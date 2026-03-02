iPhone 17e ra mắt với màu hồng mới, giá từ 18 triệu đồng

Apple tiếp tục mở rộng dải sản phẩm bằng một lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chi phí. iPhone 17e mang đến nhiều công nghệ tương đồng dòng iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng ở mức giá dễ tiếp cận hơn, hướng đến người dùng muốn trải nghiệm cấu hình mới nhất mà không cần chi trả quá cao.

Thiết kế tối giản, độ bền vượt trội

iPhone 17e sở hữu khung nhôm chắc chắn kết hợp mặt trước Ceramic Shield 2, lớp kính mới có khả năng chống trầy xước cải tiến, bền hơn gấp 3 lần so với thế hệ trước. Điều này giúp máy chịu va đập tốt hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

iPhone 17e cũng chuyển sang cổng USB-C, cho phép sạc và kết nối linh hoạt với nhiều phụ kiện. Đặc biệt, máy đã hỗ trợ MagSafe với công suất sạc không dây lên đến 15W, gấp đôi so với thế hệ 16e trước đó đi kèm hệ thống nam châm tích hợp để gắn phụ kiện thuận tiện hơniPhone 17e cũng chuyển sang cổng USB-C, cho phép sạc và kết nối linh hoạt với nhiều phụ kiện. Đặc biệt, máy đã hỗ trợ MagSafe với công suất sạc không dây lên đến 15W, gấp đôi so với thế hệ 16e trước đó đi kèm hệ thống nam châm tích hợp để gắn phụ kiện thuận tiện hơniPhone 17e cũng chuyển sang cổng USB-C, cho phép sạc và kết nối linh hoạt với nhiều phụ kiện. Đặc biệt, máy đã hỗ trợ MagSafe với công suất sạc không dây lên đến 15W, gấp đôi so với thế hệ 16e trước đó đi kèm hệ thống nam châm tích hợp để gắn phụ kiện thuận tiện hơniPhone 17e cũng chuyển sang cổng USB-C, cho phép sạc và kết nối linh hoạt với nhiều phụ kiện. Đặc biệt, máy đã hỗ trợ MagSafe với công suất sạc không dây lên đến 15W, gấp đôi so với thế hệ 16e trước đó đi kèm hệ thống nam châm tích hợp để gắn phụ kiện thuận tiện hơn

Hiệu năng A19 và modem C1X mạnh mẽ

Sức mạnh của iPhone 17e đến từ chip A19, cùng thế hệ với dòng iPhone 17 cao hơn. Con chip này mang lại hiệu năng xử lý nhanh, mượt mà từ tác vụ cơ bản đến chơi game AAA hay chỉnh sửa video 4K.

Chip A19 mang đến hiệu năng nhanh, mượt mà cùng đồ họa ấn tượng cho trải nghiệm chơi game mọi lúc mọi nơi, bao gồm cả trong Arknights: Endfield

Modem C1X mới nhanh hơn đến 2 lần so với C1 trước đó, giúp cải thiện tốc độ kết nối và độ ổn định khi sử dụng 5G. Kết hợp với khả năng tối ưu năng lượng của Apple silicon, iPhone 17e cho thời lượng xem video lên tới 26 giờ, đủ cho cả ngày dài giải trí hoặc làm việc.

Dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256GB, cao gấp đôi thế hệ 16e và gấp bốn lần iPhone 12. Người dùng có nhiều không gian hơn cho ảnh độ phân giải cao, video 4K và ứng dụng dung lượng lớn.

Camera 48MP Fusion "2 trong 1", nhiều tính năng thông minh và an toàn

Camera 48MP Fusion mang lại khả năng chụp ảnh siêu độ phân giải cùng tùy chọn Telephoto 2x chất lượng quang học. Người dùng có thể linh hoạt giữa chụp góc rộng và zoom mà vẫn đảm bảo độ chi tiết cao.

Máy hỗ trợ quay video 4K chuẩn điện ảnh, trong khi ảnh chân dung thế hệ mới giúp tách chủ thể chính xác hơn và tạo hiệu ứng hậu cảnh tự nhiên hơn.

Ở thế hệ thứ 2, Face ID tiếp tục là phương thức bảo mật chính, cho phép mở khóa, đăng nhập và thanh toán nhanh chóngỞ thế hệ thứ 2, Face ID tiếp tục là phương thức bảo mật chính, cho phép mở khóa, đăng nhập và thanh toán nhanh chóng

Nút Tác Vụ mới cho phép tùy chỉnh thao tác nhấn giữ để kích hoạt nhanh các tính năng như chế độ Im Lặng, Dịch thuật hay trí thông minh thị giác.

Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, 5G và eSIM, đi kèm các tính năng an toàn như Phát Hiện Va Chạm, giúp người dùng an tâm hơn trong các tình huống khẩn cấp. Hệ điều hành iOS tiếp tục mang đến trải nghiệm chia sẻ và kết nối liền mạch trong hệ sinh thái Apple.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17e có mức giá: 17,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 24,49 triệu đồng cho phiên bản 512GB. Với cấu hình cao cấp, bộ nhớ lớn ngay từ bản tiêu chuẩn và nhiều nâng cấp đáng giá như A19, 48MP Fusion và MagSafe 15W, iPhone 17e trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn “lên đời” iPhone mới mà vẫn tối ưu chi phí.