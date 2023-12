Chuyên trang âm nhạc Mỹ gọi Jung Kook "người phá vỡ giới hạn của năm", nhóm nam triệu bản "toàn hit không thể bỏ lỡ"!

Mùa cuối năm, các tạp chí, chuyên trang âm nhạc liên tục đưa ra bình chọn các sản phẩm/ nghệ sĩ có thành tích nổi bật. Với sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền công nghiệp giải trí, Kpop 2023 là chủ đề được quan tâm bậc nhất. Các tạp chí âm nhạc hàng đầu như Billboard, Rolling Stone, Pitchfork, NME,... đều đã đưa ra top list của năm. Mới đây, Consequence - chuyên trang âm nhạc Mỹ mang đến cách tiếp cận mới - một Kpop Yearbook với nhiều xếp hạng cực kì đáng chú ý.

Jung Kook là "người phá vỡ giới hạn của năm"

Thay vì xếp theo thứ tự hit - nghệ sĩ xuất sắc nhất, Yearbook Kpop 2023 của Consequence lựa chọn 20 hạng mục vô cùng ấn tượng. Màn solo choáng ngợp của Jung Kook trong năm qua liên tục phá vỡ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Single mở đường Seven cán mốc 1 tỷ stream nhanh nhất lịch sử Spotify, ra mắt ở "ngôi vương" Hot 100.

Consequence gọi Jung Kook bằng danh xưng "Boundary Breaker of the Year" - người phá vỡ giới hạn của năm

Jung Kook là nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên có 3 ca khúc lọt top 10 Billboard Hot 100 (Seven, 3D, Standing Next to You). Album Golden có doanh thu tuần đầu cán mốc 200 nghìn units tại Mỹ, debut #2 Billboard 200. Với bấy nhiêu thành tích quốc tế, Consequence gọi Jung Kook bằng danh xưng "Boundary Breaker of the Year" - người phá vỡ giới hạn của năm.

Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của Jung Kook

"Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của Jung Kook. Thành viên BTS đã đạt đến tầm cao cá nhân mới với việc phát hành album solo - Golden đồng thời nắm bắt cơ hội quảng bá toàn cầu với sự xuất hiện trên Good Morning America và The Tonight Show, headliner của Global Citizen 2023 và sân khấu bất ngờ tại Quảng trường Thời đại, thu hút gần 300.000 người xem buổi phát trực tiếp… BTS dành hơn một thập kỷ để phá vỡ các ranh giới với tư cách là một nhóm, Jung Kook nắm lấy cơ hội mang theo ngọn đuốc, theo cách riêng của mình", chuyên trang mô tả.

SEVENTEEN là nhóm "toàn hit không thể bỏ lỡ", BSS "full năng lượng tích cực"

Một năm thắng lớn với HYBE khi loạt nhóm nhạc dưới trướng vươn lên mạnh mẽ. BTS nhập ngũ. SEVENTEEN tiếp bước tiền bối trở thành "nhóm nam triệu bản" phá đảo loạt kỷ lục doanh thu. Hai màn comeback với mini album FML và Seventeenth Heaven gây sốt các BXH âm nhạc nội địa, Nhật Bản và lan toả đến Bắc Mỹ.

Consequence ưu ái dành tặng danh hiệu "All Hits, No Skips" cho SEVENTEEN

Một sự ưu ái khi Consequence dành tặng danh hiệu "All Hits, No Skips" - toàn hit, không thể bỏ lỡ cho SEVENTEEN. "Nhóm anh em gồm 13 thành viên ra mắt vào năm 2015 nhưng đáng ngạc nhiên cả khi sức mạnh nhóm vẫn nổi lên mạnh mẽ… Năm 2023 đánh dấu hai dự án lớn: Mini album thứ 10 và 11: FML - Seventeenth Heaven. Với định hướng âm nhạc chủ yếu do nhạc sĩ và nhà sản xuất Woozi chỉ đạo, chứng minh âm nhạc SEVENTEEN có sức lan toả đặc biệt.

Năng lượng rung chuyển trái đất của Super (track chủ đề FML) khác biệt so với bầu không khí tươi sáng, lễ hội của God of Music (track chủ đề Seventeenth Heaven), nhưng cả hai vẫn mang lại cảm giác kết nối rõ ràng…".

Hai màn comeback với mini album FML và Seventeenth Heaven gây sốt các BXH âm nhạc nội địa, Nhật Bản và lan toả đến Bắc Mỹ

Bên cạnh đó, nhóm nhỏ BSS của SEVENTEEN cũng được ghi nhận với khả năng truyền đi năng lượng tích cực. Bản hit Fighting làm mưa làm gió đầu năm 2023 trở nên quen thuộc với những người đối diện nhiều áp lực công việc bởi giai điệu vui tươi, sự cổ vũ sảng khoái từ 3 chàng trai. Chiếm lĩnh nhạc số, tạo nên xu hướng vũ đạo, BSS được Consequence gọi tên ở hạng mục "Biggest Energy Boost".

BSS được Consequence gọi tên ở hạng mục "Biggest Energy Boost"

NewJeans, IVE, LE SSERAFIM, aespa chia đều sức ảnh hưởng

Năm qua, không thể bỏ qua màn cạnh tranh sôi nổi giữa 4 nhóm nữ gen 4 hàng đầu NewJeans, IVE, LE SSERAFIM và aespa. Tất cả đều góp mặt trong top 20 của Consequence nhiều hạng mục ấn tượng khác nhau. Có thể thấy, cả 4 nhóm đều thành công và gia tăng sức ảnh hưởng trong năm qua.

Inovators Of The Year - aespa.

Favorite Earworm - NewJeans "OMG"

Nếu NewJeans có màn comeback đầy choáng ngợp với liên hoàn hit Ditto - OMG cùng E.P Get Up gây bão làng nhạc thì IVE dẫn đầu xu hướng nhạc số với 2 album I've IVE và I've MINE. LE SSERAFIM thể hiện tinh thần kết nối tràn đầy cảm hứng qua Unforgiven - Perfect Night. Trong khi đó, aespa tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc mới.

Biggest Swing - IVE

Favorite Team Dynamic - LE SSERAFIM

4 nhóm nữ hàng đầu chia đều sức ảnh hưởng, được Consequence gọi tên lần lượt: Favorite Earworm - NewJeans "OMG"; Favorite Team Dynamic - LE SSERAFIM; Biggest Swing - IVE "Baddie"; Inovators Of The Year - aespa.

BLACKPINK "trắng tay" trước TWICE, Red Velvet

BLACKPINK ở năm thứ 7 sự nghiệp dù không ra nhạc mới nhưng đã bỏ túi "world tour nhóm nữ quy mô nhất mọi thời đại" sau khi hoàn thành Born Pink. Chuyến lưu diễn thu hút hơn 2,1 triệu người theo dõi, cán mốc gần 300 triệu đô cho 66 đêm diễn. Tuy nhiên, trong nhiều BXH cuối năm, BLACKPINK vẫn "mất hút". Bên cạnh đó, màn solo của Jisoo cũng ít được xuất hiện trong tổng kết 2023 của các tạp chí âm nhạc.

Bùng nổ với Born Pink nhưng BLACKPINK "mất hút" trong các bảng tổng kết cuối năm

Về hạng mục Favorite Touring Group (nhóm lưu diễn được yêu thích), Consequence đã lựa chọn TWICE

Về hạng mục Favorite Touring Group (nhóm lưu diễn được yêu thích), Consequence đã lựa chọn TWICE cùng tour toàn cầu Ready to Be. "TWICE tổ chức bữa tiệc lớn màu hồng và bất kỳ ai tham dự đều dường như đã có khoảng thời gian đáng nhớ trong đời. 9 cô gái đã cống hiến hết mình trên sân khấu với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'Ready to Be', thông qua 45 buổi biểu diễn".

Red Velvet được xưng danh "Icon of the Year" biểu tượng của năm

Là nhóm nữ gen 3 hiếm hoi góp mặt trong Yearbook Kpop 2023 của Consequence, Red Velvet thậm chí còn được xưng danh "Icon of the Year" - biểu tượng của năm. Dù về thành tích, Red Velvet những năm qua có phần "lép vế" trước các nhóm nữ thế hệ mới nhưng chất lượng âm nhạc vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao. Consequence nhận định, Red Velvet sẽ "khoá chặt vị thế biểu tượng" sau full album thứ 3 - Chill Kill.