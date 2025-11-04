Mới đây, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh đã có buổi livestream ngắn giao lưu cùng khán giả. Gây chú ý, khi có bình luận nhắc đến nghi vấn cô "cặp kè với thiếu gia Đức Phạm", nàng hậu đã không im lặng mà đáp trả thắng thắn.

Vũ Thuý Quỳnh nói: "Buồn cười quá. Không biết cặp kè là sao, mọi người hiểu ý nghĩa của từ 'cặp kè' không. Trong mỗi mối quan hệ, Quỳnh nghĩ quan trọng nhất là mình không làm trái pháp luật và vi phạm đạo đức. Về chuyện tình cảm, ví dụ khi bạn thân yêu đương, bạn ở ngoài đưa ra lời khuyên thì nó đâu có nghe. Nên mới nói có những thứ phải tự bản thân mình trải nghiệm. Quỳnh luôn thích bản thân mình có những trải nghiệm nhưng Quỳnh biết đâu là giới hạn của mình. Vì thế hầu như những trải nghiệm của mình đều rất ý nghĩa và vui. Nếu Quỳnh cảm thấy có điều gì đó đe doạ đến hạnh phúc và mong muốn của mình thì Quỳnh sẽ ngưng ngay".

Trong livestream, Vũ Thuý Quỳnh chia sẻ thêm quan điểm trong tình yêu: "Có những người khi yêu sẽ cần những điều hào nhoáng bên ngoài như túi hiệu, đồ xinh hay ăn ngon mặc đẹp. Nhưng với Quỳnh, hạnh phúc trong tình yêu lại khá đơn giản. Nhiều người nói yêu đương cần tiền các thứ, còn Quỳnh lại không quan tâm quá nhiều, vì mình chỉ mới 27 tuổi, vẫn có thể tự đi làm, kiếm tiền bằng sức lực của mình".

Vũ Thuý Quỳnh lên tiếng về chuyện hẹn hò (Nguồn: Tám Có Tâm)

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Uinverse Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.

Thời gian qua, Vũ Thuý Quỳnh nhận nhiều sự chú ý khi để lộ loạt hint đáng ngờ với doanh nhân Đức Phạm. Hồi cuối tháng 9, cả hai bị bắt gặp liên tục có nhiều cử chỉ thân thiết, thoải mái trò chuyện trong một giải đấu pickleball. Từ lúc xuất hiện cho đến khi ra về, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hầu như dính như sam, khiến nhiều người không khỏi để mắt.

Cả hai bị bắt gặp tương tác thân mật trên sân pickleball

Giữa tháng 10, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm cùng xuất hiện tại chung kết Vietnam's Next Top Model. Cả hai được bắt gặp ngồi chung một hàng ghế, chỉ cách nhau đúng 1 chỗ. Điều đáng bàn là chiếc ghế mà Vũ Thuý Quỳnh ngồi lại dán tên của doanh nhân Đức Phạm.

Sau khi chương trình kết thúc, Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm tiếp tục bị bắt ra về cùng nhau. Team qua đường quay được doanh nhân Đức Phạm lên xe sang ở vị trí ghế lái, ít phút sau Á hậu Vũ Thuý Quỳnh cũng xuất hiện và ngồi ở hàng ghế sau.

Chưa hết, trong một sự kiện, netizen phát hiện chi tiết được cho cả hai cùng đeo đồng hồ của một thương hiệu, cùng thiết kế nhưng khác phiên bản - một chiếc dành cho nam, một chiếc dành cho nữ.

Loạt hint đáng ngờ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm (Nguồn: 365Xoay)

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng là tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với "chị đẹp" Hà Kino. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chia sẻ khung hình chung và để lại nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, netizen không ngừng "đẩy thuyền" vì độ đẹp đôi và tương tác thân mật giữa hai người. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino được cho là đã âm thầm "đường ai nấy đi" khi không còn xuất hiện chung, đồng thời thường chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.