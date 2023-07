Seven của Jung Kook gây bão toàn cầu: Ai cũng nhảy vũ đạo triệu view, loạt nội dung chế theo “yêu em từ Thứ 2 đến Chủ Nhật”

Tạo xu hướng vũ đạo triệu view

Ngày 14/7 vừa qua, Jung Kook chính thức ra mắt solo với MV Seven. Với sự tham gia của Han So Hee, Seven nhanh chóng thu về gần 80 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày lên sóng. Ca khúc solo của Jung Kook gây bão làng nhạc từ Hàn Quốc đến quốc tế, giúp em út nhóm nhạc toàn cầu chinh phục nhiều cột mốc kỷ lục đầu tiên. Không chỉ ăn nên làm ra trên các BXH âm nhạc, Seven còn trở thành xu hướng "tiền tươi thóc thật", lập tức trở thành giai điệu trending nhất MXH hiện tại.

Jung Kook chính thức ra mắt solo với MV Seven phá đảo làng nhạc

Jung Kook khởi xướng xu hướng vũ đạo Seven

Đầu tiên, Seven viral bằng các clip vũ đạo. Video nhảy của chính chủ Jung Kook thu về hơn 28 triệu lượt xem, thành công khởi xướng làn sóng vũ đạo mới cho giới trẻ. Giai điệu bắt tai gây nghiện, các động tác đơn giản nhưng đẹp mắt, Seven khiến ai nấy đều khó chối từ nhún nhảy theo. Từ Đông sang Tây, nhiều video nhảy theo vũ đạo Seven liên tục lên xu hướng, không kém Jung Kook về lượng người xem.

Nhiều celeb, KOL Việt nhảy vũ đạo Seven

Không chỉ gây sốt diện rộng với vũ đạo do chính chủ khởi xướng, Seven còn được người dùng MXH biến tấu thành nhiều phiên bản đáng yêu, hài hước và đa dạng các sáng tạo khác. Những video này thu hút thêm nhiều nonfan chú ý vào ca khúc mới của Jung Kook, giúp Seven lan toả một cách mạnh mẽ nhờ hiệu ứng MXH.



Vũ đạo Seven được người dùng MXH biến tấu thành nhiều phiên bản hài hước gây sốt

“Yêu em từ Thứ 2 đến Chủ Nhật” trở thành từ khoá hot nhất

Ngoài giai điệu và vũ đạo, thông điệp tình yêu của Jung Kook được thể hiện qua phần ca từ cũng rất được dân tình đón nhận. Đoạn điệp khúc dễ nhớ, dễ thuộc lại cực kì hiệu quả: “Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week); Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week; Every hour every minute every second, you know night after night; I'll be lovin' you right, seven days a week” trở thành những từ khoá hot nhất. Trend “Yêu em cả tuần” không chỉ được người dùng chia sẻ bằng clip vũ đạo mà còn là 7749 tình huống trong cuộc sống.

Đoạn âm thanh chính thức của ca khúc Seven trên TikTok tăng lượt dùng một cách chóng mặt

Đoạn âm thanh chính thức của ca khúc Seven trên TikTok tăng lượt dùng một cách chóng mặt, tính đến trưa 20/7 đã có hơn 300 nghìn người sử dụng, không giới hạn nội dung truyền tải. Mỗi video dùng nhạc nền Seven đều thu hút lượng tương tác cực kì cao. Không chỉ dừng lại ở việc đẩy giai điệu thành xu hướng, Jung Kook thực sự thành công truyền đi thông điệp và cái tôi nghệ thuật mạnh mẽ của mình. Ai nấy đều muốn yêu và được yêu, cho nên cực kì dễ dàng bắt gặp “yêu em từ thứ 2 đến Chủ Nhật” theo phong cách Jung Kook ở bất cứ đâu!