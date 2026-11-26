Giọng ca từng tạo kỷ lục sân vận động, nay sánh ngang Jennie và Jisoo trong tựa game đình đám nhất thế giới.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi chú ý trước thông tin ca sĩ Phương Thanh chia sẻ trên trang cá nhân về sự xuất hiện của cô trong dự án toàn cầu. Theo danh sách nhạc được công bố trên trang web chính thức của nhà phát triển Rockstar Games, ca khúc Chia Tay Trong Mưa của nữ ca sĩ đã chính thức nằm trong danh sách phát của đài Kaleidoscope FM, một đài radio thuộc tựa game bom tấn Grand Theft Auto VI (GTA VI). Đáng chú ý, Phương Thanh là một trong 13 nghệ sĩ châu Á có tác phẩm góp mặt trong hệ thống soundtrack của GTA VI. Đây cũng là tác phẩm tiếng Việt duy nhất xuất hiện trong trò chơi tính đến thời điểm ra mắt.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ trên trang cá nhân về sự xuất hiện của cô trong danh sách 13 nghệ sĩ châu Á có tác phẩm góp mặt trong hệ thống soundtrack của tựa game bom tấn GTA VI

Trong danh sách này, giọng ca Việt Nam đứng chung hàng ngũ với nhiều ngôi sao lớn của âm nhạc châu Á và thế giới

Jennie và

Jisoo cũng góp mặt trong danh sách này

Trong danh sách này, giọng ca Việt Nam đứng chung hàng ngũ với nhiều ngôi sao lớn của âm nhạc châu Á và thế giới như Jennie, Jisoo (BLACKPINK) hay huyền thoại Cantopop George Lam. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến thú vị trong việc đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận với tệp khán giả đại chúng toàn cầu thông qua các sản phẩm giải trí tương tác đa phương tiện.

Đối với khán giả trong nước, Chia Tay Trong Mưa không phải là giai điệu xa lạ. Tác phẩm có nguồn gốc từ nhạc Hoa, bản gốc tiếng Quảng Đông mang tên Trời Mưa Phải Chia Tay từng được danh ca Trương Học Hữu (Jacky Cheung) thể hiện rất thành công. Khi về Việt Nam, ca khúc được nhạc sĩ Chu Minh Ký viết lời Việt và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làn sóng nhạc Hoa lời Việt thời kỳ đó. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu dang dở kết hợp cùng giai điệu da diết đã giúp bài hát giữ sức sống lâu bền. Qua nhiều năm, Chia Tay Trong Mưa được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Minh Tuyết, Tú Quyên, Linda Trang Đài lựa chọn thu âm và biểu diễn. Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái riêng, từ trầm lắng, nồng nàn cho đến da diết, nhưng bản thể hiện của Phương Thanh vẫn tạo được dấu ấn sâu sắc nhờ cá tính âm nhạc độc đáo và chất giọng khàn đặc trưng.

Chia Tay Trong Mưa - Phương Thanh

Phương Thanh nổi lên một hiện tượng đặc biệt của thị trường âm nhạc vào cuối thập niên 1990

Sinh năm 1973 tại Thanh Hóa, Phương Thanh nổi lên một hiện tượng đặc biệt của thị trường âm nhạc vào cuối thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn qua loạt hit như Trống Vắng, Một Thời Đã Xa hay Khi Giấc Mơ Về. Khác biệt với số đông các nữ ca sĩ cùng thời vốn đi theo hình ảnh nhẹ nhàng, mượt mà, Phương Thanh xây dựng hình tượng chất ngầu, cá tính cùng giọng hát khàn đặc trưng. Cô lôi cuốn đám đông nhờ nguồn năng lượng dồi dào, phong thái biểu diễn gần gũi. Khả năng đẩy cao trào bài hát cùng kỹ năng làm chủ không gian đã giúp nữ ca sĩ trở thành cái tên bảo chứng cho hàng loạt chương trình đại nhạc hội trực tiếp và các sân khấu ngoài trời quy mô lớn.

Khác biệt với số đông các nữ ca sĩ cùng thời vốn đi theo hình ảnh nhẹ nhàng, mượt mà, Phương Thanh xây dựng hình tượng chất ngầu, cá tính cùng giọng hát khàn đặc trưng

Ở thời kỳ hoàng kim kéo dài từ năm 1997 đến 2002, tên tuổi Phương Thanh phủ sóng rộng khắp từ các chương trình truyền hình, hệ thống băng đĩa cho đến các đêm nhạc

Ở thời kỳ hoàng kim kéo dài từ năm 1997 đến 2002, tên tuổi Phương Thanh phủ sóng rộng khắp từ các chương trình truyền hình, hệ thống băng đĩa cho đến các đêm nhạc, đưa cô vào nhóm những nghệ sĩ sở hữu độ nhận diện cao nhất showbiz Việt. Giá trị thương mại của thương hiệu Phương Thanh lúc đó được chứng minh qua những hợp đồng quảng cáo đắt giá. Nữ ca sĩ từng được một tập đoàn nước giải khát hàng đầu của Mỹ chọn làm người đại diện thương hiệu với hợp đồng trị giá 80.000 USD. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, số tiền này tương đương hơn 2 tỷ đồng. Đối với mặt bằng chung của thị trường giải trí Việt Nam hơn hai mươi năm trước, đây là một khoản thù lao lớn, khẳng định vị thế của giọng ca gốc Thanh Hóa.

Nữ ca sĩ từng được chọn làm người đại diện thương hiệu với hợp đồng trị giá 80.000 USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng

Cùng với giá trị thương mại, Phương Thanh cũng là người tiên phong thiết lập những cột mốc lịch sử cho hoạt động biểu diễn tại Việt Nam. Năm 2001, cô thực hiện liveshow cá nhân tại Sân vận động Quân khu 7. Ở thời điểm mà khái niệm concert cá nhân còn rất sơ khai và rủi ro, việc một nữ ca sĩ tự tin đưa chương trình riêng ra không gian sân vận động với sức chứa hàng chục nghìn khán giả đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Đêm nhạc phủ kín khán giả năm đó không chỉ minh chứng cho sức hút của Phương Thanh mà còn mở đường cho mô hình sản xuất liveshow quy mô lớn của âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn sau.

Phương Thanh cũng là người tiên phong thiết lập những cột mốc lịch sử cho hoạt động biểu diễn tại Việt Nam khi liveshow tại sân vận động vào năm 2001

Không dừng lại ở âm nhạc, Phương Thanh còn là một trong những nghệ sĩ đa năng thành công bậc nhất khi chủ động thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Trên sân khấu kịch nghệ và sân khấu truyền thống, cô từng nhận được nhiều lời khen ngợi khi tham gia các vở diễn nặng ký như Kim Vân Kiều hay Lan và Điệp. Ở mảng điện ảnh, nữ ca sĩ ghi dấu ấn đậm qua hàng loạt dự án phim ăn khách như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết và Hot boy nổi loạn.

Trải qua giai đoạn hoàng kim, thị trường âm nhạc Việt Nam có nhiều thay đổi với sự xuất hiện liên tục của các thế hệ nghệ sĩ trẻ cùng xu hướng âm nhạc mới. Phương Thanh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước, song cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ dưới nhiều hình thức đa dạng. Nữ ca sĩ tích cực tham gia các sự kiện ca nhạc,tham gia chương trình giải trí. Gần đây nhất, vào năm 2024, sự xuất hiện của Phương Thanh tại chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng, cho thấy bản lĩnh sân khấu cùng nguồn năng lượng nghệ thuật chưa bao giờ vơi cạn của giọng ca Chia Tay Trong Mưa.

Hiện tại, Phương Thanh không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước, song cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ dưới nhiều hình thức đa dạng

Sau hơn ba thập kỷ cống hiến, việc bản thu Chia Tay Trong Mưa được lựa chọn đưa vào hệ thống đài phát thanh của tựa game bom tấn GTA VI không chỉ là niềm tự hào cá nhân của Phương Thanh, mà còn mở ra cơ hội để giai điệu tiếng Việt tiếp cận với cộng đồng người chơi và yêu âm nhạc trên toàn thế giới.

Ảnh: FBNV