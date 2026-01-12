Chỉ vì một tin nhắn, tài khoản bốc hơi 200 triệu đồng: Ngân hàng lắc đầu, nạn nhân mất trắng vì một thói quen ai cũng có

Nạn nhân trong câu chuyện là cô Lâm, sinh sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Bi kịch bắt đầu khi cô ghé vào một quán cà phê đông đúc và điện thoại tự động kết nối với một mạng WiFi miễn phí không mật khẩu. Ngay sau đó, một tin nhắn SMS hiện lên với nội dung quảng cáo ưu đãi hấp dẫn. Nghĩ rằng đây là khuyến mãi từ quán dành cho khách hàng, cô Lâm không ngần ngại nhấp vào đường link đính kèm. Cô không hề biết rằng, cú chạm tay vô hại đó đã chính thức mở cửa cho hacker xâm nhập vào thiết bị.

Chỉ trong tích tắc, phần mềm độc hại đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn chiếc điện thoại. Hacker âm thầm theo dõi camera, đọc tin nhắn, danh bạ và nguy hiểm nhất là xâm nhập vào các ứng dụng tài chính. Điều đáng sợ là dù cô Lâm đã cài đặt bảo mật bằng vân tay và khuôn mặt (FaceID), mã độc thế hệ mới vẫn có thể qua mặt.

Theo Cục An ninh mạng Trung Quốc, loại mã độc này không chỉ đánh cắp dữ liệu mà còn ghi lại thao tác chạm màn hình và sao chép dữ liệu sinh trắc học, cho phép hacker thực hiện giao dịch chuyển tiền trót lọt như chính chủ nhân đang thao tác. Kết quả, 60.000 NDT (khoảng 200 triệu đồng) trong tài khoản của cô đã bị chuyển sạch qua 3 giao dịch bí ẩn.

Khi sự việc vỡ lở, cô Lâm đã liên hệ ngân hàng và nhà mạng để khiếu nại nhưng đều bị từ chối bồi thường. Cơ quan chức năng giải thích rằng, nguyên nhân mất tiền xuất phát từ sự chủ quan của người dùng khi tự ý nhấp vào liên kết lừa đảo, tạo điều kiện cho mã độc xâm nhập chứ không phải do lỗi hệ thống bảo mật của ngân hàng. Do đó, nạn nhân phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cho thiệt hại này.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Các nhóm hacker thường dựng các điểm phát WiFi giả mạo (WiFi Fishing) tại các khu vực công cộng như quán xá, sân bay. Khi người dùng kết nối, chúng sẽ gửi tin nhắn chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu điện thoại có dấu hiệu nóng bất thường, chạy chậm, pin tụt nhanh hoặc tự động hiện quảng cáo lạ, rất có thể thiết bị đã bị nhiễm độc. Để bảo vệ túi tiền, người dùng cần bỏ ngay thói quen để điện thoại tự động kết nối WiFi công cộng. Đặc biệt, tuyệt đối không thực hiện các giao dịch chuyển khoản, thanh toán online khi đang sử dụng mạng "chùa" và không bao giờ nhấp vào các đường link lạ gửi qua tin nhắn, bất kể nội dung hấp dẫn đến đâu.