Jung Kook - nghệ sĩ Kpop có chuỗi trụ hạng lâu nhất trên Top Albums Global của Spotify

Theo thông báo của Spotify, album Golden của Jung Kook đã giành được vị trí thứ 11 trên Top Albums Global của Spotify trong tuần - tính từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 2.

Vì album Golden vẫn có mặt trên bảng xếp hạng kể từ khi phát hành vào tháng 11 năm ngoái nên tính đến nay, album này đã liên tục đứng trên bảng xếp hạng của Spotify trong 15 tuần liên tiếp. Với thành tích này, Jung Kook đã trở thành nghệ sĩ solo Kpop có chuỗi trụ hạng lâu nhất trên Top Albums Global của Spotify.

Trong khi đó, bảng xếp hạng Top Songs Global mới nhất, các đĩa đơn Seven (feat. Latto) đang đứng ở vị trí thứ 26, 3D (feat. Jack Harlow) đứng ở vị trí thứ 114 và Standing Next to You ở vị trí thứ 49. Các đĩa đơn của Jung Kook đã trụ vững trên bảng xếp hạng này lần lượt trong 31 tuần, 20 tuần và 15 tuần, cho thấy sức mạnh và sự yêu thích các ca khúc này nhận được trên bảng xếp hạng.