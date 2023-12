Vừa lập công ty riêng, Jennie nhập hội “idol Hot 100”

Vừa qua, Jennie gây bão truyền thông khi chính thức công bố thành lập label riêng quản lý hoạt động cá nhân mang tên ODDATELIER (OA). Việc này đồng nghĩa với hợp đồng cá nhân của main rapper nhà BLACKPINK cùng YG đã không được ký kết, theo đó, Jennie sẽ duy trì song song hoạt động nhóm và phát triển sự nghiệp cá nhân thông qua OA.

Thông tin khiến cộng đồng fan cực kì phấn khích. Với tài nguyên và tiềm năng của Jennie, người hâm mộ cực kì yên tâm khi cô nàng quyết định tự mình xây dựng sự nghiệp đa lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang cho đến dịch vụ giải trí.



Vừa lập công ty riêng không lâu, Jennie đã nhận tin vui. Sáng 27/12, Jennie chính thức gia nhập hội “idol Hot 100” với ca khúc One of the Girls. Sau gần nửa năm phát hành, ca khúc nhạc phim kết hợp giữa 3 cái tên đình đám The Weeknd, Jennie và Lily-Rosé Depp lội ngược dòng ngoạn mục, liên tục đạt peak mới trên các BXH âm nhạc toàn cầu và chính thức tiến vào Billboard Hot 100 ở vị trí #100.

Thành tích này giúp Jennie và Lily-Rose Depp có cho mình bài hát đầu tiên ra mắt trên BXH khắt khe nước Mỹ. Jennie cũng là thành viên thứ 3 của BLACKPINK (sau Rosé và Lisa) hiện diện tại Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo. Cao điểm Giáng sinh qua đi, One of the Girls được dự đoán sẽ nhanh chóng tiến vào top 5 của Spotify toàn cầu. Trên các nền tảng MXH, giai điệu ma mị, quyến rũ, đặc biệt là verse hát của Jennie đang viral diện rộng, tạo xu hướng mới dù bài hát đã ra mắt được nửa năm.

Dù không phải là một dự án cá nhân được quảng bá rầm rộ, nhưng One of the Girls đã chứng minh sức hút và trở thành một trong những ca khúc ấn tượng nhất trong sự nghiệp Jennie. Góp giọng đã gây sốt, dân tình càng ngóng đợi vào album đầu tay của cô nàng.

Sau hơn 5 năm kể từ SOLO, Jennie vẫn nắm chắc nhiều kỷ lục về view và stream của nghệ sĩ solo Kpop. Trong tâm thư giới thiệu OA, Jennie nhắc đến các hoạt động cá nhân bùng nổ trong tương lai. Album được nhá hàng từ sau khi kết thúc tour Born Pink hồi tháng 9 sẽ sớm được trình làng.