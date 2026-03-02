iPad Air M4 chính thức ra mắt, giá từ 16,689 triệu đồng

Bên cạnh iPhone 17e, Apple cũng vừa trình làng iPad Air thế hệ mới với chip M4, nâng cấp mạnh về hiệu năng, AI và kết nối nhưng vẫn giữ nguyên mức giá khởi điểm. Sản phẩm tiếp tục định vị ở phân khúc cận cao cấp, hướng đến sinh viên, nhà sáng tạo nội dung và người dùng cần thiết bị mỏng nhẹ nhưng đủ sức xử lý tác vụ chuyên sâu.

Thiết kế mỏng nhẹ, tối giản nhưng linh hoạt hơn

iPad Air M4 tiếp tục theo đuổi ngôn ngữ thiết kế vuông vức, các cạnh phẳng đặc trưng. Thân máy hoàn thiện từ nhôm tái chế, cho cảm giác liền lạc và chắc chắn. Độ mỏng và trọng lượng nhẹ giúp thiết bị dễ dàng mang theo khi di chuyển, đặc biệt với phiên bản 11 inch hướng đến người dùng ưu tiên tính cơ động.

iPad Air mới với chip M4 mạnh mẽ và linh hoạt hơn bao giờ hết, với hiệu năng vượt trội, tăng cường khả năng kết nối và các tính năng đột phá của iPadOS 26

Lần đầu tiên dòng Air duy trì song song hai kích thước 11 inch và 13 inch.

- Bản 11 inch phù hợp ghi chú, học tập, làm việc di động.

- Bản 13 inch mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho đa nhiệm, chỉnh sửa nội dung hoặc làm việc với bàn phím rời.

Mặt trước là màn hình viền mỏng đồng đều, tối ưu diện tích hiển thị. Camera trước 12MP Center Stage được đặt ở cạnh ngang, phù hợp hơn cho họp trực tuyến khi gắn bàn phím.

Thiết bị được trang bị camera Center Stage, micrô và loa, cùng với hiệu năng và các tính năng tối ưu của Apple Intelligence

iPad Air mới có bốn tùy chọn màu: Xanh dương, tím, ánh sao và xám không gian. Tông màu trẻ trung nhưng vẫn giữ nét trung tính để phù hợp cả môi trường học tập lẫn công việc.

Phần khung nhôm cho bề mặt mịn, hạn chế bám vân tay. Các chi tiết như nút nguồn tích hợp Touch ID, cụm camera sau và dải loa được hoàn thiện đồng bộ, không thay đổi lớn so với thế hệ trước nhưng được tinh chỉnh để đồng nhất hơn.

Bước nhảy vọt với M4 và 12GB RAM

Điểm nâng cấp lớn nhất nằm ở chip M4 với CPU 8 lõi và GPU 9 lõi hỗ trợ dò tia phần cứng. Apple cho biết máy nhanh hơn tới 30% so với bản M3 và gấp 2,3 lần so với M1.

Bộ nhớ thống nhất tăng lên 12GB (cao hơn 50% so với thế hệ trước), băng thông đạt 120GB/giây. Điều này giúp iPad Air xử lý mượt các tác vụ như chỉnh sửa video 4K, dựng hình 3D hay làm việc với tệp dung lượng lớn.

Người dùng sẽ cảm nhận được tốc độ của chip M4 trong mọi tác vụ, từ ghép ảnh trong Pixelmator Pro đến chỉnh sửa video trong các ứng dụng như Final Cut Pro

Neural Engine nhanh hơn lý tưởng cho các tác vụ hằng ngày sử dụng AI trên thiết bị

Chip mạng không dây N1 và modem C1X lần đầu tiên có mặt trên iPad Air, mang đến khả năng kết nối nhanh hơn

Neural Engine 16 lõi nhanh gấp ba lần M1, tăng tốc các tác vụ AI trên thiết bị như nhận diện hình ảnh, tìm kiếm nội dung trong ảnh hoặc xử lý ghi chú thông minh.

iPad Air mới hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 nhờ chip không dây N1. Bản Wi-Fi + Cellular tích hợp modem C1X, cho tốc độ dữ liệu di động cao hơn 50% và tiết kiệm điện hơn 30% so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ 5G và eSIM.

Máy chạy iPadOS 26 với giao diện Liquid Glass mới, hệ thống quản lý cửa sổ linh hoạt hơn và bổ sung ứng dụng Xem Trước để chỉnh sửa PDF trực tiếp. Camera trước 12MP Center Stage đặt ở cạnh ngang, phục vụ tốt họp trực tuyến.

Tại Việt Nam, iPad Air thế hệ mới được bán ra với các tuỳ chọn cùng mức giá như sau:

- iPad Air 11 inch (Wi-Fi): từ 16,689 triệu đồng

- iPad Air 11 inch (Wi-Fi + Cellular): từ 20,889 triệu đồng

- iPad Air 13 inch (Wi-Fi): từ 22,089 triệu đồng

- iPad Air 13 inch (Wi-Fi + Cellular): từ 26,289 triệu đồng

Máy có các tùy chọn dung lượng 128GB, 256GB, 512GB và 1TB.

Với việc nâng RAM lên 12GB, bổ sung Wi-Fi 7 và chip M4, iPad Air mới tạo khoảng cách rõ rệt so với thế hệ M1, đồng thời tiệm cận hiệu năng của dòng Pro trong khi vẫn duy trì mức giá dễ tiếp cận hơn.