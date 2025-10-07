Jennie tới show Chanel muộn, outfit bị phản ứng vì giống Rosé

Chanel là một trong những nhà mốt khép lại Paris Fashion Week, thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới mộ điệu toàn cầu. Show diễn lần này còn đánh dấu màn chào sân chính thức của Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy, người được kỳ vọng sẽ mang đến "chiếc áo mới" cho tinh thần cổ điển của Chanel. Giữa không khí xa hoa của nhà mốt nước Pháp, tâm điểm tiếp tục đổ dồn về Jennie cùng dàn sao đình đám từ Âu sang Á. Tuy nhiên, khác với các show diễn trước, sự xuất hiện của Jennie lần này chớp nhoáng như thể đang né tránh ống kính. Nếu như trước kia, chúng ta sẽ có thể Jennie ngay từ khi cô bước chân ra khỏi khách sạn để đi tới fashion show, thì năm nay, khi loạt khách mời đã xuất hiện đủ trên các kênh báo đài, mọi người vẫn... không thấy Jennie đâu. Cho tới khi show diễn chuẩn bị bắt đầu, dân tình mới thấy Jennie đang vội vã đi thẳng vào front row, không nán lại quay chụp hay giao lưu.

Jennie xuất hiện chớp nhoáng, nhanh chóng di chuyển vào vị trí tại show Chanel.

Không chỉ có màn xuất hiện lạ lùng, outfit lần này của Jennie cũng nền nã hơn hẳn so với những lần góp mặt trước đó. Đại sứ toàn cầu chọn cho mình một set áo 2 dây và chân váy lụa dáng midi gam xanh pastel, kiểu dáng ôm nhẹ theo đường cong cơ thể. Jennie phối cùng túi màu vàng nổi bật, giày cao gót đen cổ điển, tạo nên tổng thể màu sắc hài hòa.

Tất nhiên Jennie cũng không để mình trở nên nhạt nhẽo với outfit có phần an toàn. Thay vì chọn mặc đồ lồng lộn, đại sứ Chanel chọn nhấn nhá bằng layout makeup mắt khói, son nude vừa sexy vừa cá tính. Kiểu tóc xoăn gợn sóng nhẹ với phần mái cố tình để dài chờm mắt cũng là điểm khiến visual Jennie trở nên thu hút.

Một trong số ít hình ảnh rõ nét của Jennie tại show Chanel.

Vì tới muộn nên truyền thông cũng như fan chụp được khá ít hình ảnh của Jennie.

Jennie lựa chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng nhưng có phần sexy cho show diễn lần này.

Dù vậy ở một số góc, kiểu tóc khiến mặt Jennie trở nên bầu bĩnh hơn bình thường.

Dẫu vậy, trang phục lần này của đại sứ Chanel cũng không thể tránh khỏi ý kiến trái chiều. Với chất liệu mỏng, mềm cùng kiểu dáng áo 2 dây viền ren, chân váy mỏng ôm sát, nhiều người cho rằng outfit này của Jennie trông chẳng khác nào đồ ngủ, một số khác lại thấy không vừa mắt khi nữ idol hôm nay ăn mặc không có sự chỉn chu, thiếu ấn tượng. Rosé cũng vì thế mà tiếp tục bị réo lên khi mới đây, cô có màn xuất hiện gây tranh cãi với set đồ romper lấy cảm hứng từ đồ nội y của nhà Saint Laurent. Những thiết kế chất liệu lụa mỏng nhẹ, ren xuyên thấu đang là xu hướng được không ít nhà mốt lăng xê thời gian gần đây. Tuy nhiên, xu hướng này vẫn còn khó phù hợp với thị hiếu chung của công chúng.



Dù đã diện bộ cánh nền nã hơn mọi khi nhưng Jennie vẫn gặp phải ý kiến trái chiều.

Show diễn trình làng BST mới của Chanel cũng có sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám khác trong làng giải trí.

Dàn sao đổ bộ show diễn Chanel.

Kendall Jenner lựa chọn phong cách tối giản và sang trọng với set dạ tweed đen phối cùng giày slingback mũi trắng. Trang sức, phụ kiện cũng được ngôi sao đình đám tinh giản, kết hợp với layout makeup tông nude.

Châu Tấn sang trọng, gọn gàng với outfit all black. Minh tinh xứ Trung lựa chọn kính đen, mini bag để diện mạo thêm phần sang chảnh.

Nana Komatsu chọn phong cách cá tính với set đồ da đen toàn tập, kết hợp áo khoác biker dáng rộng cùng quần đen, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, bí ẩn.

Becky Armstrong xuất hiện thanh lịch trong bộ outfit gam be sáng gồm áo khoác bomber, chân váy ngắn, nhấn nhá bằng áo len màu đỏ trầm và phụ kiện túi Chanel cổ điển – tổng thể toát lên nét sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại.

Nicole Kidman lại ghi điểm với set đồ siêu casual và tối giản: sơ mi trắng oversize mix cùng suông xám xanh. Mái tóc vàng buông nhẹ và lối makeup tự nhiên càng làm nổi bật thần thái sang trọng của minh tinh Hollywood.

Paris Fashion Week năm nay không chỉ là nơi hội tụ của các sàn diễn thời trang đình đám mà còn trở thành tâm điểm của hàng loạt drama xoay quanh BLACKPINK, ngoại trừ Lisa. Rosé mở màn với tranh cãi quanh trang phục khiến cô kém thoải mái, kèm theo nghi vấn bị phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, Jisoo lại trở thành "trò đùa" của Dior khi tạo hình tại show diễn gây thất vọng, bị nhận xét nhạt nhòa, từ công chúa hoá bồi bàn. Phải chăng vì vậy mà Jennie cố tình chọn cách đến muộn, hạn chế ống kính truyền thông, cũng như xem show đúng nghĩa khi mặc một set đồ không lồng lộn? Song, với những phản ứng trái chiều về bộ cánh này, có vẻ như Jennie vẫn không được an toàn.

Liệu có phải do những tranh cãi của Rosé...