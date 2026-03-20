Ice Blue: Màu xanh “băng giá” này chắc chắn phải xuất hiện trong tủ đồ 2026 của bạn!

Nếu những mùa thời trang trước được "nhuộm màu" bởi butter yellow hay sắc đỏ rực rỡ, thì năm 2026 đánh dấu sự lên ngôi của một gam màu hoàn toàn khác: icy blue – xanh băng giá. Không ồn ào, không quá nổi bật, sắc xanh này chinh phục giới mộ điệu bằng chính vẻ đẹp tinh tế, lạnh nhẹ và cực kỳ hiện đại.

Sắc xanh "băng giá" đang phủ sóng khắp MXH, từ trang phục, phụ kiện, makeup đến cả màu nail. (Ảnh: Instagram)

Xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn Xuân/Hè 2026 từ những nhà mốt lớn như Victoria Beckham hay Dior, icy blue nhanh chóng trở thành gam màu chủ đạo của mùa. Không giống baby blue ngọt ngào hay xanh navy cổ điển, icy blue nằm ở khoảng giao thoa thú vị: sáng hơn, lạnh hơn, nhưng vẫn đủ độ sắc để không bị nhạt nhòa.

Icy blue xuất hiện trên sàn diễn của nhiều thương hiệu lớn. (Nguồn: Instagram)

Kendall Jenner diện mẫu váy icy blue của Chanel tại tiệc Vanity Fair Oscar 2026. (Ảnh: Marie Claire)

Điểm đặc biệt của xu hướng này nằm ở cảm giác "trong trẻo" mà nó mang lại. Icy blue gợi liên tưởng đến bầu trời mùa đông, băng tuyết tan hay ánh sáng phản chiếu trên mặt nước – tất cả tạo nên một hình ảnh vừa sạch sẽ, vừa thanh lịch. Chính vì vậy, đây là gam màu hoàn hảo cho những ai theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn tinh tế.

Ảnh: Instagram.

Không chỉ dừng lại ở sàn diễn, icy blue còn nhanh chóng lan tỏa vào street style và tủ đồ thường ngày. Từ những chiếc váy bay bổng, áo blouse nhẹ nhàng cho đến các món phụ kiện pastel, sắc xanh này xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Đặc biệt, khi thời tiết ấm lên, icy blue càng phát huy hết vẻ đẹp – nhẹ nhàng, mát mắt và cực kỳ "ăn ảnh".

Ảnh: Instagram.

Một trong những lý do khiến icy blue trở nên phổ biến là khả năng phối đồ linh hoạt. Ở giai đoạn đầu mùa, bạn có thể kết hợp gam màu này với những tông trầm như nâu chocolate hay burgundy để tạo chiều sâu và độ tương phản. Sự kết hợp này không chỉ giúp outfit bớt "lạnh" mà còn mang lại cảm giác sang trọng, có chủ đích.

Khi bước vào cao điểm mùa xuân – hè, xu hướng lại nghiêng về những set đồ monochrome. Một cây icy blue từ đầu đến chân không còn là lựa chọn mạo hiểm mà trở thành tuyên ngôn phong cách: tối giản, hiện đại và cực kỳ thời thượng. Đây cũng là cách các fashionista thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Ảnh: Instagram.

Không chỉ đẹp, icy blue còn được xem như một "neutral mới". Nếu như trước đây, navy hay xám là lựa chọn an toàn cho những outfit thanh lịch, thì giờ đây icy blue đang dần thay thế vị trí đó. Nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, tươi mới hơn nhưng vẫn giữ được sự tinh giản cần thiết.

Đặc biệt, gam màu này phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Với những ai yêu thích sự chỉn chu, icy blue xuất hiện trong các thiết kế tailoring như blazer, quần âu hay áo sơ mi sẽ tạo nên vẻ ngoài hiện đại và cao cấp. Trong khi đó, với phong cách casual, chỉ cần một chiếc áo len xanh nhạt hay phụ kiện nhỏ xinh cũng đủ để nâng tầm tổng thể trang phục.

Ảnh: Instagram.

Một điểm cộng khác của icy blue là khả năng "làm dịu" thị giác. Trong bối cảnh thời trang đang dần chuyển dịch sang những giá trị bền vững và tinh giản, gam màu này phản ánh đúng tinh thần "quiet luxury" – sang trọng nhưng không phô trương. Nó không thu hút ánh nhìn theo cách ồn ào, mà chinh phục bằng sự tinh tế và cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.

Có thể nói, icy blue không chỉ là một xu hướng màu sắc, mà còn là đại diện cho một trạng thái thẩm mỹ mới: nhẹ nhàng, có kiểm soát và đầy tính cân bằng. Khi thời trang không còn chạy theo sự nổi bật tuyệt đối, những gam màu như icy blue lại càng có đất diễn.

Ảnh: Instagram.

Nếu bạn đang tìm kiếm một làn gió mới cho tủ đồ năm 2026, đây chắc chắn là màu sắc đáng để thử. Không cần thay đổi hoàn toàn phong cách, chỉ cần thêm một chút icy blue – bạn đã có thể bước vào mùa mới với một diện mạo tinh tế và thời thượng hơn rất nhiều.