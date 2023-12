Jungkook (BTS) - Nam nghệ sĩ solo châu Á trụ hạng lâu nhất trên Billboard 200

(Ảnh: Bighit Music)

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Billboard, album GOLDEN của Jungkook - thành viên nhóm nhạc BTS - hiện có mặt ở vị trí 41 trên BXH Billboard 200. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp album này có mặt trên BXH kể từ khi phát hành. Điều này đã giúp Jungkook lập nên một kỷ lục mới, trở thành nam nghệ sĩ solo châu Á trụ hạng lâu nhất trên Billboard 200.

Đáng chú ý, GOLDEN là album solo đầu tay của Jungkook và nam thần tượng đã làm nên lịch sử chỉ với một album duy nhất. Điều này cho thấy vị thế và tầm ảnh hưởng của Jungkook trên toàn cầu với tư cách nghệ sĩ solo.

Trong tuần này, album của Jungkook vẫn giữ những vị trí cao trên các BXH khác của Billboard, bao gồm vị trí thứ 12 trên BXH Top Album hiện tại và vị trí thứ 14 trên BXH Doanh số album. Những ca khúc trong album như Standing Next to You, Please Don't Change và Closer to You tiếp tục trụ hạng trên các BXH trong suốt 6 tuần kể từ khi ra mắt.

Đáng chú ý, đĩa đơn Seven vẫn giữ vững vị trí trên Billboard Toàn cầu 200 ở vị trí 19 và vị trí thứ 8 trên Toàn cầu trừ Mỹ. Ca khúc này hiện đã lọt top trong vòng 22 tuần và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước đó, đội ngũ nhân viên của Billboard đã bình chọn Jungkook là Ngôi sao nhạc pop của năm sau khi "em út" BTS đạt được nhiều thành tựu, cột mốc trong âm nhạc với tư cách là nghệ sĩ solo.