băng gọi tên Sơn Tùng M-TP - ngôi sao băng rực rỡ nhất của bầu trời đêm ấy. Khoảnh khắc màn LED trên sân khấu tách mở, Sơn Tùng M-TP chính thức xuất hiện đã khiến toàn bộ đại lộ như bùng nổ. Nam ca sĩ xuất hiện giữa không gian và ánh đèn được dàn dựng công phu, kết hợp đoạn intro hoàn toàn mới lần đầu tiên trình diễn. Chỉ trong vài giây, cảm xúc của hàng chục nghìn "hôm mê" lập tức được đẩy lên đỉnh cao.

Không khí càng bùng nổ hơn cao khi các "hôm mê" lần đầu được hoà mình vào những ca khúc quen thuộc của Sơn Tùng M-TP, nay khoác lên diện mạo hoàn toàn mới với bản phối và cách dàn dựng được thiết kế riêng cho sân khấu Mưa Sao Băng. Từng giai điệu vang lên đều mang cảm giác chỉ đêm nay, chỉ ở đây, biến khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP đứng trên sân khấu thành tâm điểm "cháy" nhất của toàn bộ concert. Anh khuấy đảo toàn bộ không gian bằng Em Của Ngày Hôm Qua – ca khúc đã gắn liền với Sơn Tùng M-TP và các "hôm mê" suốt từ năm 2013. Giai điệu quen thuộc vang lên khiến cả đại lộ trung tâm TP.HCM như vỡ òa, biến thành một biển ánh sáng và cảm xúc, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng hát theo, cùng sống lại một thanh xuân chưa từng cũ.

Trên sân khấu sao băng rực rỡ, cùng hàng chục nghìn Sky thắp sáng lightstick, biến đại lộ Lê Lợi thành một bầu trời sao lung linh đúng nghĩa. Khoảnh khắc kết nối đặc biệt được lưu giữ trọn vẹn bằng Chuyên Gia Chân Dung OPPO Reno15 Series với chế độ Chân Dung Tele 3.5x, khi chủ thể nổi bật giữa nền ánh sáng lấp lánh phía sau. Phần giao lưu sau đó đúng kiểu "mở khóa tiếng cười" khi Sơn Tùng M-TP liên tục bắt gặp các "hôm mê" hóa trang cực sáng tạo: từ Thuỷ Thủ Mặt Trăng, Spiderman cho đến cả… nhân vật Điện Máy Xanh. Không khí trên sân khấu vì thế mà rộn ràng hẳn lên với loạt tương tác duyên dáng, pha chút "tẻn tẻn" rất đúng chất Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ không chỉ dành tặng fan những món quà thân thương mà còn khiến cả quảng trường vỡ oà khi trao tận tay chiếc OPPO Reno15 5G cho fan may mắn, khép lại khoảnh khắc giao lưu vừa đáng yêu vừa khó quên dưới bầu trời Mưa Sao Băng.

Đêm nhạc khép lại bằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm Mưa Sao Băng, là khi Sơn Tùng M-TP chia sẻ anh đã dành khoảnh khắc countdown đầu năm đặc biệt nhất cho OPPO và các "hôm mê" tại đại lộ Lê Lợi. "Vậy thì ngay lúc này, mình cùng nhau đếm ngược để bước sang năm mới nhé" - lập tức khiến cả không gian vỡ oà. Ngay khoảnh khắc chuyển giao, giai điệu Một Năm Mới Bình An vang lên, pháo hoa và pháo giấy rực rỡ phủ kín bầu trời đại lộ, mang theo những lời chúc ấm áp, đáng yêu do chính OPPO và Sơn Tùng M-TP gửi gắm đến các "hôm mê".

Khép lại đêm nhạc Mưa Sao Băng, Sự kiện Ra Mắt OPPO Reno15 Series đã để lại dấu ấn như một trong những hoạt động ra mắt sản phẩm quy mô lớn và khác biệt của OPPO tại thị trường Việt Nam. Không chỉ giới thiệu thế hệ smartphone mới, OPPO còn mang đến một không gian nơi công nghệ, âm nhạc và trải nghiệm được kết nối liền mạch, và tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết sản phẩm với lối sống năng động, sáng tạo của giới trẻ, nơi mỗi khoảnh khắc đều có thể được ghi lại, chia sẻ và lan tỏa theo cách riêng, rực rỡ như chính tinh thần của đêm Mưa Sao Băng.