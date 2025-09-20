Chỉ một quả chanh, lò vi sóng bám đầy dầu mỡ cũng sạch bong sáng bóng, chị em lưu ngay bí kíp này

Lò vi sóng là trợ thủ đắc lực trong gian bếp hiện đại, nhưng cũng là nơi dễ tích tụ những vết thức ăn bắn tung tóe và dầu mỡ cứng đầu, khiến việc vệ sinh trở thành một nỗi ám ảnh. Tuy nhiên, đừng vội tìm đến những chất tẩy rửa hóa học. Chỉ với một quả chanh và 5 phút, bạn có thể "hồi sinh" chiếc lò vi sóng của mình, khiến nó sạch bong, sáng bóng và thơm mát.

Tại sao chanh lại hiệu quả đến vậy?

Bí mật nằm ở hơi nước chứa axit citric tự nhiên của chanh. Khi được làm nóng trong lò vi sóng, hơi nước này sẽ lan tỏa khắp khoang lò, hoạt động như một chất tẩy rửa thiên nhiên, làm mềm và phá vỡ cấu trúc của các vết bẩn và dầu mỡ đã khô cứng. Nhờ đó, bạn có thể lau chùi chúng đi một cách nhẹ nhàng mà không cần tốn sức chà cọ.

Những thứ bạn cần chuẩn bị:

Một quả chanh.

Một chiếc bát hoặc tô an toàn cho lò vi sóng.

Khoảng một cốc (250ml) nước.

Một chiếc khăn vải mềm.

Thực hiện 3 bước đơn giản:

Bước 1: Đổ nước vào bát. Cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt vào bát rồi thả cả hai nửa quả chanh đã vắt vào cùng. Đặt chiếc bát này vào trung tâm của đĩa quay trong lò vi sóng.

Bước 2: Bật lò vi sóng ở công suất cao nhất trong khoảng 5 phút để dung dịch sôi lên và hơi nước bốc hơi, lan tỏa khắp nơi. Khi lò dừng hoạt động, tuyệt đối không mở cửa ra ngay. Hãy để yên chiếc bát bên trong thêm 10-15 phút nữa. Đây là bước quan trọng nhất để hơi nước có đủ thời gian làm mềm mọi vết bẩn.

Bước 3: Sau khi chờ, hãy cẩn thận lấy bát nước chanh ra (lúc này nó vẫn còn ấm). Dùng khăn vải mềm lau sạch toàn bộ bề mặt bên trong lò, bao gồm cả thành lò, trần lò và mặt trong của cửa kính. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các vết bẩn cứng đầu giờ đây có thể được lau đi một cách dễ dàng. Đừng quên tháo đĩa quay ra và rửa sạch như chén đĩa thông thường.

Mẹo bổ sung cho các vết bẩn "cứng đầu"

Đối với vết dầu mỡ dày: Thêm một vài giọt nước rửa chén vào bát nước chanh trước khi cho vào lò để tăng cường khả năng làm sạch.

Đối với cặn thức ăn bị cháy khô: Sau khi "xông hơi", hãy nhúng góc khăn vào một ít baking soda và chà nhẹ lên vết bẩn, nó sẽ hoạt động như một chất mài mòn nhẹ và an toàn.

Như chuyên gia vệ sinh Sabrine Fierman khẳng định, phương pháp dùng hơi nước không chỉ hiệu quả mà còn an toàn tuyệt đối cho sức khỏe vì không cần dùng đến hóa chất. Với mẹo nhỏ này, việc vệ sinh lò vi sóng không còn là nhiệm vụ khó khăn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và giữ cho không gian bếp luôn sạch sẽ, thơm mát.