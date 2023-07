Jung Kook solo đại thành công, "Seven" chính thức chiếm "ngôi vương" #1 Billboard Hot 100

Rạng sáng 25/7 (theo giờ Việt Nam), kết quả BXH Billboard Hot 100 tuần mới đã được công bố. Một lần nữa, các Army cùng nhau ăn mừng tin vui chiến thắng. Ca khúc solo Seven của Jung Kook đã chính thức chiếm “ngôi vương”, đạt #1 BXH khắt khe nước Mỹ Billboard Hot 100.

Ca khúc solo "Seven" của Jung Kook đạt #1 BXH khắt khe nước Mỹ Billboard Hot 100

Với 21,9 triệu lượt streams, 6,4 triệu lượt phát radio và 153 nghìn lượt bán ra trong tuần đầu phát hành, Seven mang về cho Jung Kook cùng rapper Latto no.1 Hot 100 đầu tiên. Thành tích này đánh dấu cột mốc rực rỡ cho sự nghiệp solo của Jung Kook. Em út BTS đã chạm đến những quả ngọt mỹ mãn nhất chỉ bằng MV solo đầu tay Seven. Sau người anh cùng nhóm Jimin, Jung Kook là nghệ sĩ solo Kpop thứ 2 chinh phục thành công Hot 100, viết tiếp chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu khó phá vỡ cho BTS.

Sau người anh cùng nhóm Jimin, Jung Kook là nghệ sĩ solo Kpop thứ 2 chinh phục thành công Hot 100

Trước đó, Seven của Jung Kook cũng đã vượt Flower - Miley Cyrus phá kỷ lục ca khúc chạm mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất Spotify. MV có sự tham gia của Han So Hee mang về hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 10 ngày ra mắt. Giai điệu, vũ đạo Seven viral “hàng thật giá thật” trên MXH, sự thành công vượt mong đợi của Jung Kook đã được fan tiên liệu từ trước.

Trước đó Seven đã phá kỷ lục streaming, MV thu về hơn 100 triệu view sau 10 ngày ra mắt

Màn ra mắt solo của Jung Kook sẽ được nối dài bằng 1 full album chất lượng và chỉn chu, Seven chỉ là bước đầu. Với bước đệm khủng thế này, Jung Kook được kỳ vọng sẽ còn phá đảo thêm nhiều kỷ lục trong tương lai, xứng danh em út vàng nhóm nhạc toàn cầu BTS.