Sở hữu visual thư sinh cùng loạt thành tích âm nhạc đáng nể, nam ca sĩ vừa ghi danh vào bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế.

Vương Bình là cái tên mới nhất của showbiz Việt xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ, qua đó nối dài danh sách những nghệ sĩ Việt góp mặt trong cuộc bình chọn nhan sắc thường niên quen thuộc với khán giả quốc tế.

Vương Bình là cái tên mới nhất của showbiz Việt xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố

Vương Bình có diện mạo nhẹ nhàng, thư sinh và dễ thương, gắn liền với hình ảnh ấm áp, giản dị từ sân khấu biểu diễn cho tới đời thường. Sở hữu ngoại hình sáng cùng nụ cười tươi, anh thường tạo được cảm giác gần gũi mỗi khi xuất hiện trước ống kính và công chúng.

Vương Bình có diện mạo nhẹ nhàng, thư sinh và dễ thương, gắn liền với hình ảnh ấm áp, giản dị từ sân khấu biểu diễn cho tới đời thường

Trước khi phát triển sự nghiệp cá nhân độc lập, Vương Bình, tên thật là Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996, từng được đông đảo khán giả biết đến với nghệ danh Zino khi còn hoạt động trong nhóm nhạc MONSTAR. Sau khi nhóm tan rã, anh lựa chọn con đường solo và tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment.

Bước sang giai đoạn hoạt động solo, Vương Bình dần định hình phong cách và tạo dấu ấn riêng thông qua những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc tự sự. Trong số đó, các ca khúc như Thành Phố Phía Đông và Thanh Tân nhận được sự chú ý nhờ giai điệu nhẹ nhàng cùng cách kể chuyện giàu chất riêng. Bên cạnh các đĩa đơn, anh còn giới thiệu album solo đầu tay mang tên Anh Bờ Vai, đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường theo đuổi âm nhạc cá nhân.

Bản hit Thanh Tân nhận được sự chú ý nhờ giai điệu nhẹ nhàng cùng cách kể chuyện giàu chất riêng

Trước khi phát triển sự nghiệp cá nhân độc lập, Vương Bình, tên thật là Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996, từng được đông đảo khán giả biết đến với nghệ danh Zino khi còn hoạt động trong nhóm nhạc MONSTAR

Sau khi nhóm tan rã, anh lựa chọn con đường solo và tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc dưới sự quản lý của ST.319 Entertainment

Ngay sau khi phát hành, dự án Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Theo các số liệu thống kê, album đạt 530 triệu lượt xem trên TikTok, đi kèm với 377 nghìn video được người dùng sử dụng âm thanh từ album để sáng tạo nội dung. Trên Facebook và Instagram, tổng lượt xem các nội dung liên quan vượt mốc 100 triệu, cho thấy mức độ lan tỏa rộng rãi của dự án trong cộng đồng người nghe nhạc. Bên cạnh sức hút trên mạng xã hội, album cũng ghi nhận 22 triệu lượt stream trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Con số này giúp Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) trở thành một trong những dự án solo có thành tích nổi bật của Vương Bình, khẳng định sự đón nhận của khán giả dành cho màu sắc âm nhạc mà anh theo đuổi sau khi nhóm nhạc tan rã.

Anh Bờ Vai (Ấn Bản Kim) trở thành một trong những dự án solo có thành tích nổi bật của Vương Bình

Đến năm 2025, Vương Bình chính thức đánh dấu lần tái xuất solo bằng MV Thua Người Ta, mở ra giai đoạn hoạt động sôi nổi hơn so với thời gian trước đó. Sở hữu chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc cùng hình ảnh gần gũi, nam ca sĩ tiếp tục duy trì sự quan tâm từ công chúng yêu nhạc. Cũng trong năm 2025, việc tham gia chương trình thực tế âm nhạc Anh Trai Say Hi 2025 đã giúp tên tuổi của Vương Bình tạo được dấu ấn rõ nét hơn với khán giả đại chúng.

Việc tham gia chương trình thực tế âm nhạc Anh Trai Say Hi 2025 đã giúp tên tuổi của Vương Bình tạo được dấu ấn rõ nét hơn với khán giả đại chúng

Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình, Vương Bình trở thành gương mặt phủ sóng tại nhiều sự kiện, sân khấu âm nhạc lớn nhỏ cũng như các hoạt động giao lưu trực tiếp với người hâm mộ. Nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong chương trình Tinh Hà Say Hi và gây ấn tượng qua các ca khúc như Xoay Vòng và Mất La Bàn. Những tiết mục này giúp anh duy trì sức nóng tên tuổi và mở rộng tệp khán giả theo dõi hành trình âm nhạc của mình.

Sau hiệu ứng tích cực từ chương trình, Vương Bình trở thành gương mặt phủ sóng tại nhiều sự kiện, sân khấu âm nhạc lớn nhỏ cũng như các hoạt động giao lưu trực tiếp với người hâm mộ

Nam ca sĩ tiếp tục góp mặt trong chương trình Tinh Hà Say Hi và gây ấn tượng qua nhiều ca khúc

Tiếp nối sức hút sau hiệu ứng bùng nổ của Thanh Tân, đến tháng 10/2026, Vương Bình phát hành phiên bản Thành-Thân kết hợp cùng danh ca Ngọc Sơn. Sản phẩm đánh dấu sự làm mới trong chất liệu âm nhạc của anh khi khai thác không gian văn hóa và giai điệu đậm nét vùng sông nước. Song song với hoạt động phát hành nhạc, Vương Bình còn duy trì sự gắn kết với khán giả thông qua chuỗi fan meeting nổi bật, gần nhất là sự kiện fan meeting mang concept đám cưới Tiệc Thành Thân tổ chức tại TP.HCM vào ngày 4/10/2026.

Vương Bình còn duy trì sự gắn kết với khán giả thông qua chuỗi fan meeting nổi bật, gần nhất là sự kiện fan meeting mang concept đám cưới Tiệc Thành Thân

Vương Bình cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ bền bỉ làm nghề và từng bước mở rộng độ nhận diện trên bản đồ nhạc Việt

Từ việc góp mặt trong đề cử quốc tế của TC Candler đến các sản phẩm âm nhạc và hoạt động tương tác trực tiếp với người hâm mộ, Vương Bình cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ bền bỉ làm nghề và từng bước mở rộng độ nhận diện trên bản đồ nhạc Việt.

Ảnh: FBNV