Nghe một cuộc điện thoại, cụ bà 79 tuổi suýt mất trắng 300 triệu tiền dưỡng già vì tội... buôn ma túy

Vụ việc hú vía vừa xảy ra tại xã Diễn Châu (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là lời cảnh báo đanh thép cho các gia đình có người lớn tuổi. Nạn nhân là một cụ bà 79 tuổi, người bỗng dưng trở thành "tội phạm ma túy" chỉ sau một cú điện thoại lạ.

Theo đó, bà cụ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội. Kẻ này giọng điệu đanh thép, thông báo bà đang liên quan đến một chuyên án ma túy và rửa tiền quy mô lớn. Đánh vào tâm lý sợ hãi của người già, đối tượng liên tục đe dọa sẽ bắt giam bà nếu không hợp tác. Để "chứng minh sự trong sạch", chúng yêu cầu bà phải chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm vào tài khoản phục vụ điều tra, đồng thời cấm bà tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Công an xã Diễn Châu giải thích kịp thời cho cụ bà suýt rút tiền gửi cho các đối tượng lừa đảo (ảnh Công an cung cấp)

Hoảng loạn và lo sợ cảnh tù tội, cụ bà đã vội vã mang sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng - khoản tiền dành dụm suốt bao năm – ra chi nhánh ngân hàng địa phương để rút và chuyển đi. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười khi các nhân viên ngân hàng tại đây nhận thấy vị khách cao tuổi có biểu hiện run rẩy, lo lắng bất thường. Nghi ngờ cụ đang bị thao túng tâm lý, nhân viên đã trì hoãn giao dịch và bí mật báo tin cho Công an xã Diễn Châu.

Có mặt kịp thời, các chiến sĩ công an đã ân cần trấn an, giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến. Phải mất một lúc sau, bà cụ mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa thoát khỏi một cú lừa ngoạn mục và giữ lại được số tài sản lớn của gia đình.

Công an xã Diễn Châu khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn qua điện thoại và kịp thời báo cho công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ.