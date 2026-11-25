Visual đồng đều "không lỗ hổng", 6 mỹ nữ này lại vừa khiến mạng xã hội dậy sóng.

Lễ trao giải MAMA 2026 khép lại, nhưng những dư âm về các màn trình diễn vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Trong số đó, IVE đã trở thành một trong những tâm điểm chú ý khi mang lên sân khấu liên khúc các bản hit SNAKESKIN, BLACKHOLE và BANG BANG. Không chỉ gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng sân khấu được đầu tư công phu cùng thần thái trình diễn cuốn hút, 6 cô gái thuộc công ty Starship Entertainment còn khiến công chúng không thể rời mắt trước visual đồng đều, tỏa sáng từ thảm đỏ cho đến sân khấu.

Màn trình diễn đang gây chú ý của IVE tại MAMA 2026

6 cô gái thuộc công ty Starship Entertainment khiến công chúng không thể rời mắt trước visual đồng đều

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, các chủ đề thảo luận về sân khấu trình diễn và nhan sắc của IVE đã nhanh chóng leo thẳng lên top đầu các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Cộng đồng mạng Hàn Quốc dành lời khen cho tư duy nghệ thuật cùng khả năng dàn dựng sân khấu ấn tượng của nhóm. Nhiều ý kiến cho rằng concept mang hơi hướng đền thờ thần thánh hay phong cách thánh nữ vốn là một bài toán vô cùng mạo hiểm vì rất dễ sa vào cảm giác sến cẩm hoặc gồng quá mức, thế nhưng IVE lại thể hiện tốt và thần thái quyến rũ đến khó tin. Sự bứt phá mạnh mẽ của từng cá nhân như Leeseo với những vũ đạo đầy năng lượng hay Gaeul với khí chất cuốn hút cũng góp phần tạo nên một tiết mục ấn tượng. Sau hàng loạt sân khấu mãn nhãn tại MMA và MAMA, IVE tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là một trong những nhóm nữ làm chủ sân khấu lễ trao giải cuối năm xuất sắc nhất hiện nay.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc dành lời khen cho tư duy nghệ thuật cùng khả năng dàn dựng sân khấu ấn tượng của nhóm

Nhiều ý kiến cho rằng IVE thể hiện tốt concept và thần thái quyến rũ đến khó tin

Không phải đến MAMA 2026 người ta mới nhận ra sức hút về mặt hình ảnh của IVE, mà ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngành công nghiệp giải trí, nhóm đã được coi là một trong những biểu tượng nhan sắc của thế hệ mới. Trải qua nửa thập kỷ hoạt động nghệ thuật, IVE chưa bao giờ trượt khỏi danh sách những nhóm nhạc sở hữu dàn visual đồng đều cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh nhất Kpop. Điểm đặc biệt giúp cái tên IVE luôn giữ được sức hút riêng biệt chính là sự hòa quyện giữa 6 mảnh ghép.

Trải qua nửa thập kỷ hoạt động nghệ thuật, IVE chưa bao giờ trượt khỏi danh sách những nhóm nhạc sở hữu dàn visual đồng đều cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh nhất Kpop

Không khó để hiểu vì sao đội hình của IVE lại được công chúng ưu ái gọi là nhóm nhạc không có lỗ hổng visual khi mỗi thành viên đều sở hữu một màu sắc, một cá tính riêng. Nhắc đến yếu tố hình ảnh của nhóm, Jang Wonyoung chắc chắn là cái tên đầu tiên bật lên trong tâm trí công chúng với vóc dáng chuẩn người mẫu, đôi chân dài miên man cùng thần thái sắc sảo, kiêu sa. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay trong các góc quay cận mặt, Wonyoung lại dễ dàng tạo nên những khoảnh khắc gây bão mạng xã hội. Trái ngược với sự kiêu kỳ của Wonyoung, trưởng nhóm An Yujin lại chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, sang trọng cùng nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Vóc dáng cân đối cùng khí chất làm chủ sân khấu tự tin giúp Yujin luôn tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng cuốn hút mỗi khi trình diễn.

Mỗi thành viên IVE đều sở hữu một màu sắc, một cá tính riêng

Jang Wonyoung sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu, đôi chân dài miên man cùng thần thái sắc sảo, kiêu sa

Trưởng nhóm An Yujin lại chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp khỏe khoắn, vóc dáng cân đối

Trong khi đó, chị cả Gaeul lại ghi điểm nhờ nét đẹp thanh tú, sang chảnh. Thành viên người Nhật Bản Rei lại mang đến một làn gió tươi mới nhờ sự đáng yêu, nét cá tính độc lạ cùng phong cách thời trang đa dạng. Về phần Liz, cô nàng luôn khiến fan hâm mộ phải xuýt xoa bởi đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt to tròn thu hút cùng chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào giúp cô sở hữu vẻ đẹp trong trẻo như một chú búp bê sống. Cuối cùng, em út Leeseo ngày càng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc về cả ngoại hình lẫn thần thái.

Chị cả Gaeul lại ghi điểm nhờ nét đẹp thanh tú, sang chảnh

Về phần Liz, cô nàng luôn khiến fan hâm mộ phải xuýt xoa bởi đường nét khuôn mặt mềm mại, đôi mắt to tròn thu hút cùng chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào

Rei lại mang đến một làn gió tươi mới nhờ sự đáng yêu, nét cá tính độc lạ

Em út Leeseo ngày càng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc về cả ngoại hình lẫn thần thái

Ra mắt vào tháng 12/2021 dưới sự quản lý của Starship Entertainment, đội hình 6 thành viên gồm Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz và Leeseo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Bắt đầu từ bước đệm truyền thông lớn nhờ sự góp mặt của hai cựu thành viên IZ*ONE là Yujin và Wonyoung, nhóm đã chứng minh thực lực qua bản hit chào sân ELEVEN. Ca khúc nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng nhạc số, mang về cho nhóm hàng loạt cúp chiến thắng trên các chương trình âm nhạc và các giải thưởng Tân binh của năm. Tiếp nối đà thành công, bản hit LOVE DIVE phát hành giúp IVE sở hữu danh hiệu Daesang khi debut chưa đầy một năm. Chuỗi thành công sau đó liên tục được nối dài bằng những ca khúc như After LIKE, Kitsch, I AM, Either Way, Off The Record, Baddie, All Night, HEYA, REBEL HEART, XOXZ và gần đây nhất là BANG BANG cùng BLACKHOLE.

Ra mắt vào tháng 12/2021 dưới sự quản lý của Starship Entertainment, đội hình 6 thành viên gồm Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz và Leeseo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế

Bản hit LOVE DIVE phát hành giúp IVE sở hữu danh hiệu Daesang khi debut chưa đầy một năm

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, IVE đã thiết lập nên những cột mốc thành tích ấn tượng. Nhóm sở hữu tới 6 ca khúc đạt danh hiệu Perfect All-Kill (PAK) trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, đồng thời tổng doanh số tiêu thụ album trên hệ thống Hanteo đã chính thức vượt mốc 10 triệu bản vào đầu năm 2026. Gần đây, IVE chính thức ghi tên mình vào danh sách đề cử hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy 2027.

Gần đây, IVE chính thức ghi tên mình vào danh sách đề cử hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy 2027

Jang Wonyoung đang là thành viên được chú ý nhất IVE, nổi tiếng với danh xưng "công chúa Kpop"

Song song với thành tựu chung của nhóm, sức ảnh hưởng cá nhân của các thành viên cũng phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là Jang Wonyoung với danh xưng “công chúa Kpop” khi cô liên tục là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp cao cấp toàn cầu và duy trì vị trí top đầu trên bảng xếp hạng giá trị thương hiệu thần tượng tại Hàn Quốc. Các thành viên còn lại như Yujin, Gaeul, Rei, Liz hay Leeseo cũng đều là những cái tên được các nhà mốt và nhãn hàng lớn săn đón nhiệt tình. Trải qua gần 5 năm hoạt động, IVE ở thời điểm hiện tại đã vươn lên trở thành một biểu tượng nhan sắc hàng đầu, dần khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ đỉnh cao của thế hệ mới.

Ảnh: X