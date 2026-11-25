Chia sẻ của nữ ca sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Chiều ngày 25/11, Liz Kim Cương chính thức tổ chức sự kiện ra mắt MV mới mang tên COTA. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông, đánh dấu màn trở lại của nữ ca sĩ trên đường đua âm nhạc sau một thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân. Đây cũng là dịp để Liz Kim Cương giới thiệu đến công chúng sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời gặp gỡ những người bạn, đồng nghiệp đã luôn đồng hành và ủng hộ cô trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Dàn sao tại sự kiện

Xuất hiện tại sự kiện, Liz Kim Cương ghi điểm với diện mạo rạng rỡ trong chiếc váy trắng có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, kết hợp cùng mái tóc đỏ nổi bật. Sự tương phản giữa trang phục thanh lịch và màu tóc cá tính tạo nên tổng thể vừa nữ tính, vừa có điểm nhấn riêng. Nữ ca sĩ cũng gây thiện cảm với thần thái tươi tắn, liên tục nở nụ cười và thoải mái giao lưu cùng khách mời. Trong những khoảnh khắc được ghi lại tại sự kiện, Liz Kim Cương cho thấy sự chỉn chu trong hình ảnh cũng như tinh thần hào hứng khi giới thiệu dự án mới đến khán giả.

Liz Kim Cương cùng dàn khách mời tại sự kiện:

Bên cạnh Liz Kim Cương, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và khách mời thân thiết đến chúc mừng Liz Kim Cương như vợ chồng ca sĩ Sara Lưu - nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Hoàng Yến Chibi, MLee, Toki Thành Thỏ,... Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí góp phần tạo nên không khí ấm cúng, sôi nổi cho buổi ra mắt. Các khách mời dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nữ ca sĩ trong ngày giới thiệu sản phẩm mới.

Tại buổi họp báo, Liz Kim Cương cũng có những chia sẻ về ý tưởng và thông điệp mà cô muốn gửi gắm thông qua sản phẩm lần này. Đáng chú ý, khi được MC gợi nhắc đến chủ đề người yêu cũ, Liz Kim Cương khẳng định COTA không đơn thuần là một bài hát xoay quanh chuyện tình cảm đổ vỡ hay những tổn thương sau chia tay.

Liz Kim Cương chia sẻ về ca khúc mới COTA

Theo nữ ca sĩ, tên gọi COTA (Cô Ta) thực chất mang ý nghĩa rộng hơn, hướng đến những người phụ nữ từng trải qua các mối quan hệ không trọn vẹn. Thay vì mãi chìm đắm trong chuyện cũ hay tiếc nuối một người không xứng đáng, cô muốn truyền tải tinh thần tích cực, khuyến khích phái nữ học cách bước tiếp và mở lòng với những điều tốt đẹp hơn. Liz Kim Cương chia sẻ: “Không có người này còn có những người khác tốt hơn đang chờ mình. Nếu cái người tệ người ta không đi làm sao cái người tốt hơn người ta đến với mình được?”.

Liz Kim Cương chia sẻ: “Không có người này còn có những người khác tốt hơn đang chờ mình. Nếu cái người tệ người ta không đi làm sao cái người tốt hơn người ta đến với mình được?

Chính vì vậy, COTA được Liz Kim Cương định hướng như một ca khúc dành cho những cô gái đang cần thêm động lực để bước ra khỏi một mối quan hệ không hạnh phúc. Thông qua sản phẩm, nữ ca sĩ mong muốn người nghe có thể nhìn nhận chuyện tình cảm theo cách nhẹ nhàng hơn, biết trân trọng bản thân và tin rằng một người phù hợp hơn vẫn đang chờ đợi phía trước. Đây cũng là màu sắc thông điệp tích cực mà cô muốn tạo nên cho màn trở lại lần này.

Toki Thành Thỏ cũng góp mặt tại sự kiện và nam ca sĩ cũng sẽ góp mặt trong ca khúc sắp tới của Liz Kim Cương

Một trong những điểm khiến COTA nhận được sự chú ý chính là màn kết hợp giữa Liz Kim Cương và Toki Thành Thỏ. Từng có thời gian hẹn hò, cả hai hiện gây chú ý khi cùng xuất hiện trong một dự án âm nhạc. Tại họp báo, Toki tiết lộ giọng nam xuất hiện trong ca khúc chính là giọng hát của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn Liz Kim Cương vì đã mời anh tham gia dự án. Tuy nhiên, phần chia sẻ nhanh chóng trở nên hài hước khi Toki nhắc đến thời gian chờ đợi trên phim trường để ghi hình cùng nữ ca sĩ. Theo lời kể của anh, Toki đã phải dành nhiều giờ đồng hồ cho cảnh quay nhưng thành quả xuất hiện trong MV lại chỉ vỏn vẹn vài giây.

Tại họp báo, Toki tiết lộ giọng nam xuất hiện trong ca khúc chính là giọng hát của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn Liz Kim Cương vì đã mời anh tham gia dự án

Trước lời than thở của Toki, Liz Kim Cương lập tức lên tiếng đính chính, cho rằng thời gian ghi hình không lâu đến vậy và khẳng định anh vẫn có 5 giây tỏa sáng visual ở cuối MV. Màn đối đáp qua lại giữa hai người khiến MC nhiều lần bật cười, thậm chí còn hài hước nhận xét cả hai vẫn giữ sự khắc khẩu như ngày nào. Dù liên tục tranh luận về thời lượng xuất hiện, Liz Kim Cương và Toki vẫn cho thấy sự thoải mái, tự nhiên khi đứng chung sân khấu.

Màn tương tác này cũng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại buổi ra mắt COTA. Việc cả hai có thể cùng tham gia một dự án, thoải mái trêu chọc nhau trước đông đảo khách mời sau khi từng có mối quan hệ tình cảm khiến câu chuyện hậu trường của MV càng nhận được sự quan tâm.

MV COTA của Liz Kim Cương sẽ chính thức lên sóng vào lúc 22h ngày 26/11/2026

MV COTA sẽ chính thức lên sóng vào lúc 22h ngày 26/11/2026. Sản phẩm nhận được sự mong đợi khi đánh dấu màn trở lại của Liz Kim Cương sau một thời gian vắng bóng, đồng thời gây tò mò với màn kết hợp đặc biệt giữa nữ ca sĩ và Toki Thành Thỏ. Sự tái hợp của cả hai trong một dự án âm nhạc cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.