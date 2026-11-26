5 chàng trai được đông đảo fan Việt mong chờ đã chính thức xác nhận sẽ đến Việt Nam vào tháng 1.

Lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10/1/2027. Sự kiện được kỳ vọng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ Kpop đình đám, đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc Hàn Quốc quy mô lớn được tổ chức tại Việt Nam. Trưa 26/11, ban tổ chức đã công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải năm nay.

Theo đó, 12 cái tên góp mặt trong đợt công bố đầu tiên gồm CORTIS, ALLDAY PROJECT, Hearts2Hearts, A2O LITE, ZEROBASEONE, AND2BLE, YEONJUN, YENA, TWS, KiiiKiii, ALPHA DRIVE ONE và RESCENE. Dàn nghệ sĩ trải dài từ những nhóm nhạc tân binh đang được chú ý đến các gương mặt đã có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

CORTIS sẽ tham dự Golden Disc Awards lần thứ 41 tại Hà Nội và góp mặt trong đêm diễn đầu tiên, ngày 9/1/2027

Đáng chú ý, nhiều cái tên trong danh sách vừa có một năm hoạt động sôi nổi, vừa sở hữu những sản phẩm âm nhạc tạo được dấu ấn với khán giả quốc tế. CORTIS là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi chính thức xác nhận sẽ biểu diễn tại sự kiện. Nhóm nhạc nam trực thuộc BIGHIT MUSIC sẽ góp mặt trong đêm diễn đầu tiên, ngày 9/1/2027.

Trong năm 2026, CORTIS ghi dấu ấn với mini album thứ hai GREENGREEN đạt doanh số hơn 4,1 triệu bản, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất năm của nghệ sĩ Kpop. Ca khúc chủ đề REDRED cũng là bản hit nổi bật của nhóm khi vượt mốc 274 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến tháng 11. Những thành tích này giúp CORTIS duy trì sức hút mạnh mẽ dù mới chỉ hoạt động trong thời gian ngắn.

CORTIS có năm 2026 hoạt động vô cùng án tượng

Không chỉ được chú ý tại thị trường quốc tế, CORTIS còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam. Nhóm thường xuyên được cộng đồng fan Việt nhắc đến qua các sản phẩm âm nhạc, video trình diễn và những nội dung giải trí mang màu sắc riêng. Đặc biệt, REDRED cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả trẻ, với nhiều video sử dụng ca khúc và vũ đạo của nhóm được chia sẻ trên TikTok.

Tại mùa giải lần thứ 41, CORTIS cũng góp mặt trong danh sách đề cử ở hai hạng mục quan trọng là Digital Song với ca khúc REDRED và Album với sản phẩm GREENGREEN. Việc vừa nhận đề cử, vừa xác nhận biểu diễn tại Hà Nội khiến màn xuất hiện của nhóm càng được mong đợi.

A2O LITE sẽ biểu diễn trong đêm đầu tiên 9/1/2027

Một cái tên khác đáng chú ý trong danh sách là A2O LITE. Nhóm nhạc nữ tân binh này cũng sẽ lần đầu tiên góp mặt tại Golden Disc Awards. Ngay với ca khúc debut NEON phát hành ngày 13/10, A2O LITE đã nhanh chóng tạo nên bất ngờ khi vươn lên vị trí số 1 Melon TOP100 chỉ sau 29 tiếng. Chưa đầy hai tuần ra mắt, nhóm tiếp tục lập thành tích Perfect All-Kill (PAK), trở thành ca khúc thứ tư trong năm 2026 đạt được cột mốc này.

Không dừng lại ở thành tích nhạc số, NEON còn mang về cho A2O LITE 10 chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc tính đến đầu tháng 11. Những màn trình diễn mạnh mẽ cùng khả năng hát live ổn định của các thành viên cũng góp phần giúp nhóm trở thành một trong những tân binh được chú ý nhất năm nay.

Dàn line up đầu tiên của Golden Disc Awards 2027 DAY 1:

ZEROBASEONE

YENA

KiiiKiii

Hearts2Hearts

ALLDAY PROJECT

A2O LITE sẽ biểu diễn trong đêm đầu tiên (9/1/2027), cùng với CORTIS, ZEROBASEONE, YENA, KiiiKiii, Hearts2Hearts và ALLDAY PROJECT. Đây đều là những cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ Kpop, hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc trình diễn khác nhau cho đêm diễn tại Hà Nội.

Trong khi đó, ngày thứ hai (10/1/2027) sẽ có sự góp mặt của YEONJUN (TXT), TWS, RESCENE, AND2BLE và ALPHA DRIVE ONE. Như vậy, trong đợt công bố line-up đầu tiên, ban tổ chức đã xác nhận tổng cộng 12 nghệ sĩ và nhóm nhạc biểu diễn trong hai ngày của Golden Disc Awards 2027.

Dàn line up đầu tiên của Golden Disc Awards 2027 DAY 2:

YEONJUN (TXT)

AND2BLE

RESCENE

TWS