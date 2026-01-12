Chiếc iPhone "đời Tống" bỗng hot rần rần, khiến Gen Z ráo riết săn tìm

Theo TechRadar, một nghiên cứu của công ty tái chế điện thoại trực tuyến Compare and Recycle đã chỉ ra sự bùng nổ khó tin về mức độ quan tâm đối với dòng máy cổ này. Cụ thể, số lượt tìm kiếm từ khóa "buy iPhone 4" (mua iPhone 4) trên Google đã tăng vọt tới 979% trong năm vừa qua. Con số biết nói này khẳng định iPhone 4 không còn là món đồ cổ nằm trong tủ kính, mà đang trở thành một thiết bị được săn đón thực sự trên thị trường đồ cũ.

Chiếc iPhone "đời Tống" đã bị khai tử cả chục năm bỗng được nhiều người trẻ săn đón

Lý giải cho sự hồi sinh kỳ lạ này là làn sóng "hoài cổ kỹ thuật số" đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng trăm nghìn người trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Millennials đang lục tìm lại những chiếc iPhone đời đầu để sử dụng như một chiếc máy ảnh compact (digicam). Chỉ cần dạo quanh TikTok hay Instagram với hashtag #digicam, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng triệu nội dung video và hình ảnh, trong đó iPhone 4 đóng vai trò là công cụ sáng tạo chủ đạo với hơn 350.000 video và gần 700.000 bài đăng liên quan.

Dù đã xuất hiện cả chục năm, iPhone 4 vẫn "ăn tiền" nhờ camera độc đáo và độ bền bỉ khó tin

Nghịch lý thú vị nằm ở chỗ, trong khi các hãng công nghệ đua nhau tích hợp AI để ảnh chụp trở nên sắc nét và rực rỡ nhất có thể, thì giới trẻ lại cảm thấy "bội thực" với sự hoàn hảo nhân tạo đó. Họ tìm về camera 5MP khiêm tốn của iPhone 4 chính vì chất lượng hình ảnh mờ ảo, nhiễu hạt (noise) và màu sắc thô mộc đặc trưng.

Những bức ảnh từ iPhone 4 mang lại cảm giác chân thực, hoài niệm và "nghệ" một cách tự nhiên mà các bộ lọc màu trên ứng dụng hiện đại khó có thể sao chép trọn vẹn. Đối với nhiều người trẻ, việc cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ gọn với khung viền thép vuông vức huyền thoại, chụp những bức ảnh lo-fi (chất lượng thấp) lại là một tuyên ngôn về phong cách sống, đề cao cảm xúc hơn là thông số kỹ thuật khô khan.

Thay vì mua máy ảnh compact, nhiều người trẻ chọn iPhone 4

Tuy nhiên, việc sử dụng một thiết bị đã bị ngừng hỗ trợ từ năm 2016 như iPhone 4 tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng mà người dùng cần hết sức lưu ý. Các chuyên gia từ Compare and Recycle khuyến cáo người chơi hệ "hoài cổ" tuyệt đối không nên xem đây là thiết bị liên lạc chính. Để đảm bảo an toàn, nguyên tắc vàng là không đăng nhập tài khoản Apple ID cá nhân hay lưu trữ bất kỳ dữ liệu nhạy cảm, mật khẩu ngân hàng nào trên chiếc máy này.

Cách tốt nhất để trải nghiệm iPhone 4 trong năm 2026 là biến nó thành một thiết bị "offline" hoàn toàn. Người dùng nên bật chế độ máy bay thường xuyên, tránh kết nối vào các mạng Wi-Fi công cộng hoặc mạng di động để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật đã không còn được Apple vá lỗi. Việc trích xuất dữ liệu ảnh và video nên được thực hiện thủ công thông qua cáp kết nối với máy tính thay vì sử dụng các tính năng không dây như AirDrop hay đồng bộ iCloud. Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc "cách ly" này, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui chụp ảnh hoài niệm mà vẫn giữ an toàn tuyệt đối cho dữ liệu cá nhân của mình.