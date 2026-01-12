Công an thông tin về cuộc gọi lừa kiểu mới, nghe thấy tắt máy ngay

Thời gian gần đây, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh, cấp xã, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn gọi điện, nhắn tin giả mạo cán bộ địa chính, cán bộ UBND để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn thông báo người dân phải rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới nhằm phục vụ công tác cập nhật dữ liệu. Chúng yêu cầu người dân nộp bản photo giấy tờ trong thời gian ngắn, đồng thời đe dọa nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính hoặc không thể tiến hành các giao dịch đất đai sau này.

Xuất hiện thủ đoạn gọi điện thông báo người dân điều chỉnh dữ liệu về đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân gửi bản photo giấy tờ qua mạng xã hội, email hoặc truy cập vào các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Thậm chí, một số trường hợp còn yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nộp các khoản tiền với danh nghĩa “phí hồ sơ”, “phí cập nhật dữ liệu”.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn liên quan đến đất đai cần trực tiếp liên hệ UBND xã, phường để kiểm tra, xác minh thông tin. Việc giải quyết các thủ tục hành chính chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở UBND, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Cơ quan công an nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ, giấy tờ cá nhân cho người lạ; không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào với lý do “xử lý hồ sơ” hay “xác minh dữ liệu”.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Công an thành phố Hà Nội