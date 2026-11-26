Đen Vâu tiếp tục trở thành ngoại lệ của Hoàng Thùy Linh.

Chiều 26/11, Hoàng Thuỳ Linh tổ chức listening party ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Thuỳ, đánh dấu mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba album gắn với tên gọi của nữ ca sĩ: Hoàng - Thuỳ - Link. Sản phẩm gồm 11 ca khúc, tiếp tục khai thác những chất liệu âm nhạc đa dạng nhưng vẫn lấy văn hoá truyền thống và âm sắc nhạc cụ Việt Nam làm tinh thần chủ đạo.

Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đến chung vui cùng Hoàng Thuỳ Linh. Có mặt tại listening party là Đen Vâu, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Orange, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Khắc Hưng, Khoi Vu...

Đen Vâu cùng Hoàng Thùy Linh diễn Hầu Quạt

Tại đây, khách mời có dịp cùng Hoàng Thuỳ Linh thưởng thức lần lượt 11 ca khúc trong album Thuỳ. Đáng chú ý, danh tính nghệ sĩ góp giọng trong track cuối cùng mang tên Hầu Quạt cũng được hé lộ: Đen Vâu. Nam rapper chính là “secret” mà Hoàng Thuỳ Linh dành cho khán giả trong dự án lần này.

Khoảnh khắc nam rapper nắm tay nữ ca sĩ bước lên sân khấu lập tức khiến cả khán phòng phấn khích

Đặc biệt, Đen Vâu bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, trực tiếp trình diễn ca khúc mới cùng Hoàng Thuỳ Linh. Khoảnh khắc nam rapper nắm tay nữ ca sĩ bước lên sân khấu lập tức khiến cả khán phòng phấn khích. Nhiều nghệ sĩ có mặt như Minh Hằng, Đông Nhi cũng nhanh chóng ghi lại màn xuất hiện đặc biệt này.

Hoàng Thuỳ Linh tiết lộ Đen là một người rất đặc biệt và không dễ để ngỏ lời hợp tác

Việc Đen Vâu góp giọng trong Thuỳ một lần nữa cho thấy vị trí đặc biệt của nam rapper trong âm nhạc Hoàng Thuỳ Linh. Anh cũng là nghệ sĩ khách mời duy nhất được nữ ca sĩ lựa chọn kết hợp trong album vol.5. Chia sẻ tại sự kiện, Hoàng Thuỳ Linh cho biết Đen là một người rất đặc biệt và không dễ để ngỏ lời hợp tác. Nam rapper có tiêu chuẩn riêng, phải thực sự yêu thích ca khúc mới đồng ý tham gia. Về phía mình, Đen Vâu bày tỏ sự biết ơn khi được góp mặt trong album của Hoàng Thuỳ Linh, đồng thời dành sự nể phục cho nữ ca sĩ và ê-kíp thực hiện dự án.

Đen Vâu bày tỏ sự biết ơn khi được góp mặt trong album của Hoàng Thuỳ Linh, đồng thời dành sự nể phục cho nữ ca sĩ và ê-kíp thực hiện dự án

Cũng tại listening party, câu chuyện về mối quan hệ giữa Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Trong phần giao lưu, Phạm Quỳnh Anh dành nhiều lời khen cho đàn em, đồng thời bất ngờ đặt câu hỏi đầy ẩn ý: “Trong đầu em chỉ có màu Đen thôi đúng không?”. Câu nói khiến cả khán phòng lập tức ồ lên thích thú.

Phạm Quỳnh Anh bất ngờ nhắc về mối quan hệ giữa Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục chốt hạ bằng hai từ: “Cưới thôi!”. Trước màn trêu chọc công khai của đàn chị, Hoàng Thuỳ Linh chỉ cười bẽn lẽn, không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Quỳnh Anh tiếp tục chốt hạ bằng hai từ: “Cưới thôi!”

Thực tế, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu từ lâu đã là cặp đôi được đông đảo khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Cả hai nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm, song chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Dù vậy, những tương tác thân thiết, các lần đồng hành trong âm nhạc và đặc biệt là việc Đen Vâu tiếp tục trở thành nghệ sĩ duy nhất được Hoàng Thuỳ Linh mời góp giọng trong album mới khiến công chúng không khỏi chú ý.

Tại listening party lần này, nữ ca sĩ một lần nữa dành cho Đen Vâu một vị trí ngoại lệ. Còn trước lời giục cưới từ Phạm Quỳnh Anh, phản ứng có phần bẽn lẽn của Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú, nhất là khi câu chuyện tình cảm giữa hai nghệ sĩ vẫn luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.