iPhone 17 Pro Max Cam đổ bộ showbiz Việt: Hương Giang khéo khoe, Cường đô la tặng nhân viên cả chục chiếc cùng lúc

Sáng 19/9, iPhone 17 series chính thức mở bán tại Việt Nam, tạo nên bầu không khí sôi động ở khắp các hệ thống bán lẻ và cả trên mạng xã hội. Không chỉ giới trẻ săn lùng, dàn nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng cũng nhanh chóng nhập cuộc, biến ngày mở bán trở thành một “sàn diễn công nghệ” đúng nghĩa. Từ Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Tăng Phúc cho đến doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la), mỗi người lại có cách tạo dấu ấn riêng khiến netizen vừa trầm trồ vừa bàn tán rôm rả.

Hương Giang mở màn cuộc đua bằng màn khoe khéo cực tinh tế. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh ngồi trên xe hơi, tay cầm ly nước cam, kèm trạng thái nhẹ nhàng: “Nước cam sáng nay ngọt thơm sao sao á cả nhà iu”. Thế nhưng, spotlight nhanh chóng thuộc về chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ lấp ló trên tay nàng hậu. Đây là phiên bản được giới công nghệ săn lùng nhất năm nay, giá lên tới 50 triệu đồng cho bản Pro Max 1TB bộ nhớ.

Một động thái nhỏ nhưng đủ để Hoa hậu Hương Giang chiếm sóng mạng xã hội trong ngày đặc biệt này.

Việc “trên tay” ngay trong buổi sáng đầu tiên mở bán chứng minh sự nhanh nhạy và độ chịu chơi của Hương Giang. Bình luận dưới bài đăng, khán giả vừa khen ngợi vừa hài hước: “Nước cam này hơi nhiều tiền” hay “Hèn chi bữa nay bả dậy sớm”.

Không để chậm nhịp, ca sĩ Tăng Phúc cũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam khoe iPhone mới. Anh lựa chọn phiên bản màu cam rực rỡ và nhận máy sớm tại hệ thống Di Động Việt. Hình ảnh Tăng Phúc check-in cùng siêu phẩm nhanh chóng lan truyền, góp phần cho thấy sức hút lan tỏa của iPhone 17 series trong giới showbiz. Nếu Hương Giang chọn cách khoe khéo thì Tăng Phúc lại trực diện khoe máy, thể hiện sự hào hứng của một fan công nghệ chính hiệu.

Tăng Phúc khoe iPhone 15 Pro Max màu Cam Vũ trụ trong ngày mở bán.

Cao trào nhất trong loạt khoảnh khắc ngày 19/9 phải kể đến màn “chơi lớn” của Doanh nhân Cường đô la. Doanh nhân phố núi khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi khoe hình ảnh hàng chục chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam trong story cá nhân, kèm dòng chữ: “Tình cảm và tấm lòng là chính”. Hành động này không chỉ cho thấy độ chịu chi quen thuộc mà còn thể hiện sự hào sảng, trọng tình cảm của anh. Những chiếc máy mới tinh này được Cường đô la dành tặng cho bạn bè, nhân viên và người thân.

Minh Nhựa, người bạn lâu năm, là một trong những người đầu tiên nhận quà và ngay lập tức khoe trên mạng xã hội. Anh còn hóm hỉnh viết: “Bạn núi up story là bạn nhựa hiểu ý liền”, kèm lời cảm ơn chân thành. Cường đô la cũng không quên để lại bình luận: “Của ít nhưng tấm lòng là chân thành, mong cả nhà hoan hỉ”. Từ đó, loạt hình ảnh những chiếc iPhone 17 Pro Max liên tục xuất hiện trên trang cá nhân của những người thân cận với anh, biến cả mạng xã hội thành “bữa tiệc cam” rực rỡ.

Doanh nhân phố núi khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi khoe hình ảnh hàng chục chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam trong story cá nhân.

Sự kiện này không chỉ cho thấy độ nóng của iPhone 17 series trong ngày mở bán mà còn phản ánh rõ thói quen “flex” công nghệ của nghệ sĩ Việt. Năm nào cũng vậy, mỗi mùa iPhone mới ra mắt, dàn sao đều nhanh chóng bắt trend, coi việc sở hữu sớm là cách khẳng định sự thời thượng và vị thế cá nhân.

Có thể nói, iPhone từ lâu đã không chỉ là một chiếc smartphone mà còn là biểu tượng của phong cách sống. Và với sức hút của phiên bản Cam Vũ Trụ năm nay, ngày 19/9 đã thực sự trở thành một ngày hội công nghệ, nơi nghệ sĩ và doanh nhân cùng nhau biến chiếc điện thoại thành công cụ tạo dấu ấn cá nhân và thổi bùng không khí rộn ràng trong cộng đồng mạng.