Nam thần 2k1 vừa đăng quang: Visual trái ngược với body 6 múi, ứng xử "nuốt mic"!

Tối 2/11, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 đã diễn ra tại TP.HCM. Đêm chung kết là màn tranh tài của Top 14 thí sinh (12 người vào thẳng và 2 vé vote là Hồ Thái Tài và Alex Kim) xuất sắc. Các Quý Ông trải qua nhiều phần thi về trình diễn để tìm ra Top 5 cuối cùng.

Ở phần thi quyết định, Top 5 The Next Gentleman trả lời câu hỏi ứng xử. Đúng như dự đoán, sau phần thi trôi chảy thì 3 Quý Ông là Chip Nguyễn, Kang Chul và Xuân Thắng được gọi tên vào Top 3 chung cuộc. Trải qua giây phút hội hộp, người được xướng tên cho ngôi vị Quán quân chính là thí sinh thuộc team Hương Ly - Xuân Thắng. Về nhì là Chip Nguyễn (team luân phiên) và về ba là Kang Chul (team Mai Ngô).

Clip: Khoảnh khắc đăng quang của Xuân Thắng tại The Next Gentleman 2024

Ở phần thi ứng xử, Xuân Thắng nhận được câu hỏi: "Kiến thức về xã hội và đời sống có vai trò gì trong việc hình thành nhân cách của một quý ông? Làm thế nào để một quý ông nâng cao hiểu biết của mình về thế giới xung quanh?".

Có 1 phút để trả lời, Xuân Thắng đã thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của mình: "Đây là câu trả lời của Xuân Thắng. Kiến thức về đời sống và xã hội có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi quý ông, nó góp phần hình thành tích cách và con người của một quý ông. Đời sống xã hội xuất phát từ những điều nhỏ nhất nhưng cũng lớn nhất, đó là gia đình.

Khi lớn lên trong một gia đình có đời sống tích cực, người con trong nhà nhất là con trai có thể học, hỏi làm thế nào để trở thành một quý ông bản lĩnh và tự tin để bước ra ngoài xã hội. Nếu có sự cứng cáp và trưởng thành thì khi ở đời sống xã hội lớn hơn thì một quý ông sẽ không bị cám dỗ. Khi đã trau dồi những kỹ năng ấy thì sẽ không có đối thủ nào đụng vào được".

Nhờ kỹ năng trình diễn, gương mặt sáng và trả lời trôi chảy phần thi ứng xử đã giúp Xuân Thắng đăng quang thuyết phục.

Top 3 The Next Gentleman 2024

Trong phần chia sẻ với truyền thông sau chung kết, Xuân Thắng bày tỏ sự hạnh phúc khi nhận được danh hiệu mới. Bên cạnh đó, Tân Quán quân hé lộ những kế hoạch sắp tới: "Ngay trong khoảnh khắc này đây, Thắng thật sự rất vui và hạnh phúc vì sau quá trình cố gắng thì Thắng đã đạt được danh hiệu cao nhất. Thắng cảm ơn sự yêu thương và tin tưởng của người thân, toàn bộ quý khán giả.

Thắng đang trên con đường học tập để ngoài làm người mẫu thì có thể cống hiến nghệ thuật nhiều hơn. Thắng đang theo học diễn viên và Thắng sẽ cố gắng hết mình để một ngày nào đó trở lại với mọi người, Thắng sẽ xuất hiện trên màn ảnh với tư cách là diễn viên trong một bộ phim gần nhất".

Nói về cơ hội thi nhan sắc ở đấu trường quốc tế, Xuân Thắng bày tỏ: "Khi đến với sân chơi của anh Tiến và chị Giang, Thắng luôn tin anh chị sẽ luôn giúp đỡ cho mọi người, không chỉ là Quán quân. Thắng tin ai tham gia chương trình của anh Tiến và chị Giang sẽ có cơ hội để phát triển".

Clip phỏng vấn Xuân Thắng sau khi đăng quang.

Xuân Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 2001, từng là sinh viên theo học song bằng tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC. Trong quá trình theo học Đại học, anh phát hiện niềm đam mê thời trang và nghệ thuật. Nhờ ngoại hình điển trai, Xuân Thắng theo đuổi con đường người mẫu và nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Xuân Thắng sở hữu gương mặt góc cạnh, thần thái cuốn hút chuẩn mẫu. Anh còn là 1 trong những nam thần góp mặt trong Người Ấy Là Ai 2023. Ngoài đời, Xuân Thắng nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình, thậm chí còn đẹp hơn khi lên sóng. Tại The New Mentor 2023, Xuân Thắng xuất hiện với vai trò người mẫu hỗ trợ và "in tư" của anh chàng trở thành chủ đề hot sau khi phát sóng. Nhiều người nhận xét gương mặt hiền lành thư sinh của Xuân Thắng đối lập hoàn toàn với hình thể, body 6 múi đầy mạnh mẽ

Ở The Next Gentleman, Xuân Thắng chọn về team của Hương Ly. Ngay từ những ngày đầu, "nam thần 2k1" đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Sau đó, Xuân Thắng giữ phong độ ổn định trong xuyên suốt cuộc thi. Qua những tập phát sóng đầu tiên, khán giả nhận định Xuân Thắng là ứng cử viên "nặng ký" của The Next Gentleman. Anh chàng sinh năm 2001 hai lần ghi tên mình vào Top 3 ở tập 2 và tập 4.

Xuân Thắng được đánh giá là "gà chiến" của team Hương Ly.

Nam người mẫu giữ phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Xuân Thắng sinh năm 2001, là sinh viên Bách Khoa.

Anh chàng yêu thích thời trang và nhanh chóng nhận được sự chú ý khi lấn sân làm người mẫu.

Gương mặt điển trai, sáng trưng của Xuân Thắng khiến nhiều người ấn tượng ngay lần đầu gặp.

Trong vài năm trở lại đây, nam thần 2k1 chăm chỉ chạy show lớn nhỏ trong nước.

Xuân Thắng sở hữu body đẹp, săn chắc. Nhiều người nhận xét gương mặt hiền lành thư sinh của Xuân Thắng đối lập hoàn toàn với hình thể, body 6 múi đầy mạnh mẽ.