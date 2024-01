Jungkook (BTS) - Nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trụ hạng 20 tuần trên Billboard Nghệ sĩ

(Ảnh: Soompi)

Billboard đã công bố danh sách các bảng xếp hạng của tuần này. Trong đó, tại BXH Billboard Nghệ sĩ, Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - tiếp tục giữ vị trí ổn định ở thứ hạng 35. Đây là tuần thứ 20 nam thần tượng có mặt trên BXH này, đồng nghĩa anh cũng trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc trụ hạng lâu nhất trên BXH.

Chưa dừng lại ở đó, album solo đầu tay GOLDEN cũng tiếp tục có mặt trên BXH Billboard 200 ở vị trí thứ 46. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Jungkook giữ vị trí trên BXH này với album solo của mình. Ngoài ra, ca khúc chủ đề Standing Next to You cũng tiếp tục trụ vững trên BXH uy tín Billboard Hot 100 ở vị trí 97. Đây cũng là tuần thứ 8 ca khúc có mặt trên BXH này kể từ khi ra mắt.

Trước đó, Jungkook cũng lập kỷ lục mới khi trở thành nam nghệ sĩ solo châu Á trụ hạng lâu nhất trên Billboard 200. Như vậy, Jungkook đã làm nên hàng loạt kỳ tích chỉ với một album duy nhất, điều này cho thấy vị thế và tầm ảnh hưởng của ngôi sao K-Pop với tư cách nghệ sĩ solo. Thậm chí, trong dịp cuối năm 2023, Billboard đã bình chọn Jungkook là Ngôi sao nhạc pop của năm sau khi "em út" BTS đạt được nhiều thành tựu và cột mốc trong âm nhạc.

Ở thời điểm hiện tại, Jungkook đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình tại Hàn Quốc. Theo dự kiến, nam thần tượng sẽ trở lại với người hâm mộ vào năm 2025.