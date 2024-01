Jennie tiết lộ lý do không ký hợp đồng cá nhân với YG, khẳng định muốn ra mắt full album trong 2024

Vào ngày 2/1, Jennie đã trở thành khách mời đầu tiên trong talkshow Lee Hyori’s Red Carpet của tiền bối Lee Hyori. Tại đây, cả hai nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ về âm nhạc cũng như dự định sắp tới của Jennie.

Về công ty mới ODD ATELIER, Jennie lần đầu có những chia sẻ cụ thể hơn về lý do quyết định thành lập. Cụ thể cô cho biết: “Thành thật mà nói, một số nhân viên đã làm việc với em trong một thời gian dài và em nghĩ rằng mình muốn làm một điều gì đó một cách tự do trong mọi hoạt động. Vì thế, em đặt tên công ty là ODD ATELIER mang ý nghĩa rằng em sẽ làm tốt dù con đường em đi có hơi lạ lùng và khác biệt so với những người khác”.

Jennie cho biết lý do cô thành lập công ty riêng vì muốn tự do trong mọi hoạt động

Lee Hyori gửi lời chúc mừng đến Jennie vì không còn những bó buộc của công ty quản lý. Nhưng cô cũng chia sẻ việc bước ra khỏi “tổ ấm" đã quá quen thuộc cũng cần rất nhiều can đảm.

Trải lòng với đàn chị, Jennie chia sẻ: “Thật ra, hoạt động nhóm của chúng em sẽ tiếp tục với công ty mà em đã làm việc cùng suốt 7 năm nhưng em đã cẩn thận quyết định thành lập công ty vì muốn được tự do và thoải mái thực hiện các hoạt động cá nhân của mình.

Em đã học được rất nhiều điều và vì đây là công ty mà em đã gắn bó từ những năm thực tập sinh nên em đặc biệt học được rất nhiều điều ở đó. Nhưng vài năm gần đây em đã tự hỏi bản thân rằng ‘Bạn có phải là người có thể tự mình làm mọi việc không?’. Vì vậy, em quyết định lấy hết can đảm để thử làm điều đó".

Jennie có những chia sẻ khi không tái ký hợp đồng cá nhân với YG trong talkshow cùng đàn chị Lee Hyori

Đáng chú ý, Lee Hyori đã hỏi Jennie về việc phát triển nghệ sĩ khác ở công ty mới. Thành viên BLACKPINK khẳng định: “Thực sự em chưa bao giờ mơ về những điều như thế. Thật là vui khi thành lập công ty này và tưởng tượng ra những điều như vậy. Nhưng trước tiên em sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho nghệ sĩ tên Jennie và có thể sau này sẽ có những sự kiện tốt đẹp xảy ra”.

Tiếp lời, Lee Hyori hài hước chia sẻ việc hợp đồng với công ty Antenna Entertainment sẽ kết thúc vào tháng 2 và ngỏ ý muốn gia nhập công ty đàn em. Ngay lập tức, Jennie không ngại ngần nhắn nhủ đàn chị: “Xin hãy liên hệ với em ạ".

Cũng trong buổi talkshow, Jennie thổ lộ mong muốn được ra mắt full album trong năm 2024: “Ước mơ của em là được phát hành full album solo đầu tiên trong năm nay ra toàn thế giới. Em hy vọng Jennie có thể trở lại với âm nhạc hay trong năm nay".