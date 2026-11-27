“Bạn gái mới” của Hứa Quang Hán có sự nghiệp không phải dạng vừa.

Thông tin Jeongyeon (TWICE) kết hợp cùng nam diễn viên Hứa Quang Hán trong một MV mới đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Màn kết hợp giữa nữ thần tượng Kpop và nam tài tử xứ Đài càng thêm đáng chú ý khi cả hai lần đầu hóa thân thành một cặp đôi trên màn ảnh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jeongyeon và Hứa Quang Hán sẽ đảm nhận vai chính trong MV Nevermind của nam ca sĩ matt matt. Trong sản phẩm này, cả hai vào vai một cặp đôi cùng đón ngày kỷ niệm. Những tưởng đây sẽ là dịp để hai nhân vật tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn, thế nhưng buổi hẹn lại nhanh chóng biến thành chuỗi tình huống trớ trêu với những màn tranh cãi liên tiếp.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jeongyeon và Hứa Quang Hán sẽ đảm nhận vai chính trong MV Nevermind của nam ca sĩ matt matt

Đáng chú ý, các cuộc đối đầu giữa Jeongyeon và Hứa Quang Hán được dàn dựng theo phong cách cường điệu, kịch tính như một bộ phim hành động. Từ nĩa, đĩa cho đến bàn ghế trong nhà hàng đều trở thành đạo cụ cho màn giằng co giữa hai người. Bối cảnh kỷ niệm lãng mạn vì thế liên tục bị đảo lộn, biến chuyện tình của cặp đôi thành một màn hỗn chiến vừa bất ngờ vừa hài hước.

Ca khúc Nevermind là sản phẩm của matt matt, một gương mặt trẻ của làng nhạc Hàn Quốc theo đuổi dòng R&B/Soul. Dù mới ra mắt vào tháng 12/2024, anh đã sớm định hình màu sắc âm nhạc riêng với khái niệm Truck Radio R&B - sự kết hợp giữa chất R&B hiện đại và âm hưởng mộc mạc, gai góc nhưng vẫn giàu cảm xúc. Tháng 9/2025, nam nghệ sĩ phát hành album phòng thu đầu tay MATT MATT gồm 11 ca khúc, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong hành trình xây dựng cá tính âm nhạc.

Nhan sắc "bạn gái" của Hứa Quang Hán trong MV sắp tới:

Jeongyeon tên thật là Yoo Jeongyeon, sinh ngày 1/11/1996. Cô ra mắt cùng TWICE vào năm 2015 dưới trướng JYP Entertainment và được biết đến với vai trò giọng ca của nhóm. Trong quá trình hoạt động, TWICE liên tiếp ghi dấu ấn với loạt bản hit như Cheer Up, TT, What Is Love?, Fancy và Feel Special, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Kpop.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Jeongyeon vẫn duy trì sức hút nhờ chất giọng trầm đặc trưng, hình ảnh cá tính và khả năng trình diễn trên sân khấu. Tháng 8/2026, nữ thần tượng được cho là đã ký hợp đồng với Varo Entertainment sau 11 năm gắn bó với JYP Entertainment, mở ra hướng phát triển mới bên cạnh các hoạt động cùng TWICE. Cô cũng vừa nhận được đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố, tiếp tục thu hút sự chú ý với sức hút cá nhân.

Hứa Quang Hán là diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hoa Ngữ

Trong khi đó, Hứa Quang Hán sinh ngày 31/10/1990 tại Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, ca hát và xuất hiện trong một số MV âm nhạc. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2013, nam nghệ sĩ từng bước tạo dựng tên tuổi qua các vai diễn trên màn ảnh nhỏ, trong đó có bộ phim Cô Giáo Khương, Có Từng Yêu Đương Chưa? (2016).

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hứa Quang Hán đến từ bộ phim Muốn Gặp Anh (2019). Tác phẩm không chỉ giúp anh được khán giả xứ tỷ dân chú ý mà còn đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng châu Á. Sau thành công này, anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Dương Quang Phổ Chiếu, Hôn Lễ Của Em, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Trở Thành Người Một Nhà và Thanh Xuân 18×2: Lữ Trình Hướng Về Em.

Hứa Quang Hán được mệnh danh là "chồng quốc dân" của rất nhiều chị em

Việc Jeongyeon và Hứa Quang Hán cùng hóa thân thành một cặp tình nhân trong Nevermind vì thế càng khiến khán giả mong chờ. Một bên là nữ thần tượng thuộc nhóm nhạc đình đám toàn cầu bên còn lại là nam diễn viên được yêu mến qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Màn kết hợp giữa hai gương mặt nổi tiếng đến từ hai thị trường giải trí khác nhau, đặc biệt trong một câu chuyện tình yêu mang màu sắc hài hước và kịch tính, hứa hẹn là điểm nhấn đáng chú ý của MV lần này.

Ảnh: X/ Weibo