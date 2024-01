Jungkook (BTS) liên tiếp lập kỷ lục trên BXH Billboard

(Ảnh: HYBE)

Kể từ khi phát hành vào tháng 11/2023, album solo đầu tay GOLDEN của Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - đã tạo nên một "làn sóng" trên các bảng xếp hạng trên toàn thế giới.

Mới đây nhất, Billboard thông báo rằng GOLDEN tiếp tục giữ vị trí thứ 43 trên BXH Billboard 200. Điều này đồng nghĩa album này đã trụ hạng trên BXH trong 10 tuần liên tiếp, giúp Jungkook lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. Điều ấn tượng hơn chính là GOLDEN vẫn duy trì mức độ ổn định trên BXH khi chưa bao giờ tụt xuống dưới top 50 mặc dù đã ra mắt từ tháng 11 năm ngoái.

Thành công của album không chỉ giới hạn ở một bảng xếp hạng. Trên Top Doanh số Album hiện tại, album solo của Jungkook vẫn duy trì ở vị trí thứ 9 và ở hạng 12 trên BXH Doanh số Album. Trên BXH Nghệ sĩ của Billboard, "em út" của BTS tiếp tục mở rộng kỷ lục là nghệ sĩ solo K-Pop trụ hạng lâu nhất khi vẫn giữ vị trí 24 trong tuần thứ 22 liên tiếp. Ca khúc chủ đề Standing Next to You hiện vẫn gây được tiếng vang với người nghe khi đã trụ hạng 10 tuần liên tiếp trên BXH uy tín Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 76.

Có thể nói, sự ảnh hưởng của Jungkook đối với làng âm nhạc toàn cầu đã được chứng minh rõ ràng thông qua những thành tích mà nam thần tượng đạt được trên các BXH của Billboard. Hành trình solo của nam thần tượng rõ ràng đã có một khởi đầu bùng nổ và giúp tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn trên toàn thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, Jungkook và 6 thành viên còn lại của BTS đều đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Bất chấp việc tạm dừng hoạt động, cả 7 thành viên đều vẫn tạo ra những tác động đáng kể cho ngành công nghiệp âm nhạc K-Pop.