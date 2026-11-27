Không nhiều bài hát Việt được yêu thích và có sức sống bền bỉ như thế này.

Có những ca khúc chỉ cần vài giai điệu đầu tiên vang lên đã đủ đưa khán giả trở về một thời thanh xuân. Katy Katy của Lam Trường là một trong số đó. Ra đời hơn 20 năm, bài hát vẫn được nhiều thế hệ người nghe nhớ đến, không chỉ bởi giai điệu quen thuộc mà còn bởi câu chuyện đặc biệt phía sau. Ít ai biết, một lần bật khóc của cô gái được nhạc sĩ Đức Trí lấy cảm hứng đã góp phần tạo nên bản hit gắn liền với tên tuổi “Anh Hai” Lam Trường.

Katy Katy - Lam Trường

Katy Katy do Đức Trí sáng tác, Lam Trường thể hiện vào đầu những năm 2000. Ca khúc mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng, với giai điệu dễ nhớ và câu chuyện xoay quanh những cảm xúc của một cô gái đang buồn vì tình yêu. Người đứng sau nguồn cảm hứng ấy là Vân Khanh, bạn của Đức Trí, thường được gọi thân mật là Kathy. Trong một lần gặp gỡ, khi thấy cô bật khóc vì chuyện tình cảm, nam nhạc sĩ đã nảy ra ý tưởng viết một bài hát để động viên người bạn. Từ câu chuyện rất đời thường ấy, Katy Katy dần thành hình.

Tên gọi ca khúc ban đầu được viết là Kathy, theo tên người bạn của Đức Trí. Tuy nhiên, khi thu âm, Lam Trường gặp khó khăn trong cách phát âm nên nhạc sĩ quyết định đổi thành Katy Katy. Một thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng lại tạo nên tên gọi quen thuộc với nhiều thế hệ người nghe. Bài hát được Lam Trường thể hiện và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích, tiếp tục nối dài chuỗi hit của nam ca sĩ trong giai đoạn nhạc trẻ Việt Nam phát triển mạnh.

Nàng thơ trong Katy Katy lần đầu lộ diện vào năm 2024

Câu chuyện về cô gái đứng sau sáng tác chỉ thực sự được công chúng biết đến rộng rãi vào năm 2024, tại live concert Có Đôi Lần của Đức Trí. Vân Khanh xuất hiện qua video gửi đến chương trình, xác nhận mình chính là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện sáng tác. Cô cũng gửi lời cảm ơn nhạc sĩ vì đã viết tặng mình một ca khúc dễ thương, gắn với kỷ niệm từ hơn hai thập kỷ trước. Đáng chú ý, Vân Khanh chủ động nói rõ cả hai chỉ là bạn bè, cô luôn xem Đức Trí như một người anh trai chứ không có chuyện tình cảm như những suy đoán từng xuất hiện.

Nhạc sĩ Đức Trí từng nói vui rằng thành công của Katy Katy đã giúp Lam Trường “mua được 10 căn nhà”

Nhắc đến thành công của Katy Katy, nhạc sĩ Đức Trí từng kể bằng một câu nói vui rằng ca khúc giúp Lam Trường “mua được 10 căn nhà”. Câu chuyện được nhắc lại trên sân khấu khiến khán giả thích thú, đồng thời cho thấy sức hút của bài hát trong thời kỳ nam ca sĩ liên tục có những bản hit và được săn đón tại các sân khấu ca nhạc. Dù đây chỉ là một lời nói vui, câu chuyện vẫn phần nào cho thấy vị trí đặc biệt của Katy Katy trong sự nghiệp Lam Trường.

Thực tế, trước khi Katy Katy trở thành bản hit quen thuộc, Lam Trường đã là một trong những giọng ca nam nổi bật của nhạc Việt. Từ cuối thập niên 1990, anh liên tục ghi dấu với loạt ca khúc như Tình Thôi Xót Xa, Tình Đơn Phương, Mưa Phi Trường, Gót Hồng, Cho Bạn Cho Tôi. Đặc biệt, thành công của Tình Thôi Xót Xa góp phần đưa tên tuổi Lam Trường đến gần đông đảo công chúng, mở ra giai đoạn anh xuất hiện dày đặc trên các sân khấu, chương trình ca nhạc và thị trường băng đĩa.

Lam Trường là một trong những ca sĩ vô cùng nổi tiếng của Vpop những năm 2000

Liên tiếp có ca khúc được yêu thích, Lam Trường trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu, chương trình ca nhạc và thị trường băng đĩa. Có những đêm, anh chạy show liên tục tại nhiều tụ điểm biểu diễn, trong khi liveshow riêng năm 2000 ở CLB Lan Anh thu hút khoảng 5.000 khán giả mỗi đêm.

Sức hút của Lam Trường khi ấy không chỉ đến từ những bản tình ca dễ nghe mà còn từ hình ảnh thư sinh, giọng hát khàn ấm và phong cách gần gũi. Anh trở thành thần tượng của đông đảo khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X. Cũng trong giai đoạn này, cái tên “Anh Hai” bắt đầu gắn với nam ca sĩ. Nhiều người từng nghĩ biệt danh xuất phát từ vị trí con trai lớn trong gia đình, nhưng Lam Trường thực tế là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Cách gọi này bắt nguồn từ một tờ báo tuổi học trò vào cuối những năm 1990, rồi dần được khán giả sử dụng rộng rãi. Hình ảnh thân thiện, hiền lành khiến danh xưng “Anh Hai” trở nên gần gũi và theo anh suốt gần 30 năm.

Nhờ hình ảnh gần gũi, Lam Trường trở thành hình mẫu cho giới trẻ bấy giờ và được gọi với biệt danh là "anh Hai"

Qua nhiều thay đổi của thị trường âm nhạc, Lam Trường vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và thường xuyên đưa những ca khúc quen thuộc trở lại sân khấu. Tình Thôi Xót Xa, Tình Đơn Phương, Mưa Phi Trường hay Katy Katy vẫn là những bài hát được khán giả nhận ra, yêu cầu trong các đêm diễn. Riêng Katy Katy, từ câu chuyện một cô gái bật khóc vì tình cảm, ca khúc đã có đời sống riêng khi được Lam Trường thể hiện và trở thành một phần trong thời kỳ rực rỡ của anh. Hơn 20 năm trôi qua, bài hát vẫn được nhắc đến cùng tên tuổi “Anh Hai”, một trong những giọng ca từng tạo nên dấu ấn sâu đậm của nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Ảnh: MXH Tổng hợp