"3D" của Jungkook (BTS) trở lại Billboard Hot 100

(Ảnh:BigHit Music)

Trong danh sách 100 ca khúc lọt top trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này, những người yêu nhạc K-Pop vô cùng bất ngờ khi nhận thấy ca khúc solo của Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - mang tên 3D đã một lần nữa trở lại bảng xếp hạng.

Cụ thể, trong tuần này, 3D trở lại ở vị trí thứ 72. Ngoài ra, hai ca khúc solo khác của Jungkook cũng có mặt trên BXH, lần lượt là Standing Next to You ở vị trí thứ 80 và Too Much ở vị trí thứ 92. Trong khi Standing Next to You giảm nhẹ 7 bậc so với tuần trước thì Too Much lên hạng thêm một bậc, đánh dấu tuần thứ 6 liên tiếp ca khúc có mặt trên BXH này.

Sự nổi tiếng của Jungkook còn được thể hiện ở BXH Toàn cầu 200 và Toàn cầu trừ Mỹ. Trên BXH Toàn cầu 200, Seven đảm bảo vị trí thứ 9 và Standing Next to You ở hạng 10. Trên BXH Toàn cầu trừ Mỹ, Seven giữ vị trí thứ 4, Standing Next to You ở vị trí thứ 6 và 3D ghi dấu ấn ở vị trí thứ 10.

Những thành tích của Jungkook vẫn đang tiếp tục được đảm bảo dù nam thần tượng cùng ba thành viên còn lại là RM, V và Jimin đang chuẩn bị cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc.