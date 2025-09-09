iPhone 17 Air là siêu phẩm mỏng nhất lịch sử, sang xịn đẳng cấp!

Tại sự kiện “Awe Dropping” diễn ra vào rạng sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, 4 mẫu iPhone mới bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được Apple chính thức trình làng.

Trong đó, phiên bản iPhone hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air được chú ý đặc biệt bởi giới công nghệ lẫn người dùng.

iPhone 17 Air sẽ có 4 phiên bản màu: Đen, Bạc, Vàng nhạt và Xanh dương

Lý do cho sự chú ý này đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, điểm gây thu hút nhất của iPhone 17 Air chính là độ mỏng ấn tượng tượng chỉ 5,5mm. Con số này vượt qua cả Galaxy S25 Edge (5,8mm) và mỏng hơn đáng kể so với iPhone 16 (7,8mm). Độ mỏng này cũng đưa iPhone 17 Air trở thành chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử. Với thiết kế mỏng nhẹ, chiếc iPhone này mang đến thanh thoát và nhẹ bẫng khi cầm trên tay.

Đây chính là chiếc iPhone mỏng nhất của Apple

Máy sở hữu màn hình lớn 6,6 inch, dùng chip A19 Pro nhưng giảm một lõi GPU, RAM 8GB và bộ nhớ khởi điểm 256GB. Việc giảm một lõi GPU giúp kiểm soát nhiệt tốt hơn, tránh tình trạng nóng máy thường gặp ở các chip mạnh mẽ, đồng thời kết hợp với công nghệ pin silicon-anode để tăng mật độ năng lượng mà không cần pin lớn hơn.

Điểm nhấn lớn thứ hai trên chiếc iPhone mới toanh này là cụm camera sau. Thay vì cụm 2-3 ống kính ở góc trái, iPhone 17 Air có thiết kế tối giản chỉ với một camera góc rộng 48MP, đặt ở trung tâm mặt lưng, nằm trong một dải ngang nổi bật kéo dài sát mép trên. Dải này vừa lạ mắt vừa mang tính nhận diện cao, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với tất cả các thế hệ iPhone trước.

Thiết kế cụm camera mới nổi bật trên iPhone 16 Air

Một điểm khác biệt lớn khác là iPhone 17 Air sẽ hỗ trợ ProMotion với tần số quét 120Hz. Đây là tính năng mà dòng Plus chưa bao giờ có giúp nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng.

iPhone 17 Air có 4 phiên bản màu: Đen, Bạc, Vàng nhạt và Xanh dương mang phong cách cao cấp và tinh tế, khác biệt với các mẫu tiêu chuẩn hơn. Màu Vàng nhạt là một bổ sung mới, thể hiện định vị dòng sản phẩm mỏng nhẹ, cao cấp của Apple, thay thế cho bản Plus thế hệ trước.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Jimu News, mức giá của iPhone 17 Air sẽ là 949 USD (tăng 50 USD so với bản Plus tiền nhiệm).

Với thiết kế siêu mỏng mang tính cách mạng, hiệu năng vượt trội và nhiều nâng cấp đáng giá, iPhone 17 Air hứa hẹn sẽ định hình lại chuẩn mực cho smartphone cao cấp trong năm 2025.