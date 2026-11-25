Câu nói của nam thần tượng đang được tạo nên sự bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Mới đây, hình ảnh Kyuhyun (Super Junior) trong chuyến du lịch Ninh Bình bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Việt Nam. Đáng chú ý, bức ảnh được chia sẻ kèm nhận định liên quan trực tiếp đến sức hút của Kpop tại thị trường Việt Nam, nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến bàn luận từ cộng đồng người hâm mộ.

Câu nói của Kyuhyun đang được bàn tán xôn xao Câu nói của Kyuhyun đang được bàn tán xôn xao

Cụ thể, trong chuyến đi Ninh Bình, câu nói được Kyuhyun nói ra gây chú ý: “Nghe bảo là không thể tổ chức concert ở Việt Nam được. Tại vì Kpop ở Việt Nam đã bị giảm nhiệt nhiều rồi”. Nhận xét này nhanh chóng khiến nhiều khán giả quan tâm bởi nam ca sĩ vốn là thành viên của Super Junior, một trong những nhóm nhạc Gen 2 từng có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam và sở hữu cộng đồng E.L.F đông đảo qua nhiều năm.

Super Junior là một trong những nhóm nhạc Gen 2 từng có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam và sở hữu cộng đồng E.L.F đông đảo qua nhiều năm Super Junior là một trong những nhóm nhạc Gen 2 từng có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam và sở hữu cộng đồng E.L.F đông đảo qua nhiều năm

Từ câu nói trên, câu chuyện về sức hút của Kpop tại Việt Nam một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận. Đặc biệt, nhận định này xuất hiện trong bối cảnh thị trường liên tục đón các nghệ sĩ Hàn Quốc đến biểu diễn, nhưng không phải concert hay festival nào cũng đạt được kết quả bán vé như kỳ vọng.

Sau khi được chia sẻ, nhận định này nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến bàn luận từ cộng đồng mạng Việt Nam. Không ít khán giả cho rằng lời nhận xét của Kyuhyun có phần phản ánh đúng thực trạng thị trường biểu diễn hiện tại, khi số lượng nghệ sĩ Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng nhiều nhưng những chương trình thực sự bán hết vé lại không đáng kể. Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở những nghệ sĩ ít tên tuổi mà còn được ghi nhận tại các concert, festival quy tụ nhiều gương mặt từng có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Kpop.

Năm 2026, hàng loạt concert, fancon, fanmeeting và festival được tổ chức tại Việt Nam Năm 2026, hàng loạt concert, fancon, fanmeeting và festival được tổ chức tại Việt Nam

Nhìn vào năm 2026, trong số hàng loạt concert, fancon, fanmeeting và festival được tổ chức tại Việt Nam, những chương trình ghi nhận tỷ lệ sold out 100% nổi bật chủ yếu là concert của EXO và BIGBANG. Trong khi EXO PLANET #6 – EXhOrizon nhanh chóng bán hết toàn bộ vé chưa đầy 24 giờ sau khi mở bán đại chúng, hai đêm world tour của BIGBANG tại Mỹ Đình cũng cháy vé chỉ sau khoảng 90 phút. Ở chiều ngược lại, Super Show 10 của Super Junior dù thu hút lượng lớn khán giả vẫn chưa bán hết toàn bộ vé. Festival Kpop quy tụ PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, Wendy và Kwon Eunbi tại Hà Nội cũng phải triển khai các đợt giảm giá để kích cầu, nhưng khán đài vẫn chưa được lấp đầy như kỳ vọng.

EXO

và BIGBANG là số ít nghệ sĩ có concert sold out 100% tại Việt Nam gần đây và BIGBANG là số ít nghệ sĩ có concert sold out 100% tại Việt Nam gần đây

Thực trạng tương tự đã xuất hiện từ năm 2025. Trong khi G-Dragon và 2NE1 vẫn tạo được sức hút phòng vé với những đêm diễn bán hết vé, nhiều chương trình khác lại không đạt kết quả tương ứng. Ngay cả fanmeeting của Jisoo (BLACKPINK) cũng còn vé ở các hạng cao cấp sát ngày tổ chức. The K Showtime với sự góp mặt của Taeyeon, Yunho, Irene, Seulgi và Key cũng không thể tiêu thụ hết vé sau gần một tháng mở bán, dù quy tụ nhiều gương mặt đình đám của SM Entertainment.

Những dẫn chứng này phần nào lý giải vì sao câu nói của Kyuhyun lại nhận được sự đồng tình từ một bộ phận khán giả. Vấn đề không nằm ở việc Kpop hoàn toàn mất đi người hâm mộ tại Việt Nam, mà ở khoảng cách giữa độ nổi tiếng của nghệ sĩ trong cộng đồng fan và sức mua thực tế của thị trường. Một chương trình có thể nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, sở hữu lineup gồm nhiều thần tượng quen thuộc nhưng vẫn gặp khó khăn khi chuyển sự quan tâm ấy thành số lượng vé bán ra.

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường giải trí nội địa cũng khiến việc tổ chức concert Kpop tại Việt Nam trở nên khó khăn hơn Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường giải trí nội địa cũng khiến việc tổ chức concert Kpop tại Việt Nam trở nên khó khăn hơn

Bên cạnh sự thay đổi trong sức hút của các nghệ sĩ Hàn Quốc, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường giải trí nội địa cũng khiến việc tổ chức concert Kpop tại Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Thành công của Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Em Xinh Say Hi đã tạo nên những cộng đồng người hâm mộ đông đảo, kéo theo sự bùng nổ của các concert và đại nhạc hội quy mô lớn dành cho nghệ sĩ Việt.

Đáng chú ý, một bộ phận khán giả từng dành nhiều sự quan tâm cho Kpop hiện cũng có thêm lựa chọn để theo dõi và ủng hộ nghệ sĩ trong nước. Khi sự chú ý và ngân sách giải trí được chia sẻ cho nhiều gương mặt khác nhau, các chương trình Kpop phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn ngay tại thị trường Việt Nam.

Câu nói của Kyuhyun vì thế không chỉ gợi lại sự thay đổi trong sức hút của Kpop tại Việt Nam mà còn phản ánh những thách thức mà các đơn vị tổ chức đang phải đối mặ Câu nói của Kyuhyun vì thế không chỉ gợi lại sự thay đổi trong sức hút của Kpop tại Việt Nam mà còn phản ánh những thách thức mà các đơn vị tổ chức đang phải đối mặ

Trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị đăng cai Golden Disc Awards 2027 vào tháng 1/2027, Việt Nam rõ ràng vẫn là điểm đến nhận được sự quan tâm của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tế này cũng đặt ra một nghịch lý gắn liền với nhận xét của Kyuhyun. Nghệ sĩ Hàn Quốc có thể đến Việt Nam ngày càng nhiều, nhưng không phải chương trình nào cũng tìm được lượng khán giả đủ lớn để bảo đảm hiệu quả phòng vé.

Câu nói của nam thần tượng vì thế không chỉ gợi lại sự thay đổi trong sức hút của Kpop tại Việt Nam mà còn phản ánh những thách thức mà các đơn vị tổ chức đang phải đối mặt. Khi Kpop không còn giữ được độ phủ đại chúng như thời kỳ hoàng kim, liệu các nhà tổ chức có thể làm gì để những festival quy tụ hàng loạt sao Hàn không chỉ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội mà còn thực sự thuyết phục khán giả mua vé?

Ảnh: FB/X