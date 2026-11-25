Được đào tạo âm nhạc bài bản từ năm 4 tuổi, nam ca sĩ Gen Z này từng bị giáo viên từ chối cho biểu diễn ca khúc đầu tay, nay là chủ nhân của loạt bản hit hàng chục triệu lượt xem.

Ở tuổi 27, Bùi Trường Linh (nghệ danh buitruonglinh) là một trong những ca sĩ kiêm nhạc sĩ thuộc thế hệ Gen Z được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Không chỉ ghi dấu ấn với loạt ca khúc có hàng chục triệu lượt xem, nam ca sĩ còn nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình.

Ngày 25/10 vừa qua, Bùi Trường Linh lần đầu được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026. Anh xuất hiện trong cùng đợt đề cử với nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Suga - thành viên nhóm nhạc đình đám BTS.

Bùi Trường Linh được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026

4 tuổi học đàn, 8 tuổi đỗ thủ khoa

Bùi Trường Linh sinh năm 1999 tại Hà Nội. Ngay từ khi chào đời, anh đã được bố mẹ đặt cho một cái tên đặc biệt, ghép từ tên của hai ca sĩ nổi tiếng là Đan Trường và Quang Linh.

Từ nhỏ, gia đình đã định hướng cho Bùi Trường Linh hai con đường nghề nghiệp là theo đuổi âm nhạc hoặc trở thành công an. Năm 4 tuổi, anh được bố mẹ cho học piano. Bốn năm sau, Bùi Trường Linh thi đỗ thủ khoa đầu vào chuyên ngành violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau 8 năm học tập tại đây, nam ca sĩ theo gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống, tiếp tục được đào tạo tại Nhạc viện TP.HCM với hai chuyên ngành violin và thanh nhạc - nhạc nhẹ. Ngoài âm nhạc, anh từng theo học lớp Cao đẳng Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Dù được đào tạo về âm nhạc cổ điển từ nhỏ, Bùi Trường Linh lại tìm thấy niềm yêu thích với việc sáng tác nhạc trẻ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ca khúc đầu tay của anh từng bị giáo viên từ chối cho biểu diễn.

Năm lớp 10, trước khi theo gia đình chuyển vào TP.HCM, Bùi Trường Linh sáng tác ca khúc Lời tạm biệt với mong muốn lưu giữ kỷ niệm cùng thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, sáng tác còn non nớt của anh không được cô tổng phụ trách đồng ý cho biểu diễn.

Không vì thế mà từ bỏ niềm đam mê, Bùi Trường Linh tiếp tục viết nhạc, đăng tải các sáng tác lên mạng xã hội và tranh thủ những dịp văn nghệ ở trường để giới thiệu tác phẩm của mình.

Năm 2019, anh đăng tải ca khúc Một mình ta lên YouTube. Một năm sau, tên tuổi Bùi Trường Linh được biết đến rộng rãi nhờ bản hit Đường tôi chở em về.

Tính đến tháng 10/2026, ca khúc này đã thu hút khoảng 71 triệu lượt xem trên YouTube. Những sáng tác khác như Yêu người có ước mơ, Dù cho mai về sau, Từng ngày yêu em cũng ghi nhận hàng chục triệu lượt xem.

Năm 2022, dù đã có những bản hit được đông đảo khán giả biết đến, Bùi Trường Linh vẫn quyết định thử sức tại chương trình Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal. Đây cũng là nơi nam ca sĩ giới thiệu một sáng tác mang màu sắc hoàn toàn khác so với những bản tình ca trước đó - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.

Thức đến 4h sáng viết ca khúc được 80 nghệ sĩ trình diễn tại Quảng trường Ba Đình

Sáng 2/9/2025, tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh vang lên tại Quảng trường Ba Đình với sự thể hiện của 80 nghệ sĩ. Trong số này có nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, Đức Phúc...

Ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh vang lên tại Quảng trường Ba Đình

Đây là một trong những dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ sinh năm 1999. Tuy nhiên, hành trình ra đời của ca khúc này không hề dễ dàng.

Vốn yêu thích văn học và quan tâm đến lịch sử, Bùi Trường Linh mong muốn đưa những dấu mốc quan trọng trong hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc vào một tác phẩm âm nhạc. Anh dành thời gian tìm đọc sách, nghiên cứu các tư liệu trước khi đặt bút sáng tác.

Khó khăn lớn nhất đối với nam nhạc sĩ lúc bấy giờ là làm thế nào để truyền tải được nhiều nội dung lịch sử trong thời lượng giới hạn của một ca khúc mà không khiến lời bài hát trở thành sự liệt kê khô khan.

Sau nhiều cân nhắc, Bùi Trường Linh quyết định chắt lọc tinh thần của bốn áng văn kiện lịch sử gồm Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo và Tuyên ngôn Độc lập để đưa vào tác phẩm.

Khác với thói quen sáng tác trên điện thoại, lần này anh lựa chọn viết tay vào một cuốn sổ. Có những đoạn giai điệu chỉ gồm 5 nốt nhạc nhưng nam nhạc sĩ phải chỉnh sửa nhiều lần mà vẫn chưa tìm được phương án ưng ý.

Bùi Trường Linh kể, trong lúc bế tắc, khoảng 2h sáng, anh đã thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Sau đó, cảm hứng sáng tác dần trở lại, giúp anh viết liên tục đến khoảng 4h sáng thì hoàn thành ca khúc.

Được phát hành chính thức vào ngày 1/9/2023, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu truyền thống thông qua tiếng đàn tranh, đàn bầu. Ca khúc dần được công chúng đón nhận và xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật.

Hai năm sau ngày phát hành, khi chứng kiến sáng tác của mình vang lên tại Quảng trường Ba Đình qua sóng truyền hình trực tiếp, Bùi Trường Linh không giấu được niềm xúc động. Nam nhạc sĩ cho biết cảm xúc khi ấy vượt xa những gì anh từng hình dung.

Bên cạnh dấu ấn với những sáng tác về quê hương, đất nước, sự nghiệp của Bùi Trường Linh cũng có nhiều bước tiến đáng chú ý trong hai năm trở lại đây.

Năm 2025, anh tham gia chương trình Anh trai say hi và giành ngôi vị Á quân. Đến năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục ghi tên mình vào Top 5 của chương trình Tinh hà say hi.

Bùi Trường Linh tại chương trình Anh trai say hi

Tháng 4/2026, Bùi Trường Linh tổ chức concert cá nhân đầu tiên mang tên Từng ngày tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề. Sức hút của nam ca sĩ được thể hiện qua việc hơn 2.000 vé concert, với mức giá từ 499.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, được bán hết chỉ trong vòng 12 phút mở bán.

Từ cậu bé 8 tuổi đỗ thủ khoa violin đến chủ nhân của những bản hit hàng chục triệu lượt xem, Bùi Trường Linh từng bước xây dựng tên tuổi bằng cả khả năng sáng tác lẫn ca hát. Ở tuổi 27, anh đã có một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp mà không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có được: sáng tác được lựa chọn trình diễn tại Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại của đất nước.