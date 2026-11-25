Trở lại Nhà hát Hồ Gươm tối 22/11, vở ballet đương đại Dó mang đến khoảng một giờ đồng hồ biểu diễn kết hợp âm nhạc cổ điển châu Âu với những chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam.

Từng được lựa chọn tham gia Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp nhưng phải tạm gác kế hoạch biểu diễn, vở ballet đương đại Dó đã trở lại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vào tối 22/11. Dù chưa thể thực hiện cuộc hẹn với sân khấu nước Pháp, đêm diễn tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự hiện diện của đông đảo khán giả quốc tế trong khán phòng bên cạnh những người yêu nghệ thuật trong nước.

Sự hào hứng của những vị khách nước ngoài tạo nên sự thú vị bởi trong khoảng một giờ đồng hồ biểu diễn, tác phẩm gần như không cần đến ngôn từ để kể câu chuyện về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam. Thay vào đó là thứ ngôn ngữ đặc biệt của những chuyển động cơ thể, âm nhạc và hình ảnh sân khấu được kết nối thành một hành trình cảm xúc.

Được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hương Na Trần cùng hai biên đạo NSƯT Phan Lương và Vũ Ngọc Khải, Dó quy tụ 20 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Vở diễn kết hợp ballet hàn lâm, múa đương đại và những chất liệu dân gian quen thuộc, tạo nên một không gian nghệ thuật mang màu sắc giao thoa Đông - Tây.

Đối với khán giả Việt Nam, chiếc nơm, tấm chiếu hoa, quạt giấy hay hình tượng chú Tễu đều gợi nhắc những ký ức văn hóa thân thuộc. Nhưng khi xuất hiện trên sân khấu ballet, các hình ảnh này được đặt trong một cách thể hiện hoàn toàn khác. Đặc biệt, chiếc nơm được đưa vào tạo hình phục trang, tạo nên những đường nét mới cho cơ thể người nghệ sĩ và trở thành một phần của chuyển động.

Bốn mùa của Vivaldi qua ngôn ngữ múa Việt Nam

Một trong những yếu tố dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt Dó là âm nhạc. Tác phẩm sử dụng tổ khúc Bốn Mùa của Antonio Vivaldi, qua phiên bản chuyển soạn của Max Richter để xây dựng hành trình gồm bốn chương Đông, Thu, Hạ và Xuân.

Thay vì bắt đầu bằng mùa Xuân như vòng tuần hoàn quen thuộc, Dó mở màn với mùa Đông rồi lần lượt đi qua Thu, Hạ trước khi khép lại ở mùa Xuân. Qua từng chương, người xem có thể liên tưởng đến những thử thách, sự gắn bó, tình yêu và khát vọng hướng đến những điều tốt đẹp.

Không lời thoại, Dó để âm nhạc và các vũ công dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Những thay đổi về tiết tấu, đội hình và chuyển động cơ thể tạo nên nhịp điệu cho vở diễn. Người xem có thể không hiểu hết ý nghĩa của từng hình ảnh nhưng vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa các chương qua cách âm nhạc và chuyển động thay đổi.

Đối với những khán giả chưa quen thưởng thức ballet, đây có thể là trải nghiệm khá mới mẻ. Bởi Dó không kể một câu chuyện có cao trào và kết thúc rõ ràng như phim ảnh hay sân khấu kịch. Tác phẩm đưa ra những hình ảnh và cảm xúc còn việc kết nối chúng thành câu chuyện phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người.

Bên cạnh những giai điệu của Vivaldi, vở diễn còn đưa vào các chất liệu âm nhạc Việt Nam như Cô Đôi Thượng Ngàn và Chim Hót. Đặt cạnh nhau, những chất liệu tưởng như thuộc về hai thế giới khác biệt vẫn có thể hòa hợp. Âm nhạc phương Tây tạo nền tảng cho câu chuyện, còn những hình ảnh và âm hưởng Việt Nam giúp Dó giữ được dấu ấn riêng.

Ballet Việt mang dấu ấn từ chính chất liệu dân tộc

Vở diễn kết hợp kỹ thuật ballet cổ điển với múa đương đại tạo cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện nhiều sắc thái khác nhau. Bên cạnh những động tác đòi hỏi sự chính xác và khả năng kiểm soát cơ thể, các vũ công còn sử dụng những chuyển động mềm mại, phóng khoáng để truyền tải cảm xúc.

Sự kết hợp này cũng là thử thách đối với những nghệ sĩ vốn được đào tạo theo nền tảng ballet cổ điển. Hai biên đạo Phan Lương và Vũ Ngọc Khải đã tìm những cách thể hiện riêng để đưa tinh thần Việt vào chuyển động. Từ cách sử dụng bàn tay, ngón tay đến những thay đổi trong dáng người và nhịp điệu, các chi tiết nhỏ đều góp phần tạo nên diện mạo của Dó.

Qua đó, bản sắc Việt xuất hiện trên sân khấu không đơn thuần bằng những đạo cụ hay trang phục truyền thống. Ngay trong cách chuyển động của các nghệ sĩ, ekip cũng cố gắng tìm kiếm những nét riêng để Dó có thể mang tinh thần Việt Nam mà vẫn giữ được vẻ đẹp của ballet.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, Dó khép lại bằng màn tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và khán giả. Tiếng bộ gõ hòa cùng những tràng vỗ tay khiến khán phòng cùng tham gia vào nhịp điệu chung. Các vũ công còn trao tặng khán giả những chiếc bánh oản - món quà gợi nét văn hóa Hà Nội.

Sau hai năm, việc Dó tiếp tục được biểu diễn cũng mang đến tín hiệu tích cực cho những dự án nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc tại Việt Nam. Trước đó, tác phẩm từng được giới thiệu trong khuôn khổ Ngày châu Âu năm 2024, có trích đoạn xuất hiện tại Copenhagen (Đan Mạch) và được lựa chọn tham gia Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Trong khi những loại hình giải trí ngày càng phát triển thì những tác phẩm như Dó có thể góp phần thay đổi cảm nhận rằng ballet là bộ môn xa lạ, chỉ dành cho những người có kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật.

Có thể nói, Dó để lại dấu ấn bằng cách kể câu chuyện văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ ballet đương đại. Từ những chất liệu dân gian bình dị đến âm nhạc cổ điển châu Âu, tác phẩm cho thấy tiềm năng sáng tạo khi bản sắc dân tộc được khai thác bằng tư duy nghệ thuật mới. Sự trở lại của Dó cũng mang đến kỳ vọng về những vở ballet mang dấu ấn Việt Nam đủ sức chinh phục khán giả trong nước và khẳng định vị trí trên sân khấu quốc tế.

Ảnh: BTC