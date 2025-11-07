Mới đây, diễn viên Hương Giang khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên bạn đời, lần đầu công khai chồng không che mặt cùng dòng trạng thái dài tiết lộ câu chuyện tình yêu lãng mạn suốt 3 năm qua.

Trong bài viết, Hương Giang hồi tưởng lại khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau giữa 30.000 khán giả trong liveshow của Mỹ Tâm - giây phút mà cô gọi là "điểm bắt đầu của hành trình dài, có tiếng cười, nước mắt và cả những im lặng chỉ hai người hiểu."

Hương Giang hiếm hoi đăng ảnh ông xã mà không dùng nhãn dán để che mặt

Kèm theo bài viết là khoảnh khắc Hương Giang và chồng nắm tay nhau trên bãi biển cực ngọt ngào. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi Hương Giang công khai chồng, thay vì dùng nhãn dán hay che mặt như những lần chia sẻ trước đó. Trong ảnh, ông xã của nữ diễn viên gây chú ý với ngoại hình cao ráo, phong độ và đẹp đôi đứng cạnh Hương Giang.

Hương Giang cũng bộc bạch, sau những sóng gió của cuộc sống, cô đã học được cách yêu bình yên và trưởng thành hơn: "Bàn tay ấy vẫn ở đây, vẫn ấm, vẫn quen, chỉ là giờ ta nắm nhau chặt hơn, vì hiểu rằng đi cùng nhau chẳng dễ, và để giữ được nhau, đôi khi phải học cách nhẹ nhàng hơn cả yêu. Tình yêu không còn là những rung động đầu đời, mà là bình yên trong từng cái nắm tay, giữa bao nhiêu đổi thay của cuộc sống".

Có thể thấy ngoại hình chồng Hương Giang cao ráo và phong độ, đẹp đôi với nữ diễn viên

Trước đây, Hương Giang khá kín kẽ khi khoe diện mạo chồng lên mạng xã hội. Cô thường dùng nhãn dán che mặt hoặc lựa góc chụp nghiêng của ông xã. Cũng vì điều này mà có lần nữ diễn viên bị netizen mỉa mai: "Mình lấy chồng pháp luật công nhận, mình kết hôn đàng hoàng mắc gì phải che giấu mặt bố đi em, đẹp cứ phô cho người ta biết".

Lời bình có phần soi mói ngay lập tức nhận về hàng loạt phản hồi từ cộng đồng mạng. Đáp lại, Hương Giang không đôi co dài dòng, chỉ trả lời vỏn vẹn 4 chữ: "Chồng em không thích". Phản ứng đơn giản nhưng đầy khéo léo của nữ diễn viên khiến netizen lập tức "tắt điện".

Hương Giang cũng từng chia sẻ: "Bạn trai tôi là người sống hướng nội nên ngại xuất hiện trên truyền thông. Đó cũng là lý do tôi chưa công khai hình ảnh. Anh ấy chỉ là người bình thường, không hoạt động nghệ thuật, không phải người trong showbiz . Khi nào có dự định kết hôn, tôi thông báo tới khán giả".

Thời gian trước, Hương Giang thường che mặt chồng hoặc đăng hình ảnh chụp góc nghiêng lên mạng xã hội

Hương Giang sinh năm 1989, là diễn viên tay ngang. Cô gây ấn tượng khi xuất hiện trong một số dự án phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha…

Tháng 2/2024, Hương Giang xác nhận đã có bạn trai mới và cho biết anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Vào giữa tháng 7/2024, nữ diễn viên khoe giấy chứng nhận kết hôn. Chồng diễn viên Hương Giang là doanh nhân. Anh sinh năm 1978, hơn cô 11 tuổi. Cặp đôi đón bé trai đầu lòng vào tháng 1 năm nay. Hương Giang cho biết em bé xuất hiện như món quà đúng lúc cô và bạn trai đang bàn chuyện xem ngày làm đám cưới.