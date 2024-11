Hương Giang "dằn mặt" Hoàng Thùy?

Vừa qua, Hoàng Thùy gây chú ý khi xuất hiện tại đêm chung kết The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 . Không chỉ trình diễn trên sân khấu, nàng hậu quê Thanh Hóa còn có màn tương tác gây bàn tán với Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Theo đó, người đẹp Thanh Hóa cảm ơn mọi người và chia sẻ rất vui khi có mặt ở đêm thi này. "Dù thí sinh của team em đã bị loại hết, nhưng ở 'đầu cầu bên kia' cười rất là tươi, được các bạn khán giả phía sau Thùy hô tên rất nhiều".

Vừa nói, Hoàng Thùy vừa đưa mắt về phía Dược sĩ Tiến và Hương Giang ngồi ở bàn giám khảo đối diện. Đáp lại, Dược sĩ Tiến cười tít cả mắt và biểu cảm khá tươi tắn, còn Hương Giang thì cười nhẹ. Khoảnh khắc giao lưu giữa Hoàng Thùy và bộ đôi NSX Miss Universe Vietnam 2024 thành tâm điểm của cư dân mạng bởi lẽ trước đó, giữa bộ 3 này diễn ra drama "ghế nóng" gây xôn xao.

Clip: Hoàng Thùy chia sẻ và gọi Dược sĩ Tiến - Hương Giang là "đầu cầu bên kia"

Không những vậy, sau khi chung kết khép lại, Hoàng Thùy có chia sẻ ngắn với truyền thông. Khi được hỏi về việc có quay trở lại làm giám khảo tiếp tục không thì nàng hậu quê Thanh Hóa thẳng thắn: "Chắc là không. Nếu được mời thì cũng không nhé". Câu trả lời của Hoàng Thùy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của fan sắc đẹp. Và câu chuyện thêm phần rầm rộ khi Hương Giang có động thái được cho là đáp trả lại Hoàng Thùy.

Cụ thể, trong bài đăng về chương trình, một netizen đã để lại bình luận: "Chị ơi, có người bảo nếu có mời thì cũng không tham gia chương trình của chị nữa đâu". Ngay dưới bình luận, Hương Giang trả lời ẩn ý: "'Nếu' là tên bài hát của Vũ Cát Tường em nha, không mời đâu khỏi Nếu". Động thái của Hương Giang khiến netizen lần nữa rôm rả, nhiều người cho rằng NSX The Next Gentleman như đang ngầm khẳng định sau mớ ồn ào vừa qua thì không có chuyện mời Hoàng Thùy hợp tác lần nữa. Dưới bài đăng Hương Giang, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế không phản hồi thêm.

Hương Giang đáp trả ẩn ý về chuyện mời ai đó tham gia show lần sau

Động thái của NSX The Next Gentleman khiến cư dân mạng bàn luận trái chiều

The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 do Hương Giang và Dược sĩ Tiến đồng sản xuất. Dàn supporter của chương trình bao gồm Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân. Tuy nhiên, vị trí supporter của Hoàng Thùy trong chương trình trở nên "nhạy cảm" sau drama ghế giám khảo của cô với Hương Giang và Dược sĩ Tiến ở Miss Universe Vietnam 2024 .

Nguồn cơn xuất phát từ việc Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái úp mở về việc bị mất cơ hội ngồi "ghế nóng" Miss Universe Vietnam 2024 . Những dòng trạng thái khơi mào cho drama "chị chị em em" của Hoàng Thùy khiến mạng xã hội dậy sóng. Thời điểm đó, Dược sĩ Tiến đăng đàn tuyên bố những lý do khiến Hoàng Thùy không được làm giám khảo: Hoàng Thùy nhận được lời mời chỉ là từ cá nhân mà chưa thông qua hội đồng, chưa có giấy tờ ký kết chính thức; Hoàng Thùy đã có nhiều vấn đề với những người tham gia sản xuất và họ không muốn tiếp tục làm việc với cô; Hoàng Thùy chưa đủ trình độ để chấm thi bởi Miss Universe Vietnam 2024 có rất nhiều thí sinh mạnh.

Ngoài ra, Dược sĩ Tiến khẳng định trước đó không có hiềm khích cá nhân nào với Hoàng Thùy, vì nàng hậu đã từng nhiều lần tham gia các chương trình do anh sản xuất. Tuy nhiên, sau những động thái trên mạng xã hội của Hoàng Thùy, Dược sĩ Tiến khó lòng vô tư và thiện cảm với cô như trước, đồng thời sẽ không làm việc với cô kể từ nay về sau. Còn Hương Giang, trong một buổi livestream, khi có cư dân mạng bình luận hỏi cô về drama của Hoàng Thùy thì Hương Giang chia sẻ quan điểm của mình giống như Dược sĩ Tiến.