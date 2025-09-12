Jennie (BLACKPINK) lộ "tín vật tình yêu" 670 triệu đồng với bạn trai mới?

Jennie (BLACKPINK) vừa gây sốt với loạt ảnh để mặt mộc quảng bá cho dòng tai nghe mới. Hơn 5 triệu người đã phải trầm trồ trước mặt mộc hoàn hảo, tươi tắn và "hack tuổi" như trẻ thơ của cô nàng. Tuy nhiên không dừng lại tại đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra "bằng chứng" Jennie hẹn hò nam diễn viên Nico Hiraga.

Theo đó, mỹ nhân BLACKPINK đã bị soi ra đeo chiếc vòng tay Cartier giống với Nico Hiraga. Nam diễn viên sinh năm 1997 cũng thường xuyên được bắt gặp đeo chiếc vòng này. Cư dân mạng nhanh chóng bàn tán, suy đoán đây được xem như là "tín vật tình yêu" của cặp đôi này. Được biết, giá của chiếc vòng này lên đến 670 triệu đồng.

Jennie - Nico Hiraga được cho là đeo vòng đôi Cartier đắt giá

Tuy nhiên, nhận định này vấp phải những ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng đây là mẫu vòng khá phổ biến, và cũng chưa chắc đã giống nhau hoàn toàn. Đến Jisoo cũng sở hữu và đeo chiếc vòng này. Ngay cả khi chúng giống nhau thì cũng không thể chứng minh được Jennie và Nico Hiraga đang hẹn hò: "Với logic méo mó đó thì Jennie đang hẹn hò với Jisoo à?", "Mẫu vòng này phổ biến lắm, vậy mà cứ phải làm ầm lên".. .

Đây là mẫu vòng tương đối phổ biến trong giới nghệ sĩ, đến Jisoo cũng sở hữu và đeo

Cư dân mạng vẫn không khỏi "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của Jennie và Nico Hiraga. Trong thời gian world tour DEADLINE tạm nghỉ,Jennie được bắt gặp đi cùng Nico Hiraga tại Canada. Vào năm 2024, bộ đôi này cũng được bắt gặp "hẹn hò" cùng nhau ở Canada cực kỳ vui vẻ. Từ tận năm 2021, họ công khai chụp ảnh choàng vai bá cổ vô cùng thân thiết.

Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, kéo theo vô số bình luận tranh cãi. Nhiều người cho rằng Nico Hiraga chính là bạn trai mới của Jennie, chứ không phải cô nàng tái hợp với V (BTS) hay Kai (EXO). Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Nico Hiraga và Jennie chỉ là bạn bè. Họ cho rằng chỉ đi cùng nhau không thể là bằng chứng hẹn hò, ngoài ra đời tư và khoảng thời gian rảnh rỗi của Jennie là điều nên được tôn trọng.

Jennie - Nico Hiraga được bắt gặp "hẹn hò" ở Canada

Năm 2024, họ cũng đi chơi với nhau tại Canada

Từ năm 2021, họ đã choàng vai bá cổ chụp ảnh cực thân thiết

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX .

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle , và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That . Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Vào tháng 11/2018, Jennie trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với đĩa đơn SOLO . Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ nhiều kỷ lục và củng cố vị thế của cô như một nghệ sĩ solo thành công. Jennie tiếp tục trở lại với vai trò nghệ sĩ solo vào năm 2024 và gặt hái được nhiều thành công.

Hiện tại, cô đang cùng BLACKPINK thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE . DEADLINE bao gồm 31 buổi diễn, đi qua 16 thành phố như Goyang, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Paris, Milan, Barcelona, London, Bangkok, Singapore, Jakarta, Tokyo...

Jennie cùng BLACKPINK vững vàng ngôi vị nhóm nhạc nữ số 1 Kpop

Nguồn: Koreaboo