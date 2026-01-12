CSGT TPHCM thông tin chính thức về lệ phí đăng ký, cấp biển số xe

Người dân TPHCM làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe.

Ngày 12-1, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thông tin lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại TP (theo Thông tư số 155/2025/TT-BTC).

TPHCM được xác định là khu vực I, áp dụng mức thu lệ phí tương ứng cho tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố, không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu Côn Đảo được áp dụng theo mức của Khu vực II. Cụ thể:

Bên cạnh đó, việc thu lệ phí đăng ký, cấp biển đối với xe máy chuyên dùng được thực hiện theo Thông tư số 154/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, với các mức thu cụ thể như sau:

- Cấp mới, đổi, cấp lại, cấp có thời hạn chứng nhận đăng ký xe kèm theo biển số xe: 140.000 đồng.

- Đổi hoặc cấp lại chứng nhận đăng ký xe không kèm theo biển số xe: 35.000 đồng.

- Cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời, biển số xe tạm thời: 49.000 đồng.

- Đóng lại số khung, số máy: 50.000 đồng.

Phòng CSGT đề nghị tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện chủ động tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn nhằm bảo đảm việc đăng ký, cấp biển số được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định.