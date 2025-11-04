Mối quan hệ giữa Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa - nhân vật nổi tiếng trên MXH - nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Họ vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí bí mật chung sống với nhau từ năm 2023, nhưng không lên tiếng phản hồi. Sau 1 thời gian không xuất hiện bên nhau, đến ngày 1/11, cánh săn ảnh Trung Quốc đã "tóm gọn" khoảnh khắc Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa khoác tay nhau tình cảm đi dạo phố. Cả hai mặc đồ đen đồng điệu. Trong khi Hoàng Phủ Thánh Hoa thoải mái để lộ mặt, Chung Hân Đồng lại đeo khẩu trang và đội nón kín mít. Trên mạng xã hội, khán giả nghi vấn Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa đã tái hợp sau khoảng thời gian xa cách.
Trước đó, vào cuối năm 2024, Chung Hân Đồng vướng lùm xùm bị tố làm "tiểu tam" cũng như bị tình trẻ kém 19 tuổi Dư Diễn Long phát tán ảnh riêng tư. Tuy nhiên, bạn Chung Hân Đồng khẳng định nữ diễn viên là người bị hại trong vụ việc. Dư Diễn Long và bạn gái đã lợi dụng sự yêu thích của thành viên nhóm Twins dành cho anh để dẫn dụ Chung Hân Đồng vào bẫy tình để lợi dụng tiền bạc. Dù vậy, vụ ồn ào vẫn khiến nữ thần thanh xuân rơi vào cảnh bẽ bàng khi có lần thứ 2 lộ ảnh nóng. Vào năm 2008, Chung Hân Đồng từng lộ loạt ảnh phòng the với "bad boy Cbiz" Trần Quán Hy.
Sau khi ly hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 3/2020, Chung Hân Đồng vướng nghi vấn hẹn hò Hoàng Phủ Thánh Hoa. Vào đầu tháng 6/2023, Chung Hân Đồng bị bắt gặp thân mật với Hoàng Phủ Thánh Hoa trên phố. Cô không tránh né, thoải mái để bạn cùng giới ôm eo, hôn má và âu yếm. Cuối tháng 6/2023, truyền thông bóc thêm loạt bằng chứng cho thấy Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa bí mật du lịch hẹn hò ở Phuket, Thái Lan. Cả 2 đều đăng ảnh ở cùng 1 khu nghỉ dưỡng, đeo cùng 1 mẫu vòng tay tiền tỷ đến từ thương hiệu Cartier. Hoàng Phủ Thánh Hoa còn bay sang Hong Kong (Trung Quốc).
Sau đó, các netizen cũng soi được bằng chứng Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa sống chung nhà. Trong loạt hình ảnh trên trang cá nhân của cả 2, cư dân mạng phát hiện nhiều đồ vật, góc chụp view ngắm cảnh giống nhau. Cặp đôi còn được cho là đã cùng đi du lịch ở Ả Rập.
Hoàng Phủ Thánh Hoa chơi cùng hội bạn với Chung Hân Đồng, hot girl Châu Dương Thanh (bạn gái cũ của La Chí Tường). Cô được mệnh danh là "Trần Quán Hy phiên bản nữ", "cô nàng tomboy đẹp trai đẹp trai nhất mạng xã hội". Hoàng Phủ Thánh Hoa có mối quan hệ rộng với nhiều sao nữ nổi tiếng như Angelababy, Hồ Hạnh Nhi, Châu Vũ Đồng... Cô từng hẹn hò người mẫu Hứa Văn, nữ diễn viên Lý Khê Nhuế hay vướng tin đồn tình ái với Quách Bích Đình - hiện tại là vợ của tài tử gia thế Hướng Tả.
Nguồn: Sina, 163