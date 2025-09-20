Cường Đô La chi trăm triệu đồng tậu hàng chục iPhone 17 Pro Max màu hot nhất tặng bạn thân và nhân viên

Ngày 19/9 vừa qua, Cường Đô La đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh 10 chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam nổi bật xếp ngay ngắn, kèm dòng trạng thái khiêm tốn: "Tình cảm và tấm lòng là chính". Được biết, đây là những món quà mà doanh nhân phố núi dành tặng cho bạn bè, người thân và các nhân viên đã đồng hành cùng mình.

Story ngập sắc Cam Vũ Trụ của iPhone 17 Pro Cường Đô La

Doanh nhân Minh Nhựa chia sẻ về món quà từ Cường Đô La.

Không để mọi người phải đoán lâu, đến trưa ngày 20/9, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) đã xác nhận mình là một trong những người bạn thân nhận được món quà giá trị này. Anh chia sẻ hình ảnh vui vẻ đi ăn cùng Cường Đô La và bạn bè, tay cầm chiếc iPhone mới cứng và viết một cách hài hước: "Bạn núi up (đăng) story là bạn nhựa hiểu ý liền. Cả nhà cảm ơn gia đình bạn núi nhiều nhiều".

Đáp lại lời cảm ơn của người bạn thân, Cường Đô La cũng để lại bình luận tương tác đầy chân thành: "Của ít nhưng tấm lòng là chân thành, mong cả nhà hoan hỉ".

Nhiều bạn bè, nhân viên của Cường Đô La cũng nhận được quà tặng là iPhone 17 Pro Max ngay sau khi chiếc điện thoại này vừa ra mắt

Không chỉ Minh Nhựa, nhiều nhân viên và người thân khác của "Chủ tịch C Holdings" cũng đồng loạt khoe những chiếc điện thoại mới được tặng và gửi lời cảm ơn đến vị doanh nhân nổi tiếng.

Được biết, giá iPhone 17 Pro Max hiện đang là 37,99 triệu đồng và với hàng chục chiếc điện iPhone có sắc cam mới thì Cường Đô La đã chi ra số tiền hàng trăm triệu đồng làm quà tặng.

Cường Đô La (sinh năm 1982) từ lâu đã là một cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh và showbiz Việt. Nổi tiếng với niềm đam mê siêu xe và xuất thân từ gia đình giàu có, hiện tại anh đã xây dựng được sự nghiệp riêng vững chắc và có một gia đình hạnh phúc bên cạnh cựu người mẫu Đàm Thu Trang. Hành động tặng quà công nghệ đắt tiền cho những người xung quanh một lần nữa cho thấy sự hào phóng và cách anh trân trọng các mối quan hệ của mình.