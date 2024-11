Màn đánh vần khiến dân mạng lo thay Dược Sĩ Tiến - Hương Giang: Hoàng Thùy nói gì?

Tối 2/11, Chung kết của chương trình The Next Gentleman 2024 đã diễn ra tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về thí sinh Xuân Thắng của đội Hương Ly.

Xuất hiện trên hàng ghế dành cho Supporter, Hoàng Thùy chiếm trọn spotlight bởi màn giao lưu, tương tác với khán giả rồi đánh vần có 1-0-2. Xem Hoàng Thùy nói chuyện, khán giả cứ gọi là nơm nớp lo cho Dược Sĩ Tiến - Hương Giang vì lỡ chẳng may nàng siêu mẫu nhắc đến những chuyện không vui hoặc không nằm trong khuôn khổ The Next Gentleman 2024, thì đúng là chẳng biết phải xử lý như thế nào trên sóng trực tiếp.

Hoàng Thùy trên hàng ghế dành cho Supporter

Hoàng Thùy bày tỏ: "Hello. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mặc dù ngày hôm nay đến đây thí sinh của em đã bị loại hết nhưng ở đầu cầu bên kia cười rất tươi, đằng sau này các bạn hô tên cũng rất là nhiều nên Hoàng Thùy thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có mặt ở đêm Chung kết. Nói về màn trình diễn vừa rồi, xin dùng 1 từ thôi, à thôi 2 từ nhé. Đó là chờ - oay - choay - sắc - cháy và h - ót - hót - sắc - hót".

Nói xong, Hoàng Thùy tiếp tục cảm ơn khán giả.

Khoảnh khắc đánh vần cực hài hước của Hoàng Thùy

Sau mỗi câu phát biểu của Hoàng Thùy, khán giả có mặt trực tiếp tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM đều hò reo ầm ĩ.

Trước khi đến với Chung kết The Next Gentleman , Hoàng Thùy cũng vướng vào drama với Dược Sĩ Tiến - Hương Giang liên quan cuộc thi Miss Universe Vietnam. Theo đó, Hoàng Thùy tung series "Chị chị em em" để nói về việc một số nhân vật có hành động chèn ép cô. Liên tiếp những ngày sau đó, Hoàng Thùy tung thêm nhiều phần và khiến cộng đồng mạng sục sôi liên tục.

Vì sự việc này mà Hương Giang và Dược Sĩ Tiến nhận phải bão gạch đá. Dược Sĩ Tiến sau đó đã đáp trả trực tiếp bằng bài đăng trên mạng xã hội lẫn trả lời phỏng vấn trực tiếp. Đến nay, cuộc thi Miss Universe Vietnam đã khép lại, những ồn ào quanh nó cũng vơi dần.