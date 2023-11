Jungkook (BTS) đạt chứng nhận Bạch kim tại Mỹ cho "Seven"

Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) thông báo rằng Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - đã nhận được chứng nhận Bạch kim cho đĩa đơn Seven của mình. Điều này cũng đồng nghĩa ca khúc solo của nam thần tượng đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản kể từ khi phát hành.

Đây không phải lần đầu Jungkook được RIAA chứng nhận với tư cách nghệ sĩ solo. Trước đó, em út của Jungkook cũng nhận chứng nhận Vàng đầu tiên cho sự hợp tác với Charlie Puth cùng ca khúc Left and Right. Việc tiếp tục sở hữu chứng nhận Bạch kim cho Seven cho thấy mức độ nổi tiếng của Jungkook đã tăng vọt trên thị trường âm nhạc Mỹ.

Trong khi đó, album solo GOLDEN của Jungkook hiện vẫn đang "làm mưa làm gió" trên toàn thế giới. Các ca khúc mới phát hành, đặc biệt là ca khúc chủ đề Standing Next to You, đều đạt thứ hạng cao trên BXH Toàn cầu của Spotify.

Chưa dừng lại ở đó, GOLDEN còn càn quét iTunes tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Canada và Nhật Bản. Ngoài ra, album cũng bán được hơn 2 triệu bản chỉ trong ngày đầu phát hành, phá kỷ lục về doanh số album trong ngày đầu tiên và tuần đầu tiên đối với một nghệ sĩ solo K-Pop.